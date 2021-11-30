السلطات السورية تضبط 525 كيلوغراما من حبوب كبتاغون المخدرة كانت في طريقها إلى السعودية

دمشق – سبوتنيك. وقالت وكالة "سانا" الرسمية، "خلال متابعتها الأمنية الدقيقة، ومكافحتها لعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة؛ ضبطت الجهات المختصة نحو 525 كيلوغراما من الحبوب المخدرة كبتاغون، ضمن شحنة معكرونة كانت معدة للتصدير إلى السعودية".ونقلت الوكالة، عن مصدر أمني، أنه "من خلال معلومات وتحريات مكثفة حول جموعة من المهربين والمتاجرين بالمخدرات، أوقفت الجهات المختصة سيارة شاحنة نوع أنترا، في ريف دمشق؛ وبتفتيشها تبين أنها تحمل أكياس من الحبوب المخدرة من نوع كبتاغون، ضمن شحنة معكرونة كانت معدة للتصدير إلى السعودية، بوزن 170غرام لكل كيس، وبوزن إجمالي يقارب 525 كيلوغرام".وأضاف، "تم رش مادة الفلفل لتضليل الأجهزة والكلاب المدربة على الكشف عن المواد المخدرة"؛ مبينا أنه تمت صادرة المواد، ولا تزال التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم، لكشف جميع المتورطين في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
ضبطت السلطات السورية 525 كيلوغراما من الحبوب المخدرة "كبتاغون"، ضمن شحنة معكرونة كانت معدة للتصدير إلى السعودية.
دمشق – سبوتنيك. وقالت وكالة "سانا" الرسمية، "خلال متابعتها الأمنية الدقيقة، ومكافحتها لعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة؛ ضبطت الجهات المختصة نحو 525 كيلوغراما من الحبوب المخدرة كبتاغون، ضمن شحنة معكرونة كانت معدة للتصدير إلى السعودية".
ونقلت الوكالة، عن مصدر أمني، أنه "من خلال معلومات وتحريات مكثفة حول جموعة من المهربين والمتاجرين بالمخدرات، أوقفت الجهات المختصة سيارة شاحنة نوع أنترا، في ريف دمشق؛ وبتفتيشها تبين أنها تحمل أكياس من الحبوب المخدرة من نوع كبتاغون، ضمن شحنة معكرونة كانت معدة للتصدير إلى السعودية، بوزن 170غرام لكل كيس، وبوزن إجمالي يقارب 525 كيلوغرام".
وأضاف، "تم رش مادة الفلفل لتضليل الأجهزة والكلاب المدربة على الكشف عن المواد المخدرة"؛ مبينا أنه تمت صادرة المواد، ولا تزال التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم، لكشف جميع المتورطين في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.