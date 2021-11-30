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الكويت تشدد إجراءاتها الاحترازية على القادمين إليها... بسبب أوميكرون
الكويت تشدد إجراءاتها الاحترازية على القادمين إليها... بسبب أوميكرون
شددت الكويت إجراءاتها الاحترازية داخل منافذها الجوية والبرية والبحرية، على القادمين إليها، لمنع انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون" على أراضيها. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T12:08+0000
2021-11-30T12:08+0000
أخبار الكويت اليوم
سلالة كورونا الجديدة
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وحسب تصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، أكد أن "مطار الكويت الدولي، وسائر المنافذ البرية والبحرية، تشهد الآن خطوات جديدة على الصعيدين الصحي واللوجستي، لمنع دخول أي حالات مصابة بكورونا عموماً، وبالمتحور أوميكرون على وجه الخصوص".وقال المصدر الحكومي إن الكويت استجابت لمنظمة الصحة العالمية التي أكدت أن الإغلاق ليس الحل الأمثل لمواجهة أوميكرون، وأن "الإجراءات الوقائية تكفي حالياً، خصوصاً في الدول التي ارتفعت وتيرة التطعيم فيها إلى نحو %80 مثل الكويت"، معللا تلك الإجراءات بالرغبة في "منع ظهور المتحورات في البلاد".ولفت إلى أن ظهور أوميكرون، دفع كثيرا من الكويتيين إلى الإقبال وبصورة متزايدة خلال الأيام القليلة الماضية على تلقي الجرعة الثالثة التنشيطية، مؤكدا أن هذا الإقبال يمكنه تعزيز المناعة المجتمعية في البلاد.وأشار المصدر إلى أن خلو غرف العناية المركزة من مرضى كورونا في البلاد، أدى إلى رفع الضغط عن المنظومة الصحية في البلاد، لافتا إلى أن شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل هو "الاختبار الحقيقي في مواجهة أوميكرون".
https://arabic.sputniknews.com/20211025/الحياة-الطبيعية-تعود-مجددا-إلى-الكويت-بعد-20-شهرا-من-قيود-كورونا-1050524646.html
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أخبار الكويت اليوم, سلالة كورونا الجديدة

الكويت تشدد إجراءاتها الاحترازية على القادمين إليها... بسبب أوميكرون

12:08 GMT 30.11.2021
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYATيغادر المواطنون الكويتيون المقيمون في الخارج مطار الكويت الدولي في العاصمة عند عودتهم كجزء من خطة الإعادة إلى الوطن في 19 أبريل 2020 ، وقبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي
يغادر المواطنون الكويتيون المقيمون في الخارج مطار الكويت الدولي في العاصمة عند عودتهم كجزء من خطة الإعادة إلى الوطن في 19 أبريل 2020 ، وقبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT
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شددت الكويت إجراءاتها الاحترازية داخل منافذها الجوية والبرية والبحرية، على القادمين إليها، لمنع انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون" على أراضيها.
وحسب تصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، أكد أن "مطار الكويت الدولي، وسائر المنافذ البرية والبحرية، تشهد الآن خطوات جديدة على الصعيدين الصحي واللوجستي، لمنع دخول أي حالات مصابة بكورونا عموماً، وبالمتحور أوميكرون على وجه الخصوص".
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2021
الحياة الطبيعية تعود مجددا إلى الكويت بعد 20 شهرا من قيود كورونا
25 أكتوبر, 07:15 GMT
وقال المصدر الحكومي إن الكويت استجابت لمنظمة الصحة العالمية التي أكدت أن الإغلاق ليس الحل الأمثل لمواجهة أوميكرون، وأن "الإجراءات الوقائية تكفي حالياً، خصوصاً في الدول التي ارتفعت وتيرة التطعيم فيها إلى نحو %80 مثل الكويت"، معللا تلك الإجراءات بالرغبة في "منع ظهور المتحورات في البلاد".
ولفت إلى أن ظهور أوميكرون، دفع كثيرا من الكويتيين إلى الإقبال وبصورة متزايدة خلال الأيام القليلة الماضية على تلقي الجرعة الثالثة التنشيطية، مؤكدا أن هذا الإقبال يمكنه تعزيز المناعة المجتمعية في البلاد.
وأشار المصدر إلى أن خلو غرف العناية المركزة من مرضى كورونا في البلاد، أدى إلى رفع الضغط عن المنظومة الصحية في البلاد، لافتا إلى أن شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل هو "الاختبار الحقيقي في مواجهة أوميكرون".
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