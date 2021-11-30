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الكونغو الديمقراطية: لا وجود لقوات أوغندية على أراضينا
الكونغو الديمقراطية: لا وجود لقوات أوغندية على أراضينا
نفت الحكومة في الكونغو الديمقراطية وجود قوات أوغندية على أراضيها، لمواجهة المتمردين. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T10:40+0000
2021-11-30T10:40+0000
أخبار الكونغو
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وأكد المتحدث باسم الحكومة، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك"، عدم وجود قوات أوغندية على أراضي الكونغو، لمواجهة المتمردين.لكن المتحدث باسم الحكومة أكد في الوقت ذاته وجود تنسيق وتبادل للمعلومات العسكرية، بين بلاده وبين أوغندا.يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة في الكونغو القيام بعمليات قصف وغارات بالاشتراك مع الجيش الأوغندي ضد المتمردين على أراضيها.يشار إلى أن ميليشيا كوديكو تقوم من وقت لآخر بعمليات مسلحة تسفر عن قتلى وجرحى في صفوف عسكريين ومدنيين في الكونغو الديمقراطية.وكان المتحدث العسكري جوليس نجونجو، قد صرح الاثنين قبل الماضي بأن مقاتلين من ميليشيا كوديكو أغاروا على قرية درودرو في إقليم إيتوري، مؤكدا أنهم قتلوا 12 مدنيا منهم ستة أطفال.لكن المتحدث باسم الحكومة باتريك موايا ذكر لاحقا على تويتر أن عدد القتلى يبلغ نحو 20، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن هجمات كوديكو المتكررة أودت بحياة مئات المدنيين في منطقة دجوجو في إقليم إيتوري منذ عام 2017، وأجبرت الآلاف على النزوح عن ديارهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211103/-مقتل-6-مسلحين-واعتقال-36-إثر-هجوم-استهدف-مدينة-بوكافو-شرقي-الكونغو-الديمقراطية-1050615784.html
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أخبار الكونغو

الكونغو الديمقراطية: لا وجود لقوات أوغندية على أراضينا

10:40 GMT 30.11.2021
© AFP 2021 / Griff Tapperضابط يلقي القبض على رجل حاول إغلاق الطريق بالحجارة، في حي ماجينغو في غوما، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016،
ضابط يلقي القبض على رجل حاول إغلاق الطريق بالحجارة، في حي ماجينغو في غوما، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© AFP 2021 / Griff Tapper
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نفت الحكومة في الكونغو الديمقراطية وجود قوات أوغندية على أراضيها، لمواجهة المتمردين.
وأكد المتحدث باسم الحكومة، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك"، عدم وجود قوات أوغندية على أراضي الكونغو، لمواجهة المتمردين.
جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2021
مقتل 6 مسلحين واعتقال 36 إثر هجوم استهدف مدينة "بوكافو" شرقي الكونغو الديمقراطية
3 نوفمبر, 14:06 GMT
لكن المتحدث باسم الحكومة أكد في الوقت ذاته وجود تنسيق وتبادل للمعلومات العسكرية، بين بلاده وبين أوغندا.
يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة في الكونغو القيام بعمليات قصف وغارات بالاشتراك مع الجيش الأوغندي ضد المتمردين على أراضيها.
يشار إلى أن ميليشيا كوديكو تقوم من وقت لآخر بعمليات مسلحة تسفر عن قتلى وجرحى في صفوف عسكريين ومدنيين في الكونغو الديمقراطية.
وكان المتحدث العسكري جوليس نجونجو، قد صرح الاثنين قبل الماضي بأن مقاتلين من ميليشيا كوديكو أغاروا على قرية درودرو في إقليم إيتوري، مؤكدا أنهم قتلوا 12 مدنيا منهم ستة أطفال.
لكن المتحدث باسم الحكومة باتريك موايا ذكر لاحقا على تويتر أن عدد القتلى يبلغ نحو 20، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن هجمات كوديكو المتكررة أودت بحياة مئات المدنيين في منطقة دجوجو في إقليم إيتوري منذ عام 2017، وأجبرت الآلاف على النزوح عن ديارهم.
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