تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211130/الشرطة-الأمريكية-تعتقل-مسلحا-بعد-سقوط-جرحى-خلال-إطلاق-نار-في-ميشيغان-1053420928.html
الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحا بعد سقوط جرحى خلال إطلاق نار في ميشيغان
الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحا بعد سقوط جرحى خلال إطلاق نار في ميشيغان
قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها أوقفت مشتبها به في حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية قرب مدينة ديترويت، في ولاية ميشيغان، والذي أسفر عن سقوط جرحى. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T20:21+0000
2021-11-30T20:21+0000
العالم
إطلاق نار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1048435967_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_315dd2e675a43b4a1a96c40baee28b8c.jpg
واشنطن- سبوتنيك. وجاء في بيان لمكتب شرطة مقاطعة أوكلاند: "لقد استجبنا لمطلق النار النشط في أوكسفورد تاونشيب الساعة 12:55 مساء اليوم".وأضاف البيان: "لدينا مطلق نار مشتبه به في حوزته مسدس، في الحجز الآن، ولا نعتقد أنه يوجد أي شخص آخر في هذا الوقت. هناك العديد من الضحايا، ما بين 4 و6، ولا وفيات مؤكدة".وأشارت الشرطة إلى أن موقع الحادث لا يزال نشطا من جانب سلطات إنفاذ القانون، حيث تعمل عدة وحدات من الشرطة والوحدات الطبية على الاستجابة للحادث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1048435967_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f834e4c549f18145305c7ad064051324.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إطلاق نار

الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحا بعد سقوط جرحى خلال إطلاق نار في ميشيغان

20:21 GMT 30.11.2021
© REUTERS / KEVIN MOHATTالشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى
الشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / KEVIN MOHATT
تابعنا عبر
قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها أوقفت مشتبها به في حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية قرب مدينة ديترويت، في ولاية ميشيغان، والذي أسفر عن سقوط جرحى.
واشنطن- سبوتنيك. وجاء في بيان لمكتب شرطة مقاطعة أوكلاند: "لقد استجبنا لمطلق النار النشط في أوكسفورد تاونشيب الساعة 12:55 مساء اليوم".
وأضاف البيان: "لدينا مطلق نار مشتبه به في حوزته مسدس، في الحجز الآن، ولا نعتقد أنه يوجد أي شخص آخر في هذا الوقت. هناك العديد من الضحايا، ما بين 4 و6، ولا وفيات مؤكدة".
وأشارت الشرطة إلى أن موقع الحادث لا يزال نشطا من جانب سلطات إنفاذ القانون، حيث تعمل عدة وحدات من الشرطة والوحدات الطبية على الاستجابة للحادث.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:21 GMTالشرطة الأمريكية تعتقل مسلحا بعد سقوط جرحى خلال إطلاق نار في ميشيغان
20:12 GMTالليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي متدن جديد
20:03 GMTالحكومة اليمنية و"أنصار الله" تتبادلان 22 أسيرا في محافظة مأرب
19:59 GMTاليمن... دعوات إلى تشكيل "تحالف إنقاذ" بعد وصول الخيار العسكري لطريق مسدود
19:40 GMT"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني لـ "إيديكس 2021"... صور
19:34 GMTحكم أرجنتيني يبلغ الشرطة ضد لاعب هدده بالقتل
19:32 GMTالجزائر... أحزاب الموالاة تحافظ على الصدارة في الانتخابات المحلية
19:28 GMTالملياردير جاك دورسي يرحل عن "تويتر" للمرة الثانية منذ تأسيسه لها
19:26 GMTهل يمكن إيقاف تطبيقات تداول دولار السوق السوداء في لبنان؟
19:21 GMTاكتشاف وحش بحري بـ"ترسانة من الأسنان" وفم غريب سبب رعبا في الأعماق... صور وفيديو
18:38 GMTروسيا وفيتنام تؤيدان تشكيل نظام ديمقراطي أكثر عدلا للعلاقات الدولية
18:04 GMTجونسون يستبعد فرض إغلاق كامل في بريطانيا بسبب متحور "أوميكرون"
18:00 GMTتريزيجيه يعلق على عدم فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية... فيديو
17:45 GMTأول تهديد مباشر للانتخابات الليبية بعد منع القضاة في سبها... المتظاهرون في لبنان يصعدون من جديد
17:37 GMTفي اليوم الثاني لـ"إيديكس 2021"... روسيا تعرض قدرات صواريخ "كورنيت إي إم"... صور
17:32 GMTالاتحاد الأوروبي: سجلنا 44 إصابة بمتحور "أوميكرون" كلها خفيفة أو بلا أعراض
17:26 GMTالخزانة الأمريكية تؤيد ضغوط مالية على روسيا بعد مزاعم حشد قوات على الحدود مع أوكرانيا
17:13 GMTالناتو: قواتنا العسكرية في بحر البلطيق تهدف إلى ردع روسيا من القيام بأي اعتداء ضد أوكرانيا
17:06 GMTمسؤول إماراتي كبير: لن نمنع اللبنانيين من السفر إلى الإمارات
17:02 GMTبوتين يكشف عن مشكلة رئيسية ستواجه روسيا خلال الـ 10 أعوام المقبلة