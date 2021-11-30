الكونغو الديمقراطية: لا وجود لقوات أوغندية على أراضينا

وأكد المتحدث باسم الحكومة، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك"، عدم وجود قوات أوغندية على أراضي الكونغو، لمواجهة المتمردين.لكن المتحدث باسم الحكومة أكد في الوقت ذاته وجود تنسيق وتبادل للمعلومات العسكرية، بين بلاده وبين أوغندا.يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة في الكونغو القيام بعمليات قصف وغارات بالاشتراك مع الجيش الأوغندي ضد المتمردين على أراضيها.يشار إلى أن ميليشيا كوديكو تقوم من وقت لآخر بعمليات مسلحة تسفر عن قتلى وجرحى في صفوف عسكريين ومدنيين في الكونغو الديمقراطية.وكان المتحدث العسكري جوليس نجونجو، قد صرح الاثنين قبل الماضي بأن مقاتلين من ميليشيا كوديكو أغاروا على قرية درودرو في إقليم إيتوري، مؤكدا أنهم قتلوا 12 مدنيا منهم ستة أطفال.لكن المتحدث باسم الحكومة باتريك موايا ذكر لاحقا على تويتر أن عدد القتلى يبلغ نحو 20، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن هجمات كوديكو المتكررة أودت بحياة مئات المدنيين في منطقة دجوجو في إقليم إيتوري منذ عام 2017، وأجبرت الآلاف على النزوح عن ديارهم.
لكن المتحدث باسم الحكومة أكد في الوقت ذاته وجود تنسيق وتبادل للمعلومات العسكرية، بين بلاده وبين أوغندا.
يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة في الكونغو القيام بعمليات قصف وغارات بالاشتراك مع الجيش الأوغندي ضد المتمردين على أراضيها.
يشار إلى أن ميليشيا كوديكو تقوم من وقت لآخر بعمليات مسلحة تسفر عن قتلى وجرحى في صفوف عسكريين ومدنيين في الكونغو الديمقراطية.
وكان المتحدث العسكري جوليس نجونجو، قد صرح الاثنين قبل الماضي بأن مقاتلين من ميليشيا كوديكو أغاروا على قرية درودرو في إقليم إيتوري، مؤكدا أنهم قتلوا 12 مدنيا منهم ستة أطفال.
لكن المتحدث باسم الحكومة باتريك موايا ذكر لاحقا على تويتر أن عدد القتلى يبلغ نحو 20، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن هجمات كوديكو المتكررة أودت بحياة مئات المدنيين في منطقة دجوجو في إقليم إيتوري منذ عام 2017، وأجبرت الآلاف على النزوح عن ديارهم.