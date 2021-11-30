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https://arabic.sputniknews.com/20211130/الشرطة-الأمريكية-تعتقل-مسلحا-بعد-سقوط-جرحى-خلال-إطلاق-نار-في-ميشيغان-1053420928.html
الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحا بعد سقوط جرحى خلال إطلاق نار في ميشيغان
الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحا بعد سقوط جرحى خلال إطلاق نار في ميشيغان
قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها أوقفت مشتبها به في حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية قرب مدينة ديترويت، في ولاية ميشيغان، والذي أسفر عن سقوط جرحى. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T20:21+0000
2021-11-30T20:21+0000
2021-11-30T20:21+0000
العالم
إطلاق نار
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واشنطن- سبوتنيك. وجاء في بيان لمكتب شرطة مقاطعة أوكلاند: "لقد استجبنا لمطلق النار النشط في أوكسفورد تاونشيب الساعة 12:55 مساء اليوم".وأضاف البيان: "لدينا مطلق نار مشتبه به في حوزته مسدس، في الحجز الآن، ولا نعتقد أنه يوجد أي شخص آخر في هذا الوقت. هناك العديد من الضحايا، ما بين 4 و6، ولا وفيات مؤكدة".وأشارت الشرطة إلى أن موقع الحادث لا يزال نشطا من جانب سلطات إنفاذ القانون، حيث تعمل عدة وحدات من الشرطة والوحدات الطبية على الاستجابة للحادث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إطلاق نار
الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحا بعد سقوط جرحى خلال إطلاق نار في ميشيغان
قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها أوقفت مشتبها به في حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية قرب مدينة ديترويت، في ولاية ميشيغان، والذي أسفر عن سقوط جرحى.
واشنطن-
سبوتنيك
. وجاء في بيان لمكتب شرطة مقاطعة أوكلاند: "لقد استجبنا لمطلق النار النشط في أوكسفورد تاونشيب الساعة 12:55 مساء اليوم".
وأضاف البيان: "لدينا مطلق نار مشتبه به في حوزته مسدس، في الحجز الآن، ولا نعتقد أنه يوجد أي شخص آخر في هذا الوقت. هناك العديد من الضحايا، ما بين 4 و6، ولا وفيات مؤكدة".
وأشارت الشرطة إلى أن
موقع الحادث
لا يزال نشطا من جانب سلطات إنفاذ القانون، حيث تعمل عدة وحدات من الشرطة والوحدات الطبية على الاستجابة للحادث.