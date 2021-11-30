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https://arabic.sputniknews.com/20211130/السفير-اللبناني-في-موسكو-لـسبوتنيك-نقدر-دعم-الإمارات-للاقتصاد-اللبناني-1053404040.html
السفير اللبناني في موسكو لـ"سبوتنيك": نقدر دعم الإمارات للاقتصاد اللبناني
السفير اللبناني في موسكو لـ"سبوتنيك": نقدر دعم الإمارات للاقتصاد اللبناني
أكد السفير اللبناني لدى روسيا، شوقي بو ناصر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ساعدت بلاده في أزمتها الحالية. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T10:15+0000
2021-11-30T11:15+0000
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وجاءت تصريحات السفير اللبناني في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، وذلك خلال مشاركته في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ومرور 50 عاما على العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية في موسكو قال خلالها: " الشعب اللبناني كله يقدر عاليا الخطوات الإماراتية والدعم الشعبي أيضا للبنان، ويجب أن لا ننسى أنه يوجد في الإمارات العربية مئات آلاف اللبنانيين الذين يعملون في بلدهم الثاني الإمارات، ويقومون بدعم الاقتصاد اللبناني عبر التحويلات الأجنبية وهذا أمر تقدر عليه الإمارات عاليا".وأضاف السفير اللبناني: "الدول الشقيقة عموما تقف إلى جانب لبنان في محنته، ونحن مع الأسف نعاني أزمة خانقة سياسية واقتصادية واجتماعية خاصة في السنتين الأخيرتين مع انهيار العملة الوطنية وتراجع مؤشرات الاقتصاد الوطني، ومع الأسف طبعا في هذه الحالات يعتمد لبنان على أشقائه وعلى أصدقائه، ومن أول الأشقاء الذين يدعموه، الدول الخليجية والإمارات خصوصا ولها تاريخ حافل من الإيجابية والمساعدة والدعم".وقال السفير بو نصار: "يسعدنا أن نشارك الأخوة في دولة الإمارات العربية الشقيقة بهذه المناسبة السعيدة والعزيزة على قلوب العرب جميعا، وهي الذكرى الخمسين لاستقلال دولة الإمارات، وفي نفس الوقت الذكرى الخميسن لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والدولة الكبرى الصديقة روسيا الاتحادية، لا شك أن دولة الإمارات تعتبر نموذجا يحتذى به في العالم العربي عموما، وربما في العالم، من حيث التطور والتقدم بفضل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات وبفضل التقدم العلمي الذي حققته، وبسبب الاستثمارات الكبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا وهو ما جعلها في مسار الدول المتقدمة عالميا، ونعلم أنها وصلت إلى الفضاء مؤخرا وهذا إنجاز يفتخر به كل عربي" .
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العالم العربي, روسيا, الإمارات, لبنان

السفير اللبناني في موسكو لـ"سبوتنيك": نقدر دعم الإمارات للاقتصاد اللبناني

10:15 GMT 30.11.2021 (تم التحديث: 11:15 GMT 30.11.2021)
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصورالسفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار
السفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أكد السفير اللبناني لدى روسيا، شوقي بو ناصر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ساعدت بلاده في أزمتها الحالية.
وجاءت تصريحات السفير اللبناني في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، وذلك خلال مشاركته في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ومرور 50 عاما على العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية في موسكو قال خلالها: " الشعب اللبناني كله يقدر عاليا الخطوات الإماراتية والدعم الشعبي أيضا للبنان، ويجب أن لا ننسى أنه يوجد في الإمارات العربية مئات آلاف اللبنانيين الذين يعملون في بلدهم الثاني الإمارات، ويقومون بدعم الاقتصاد اللبناني عبر التحويلات الأجنبية وهذا أمر تقدر عليه الإمارات عاليا".
وأضاف السفير اللبناني: "الدول الشقيقة عموما تقف إلى جانب لبنان في محنته، ونحن مع الأسف نعاني أزمة خانقة سياسية واقتصادية واجتماعية خاصة في السنتين الأخيرتين مع انهيار العملة الوطنية وتراجع مؤشرات الاقتصاد الوطني، ومع الأسف طبعا في هذه الحالات يعتمد لبنان على أشقائه وعلى أصدقائه، ومن أول الأشقاء الذين يدعموه، الدول الخليجية والإمارات خصوصا ولها تاريخ حافل من الإيجابية والمساعدة والدعم".
وقال السفير بو نصار: "يسعدنا أن نشارك الأخوة في دولة الإمارات العربية الشقيقة بهذه المناسبة السعيدة والعزيزة على قلوب العرب جميعا، وهي الذكرى الخمسين لاستقلال دولة الإمارات، وفي نفس الوقت الذكرى الخميسن لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والدولة الكبرى الصديقة روسيا الاتحادية، لا شك أن دولة الإمارات تعتبر نموذجا يحتذى به في العالم العربي عموما، وربما في العالم، من حيث التطور والتقدم بفضل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات وبفضل التقدم العلمي الذي حققته، وبسبب الاستثمارات الكبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا وهو ما جعلها في مسار الدول المتقدمة عالميا، ونعلم أنها وصلت إلى الفضاء مؤخرا وهذا إنجاز يفتخر به كل عربي" .
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