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https://arabic.sputniknews.com/20211130/المركزي-المصري-يعلن-ارتفاع-المعروض-النقدي-لمصر-في-أكتوبر-بنسبة-1758-1053411554.html
المركزي المصري يعلن ارتفاع المعروض النقدي لمصر في أكتوبر بنسبة 17.58%
المركزي المصري يعلن ارتفاع المعروض النقدي لمصر في أكتوبر بنسبة 17.58%
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 17.58% على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T14:30+0000
2021-11-30T14:30+0000
2021-11-30T14:30+0000
الاقتصاد
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وقال البنك المركزي المصري في بيان له اليوم، إن المعروض النقدي لمصر بلغ 5.65 تريليون جنيه (360.79 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة مع 4.8 تريليون قبل عام.وبحسب بيانات سابقة للبنك المركزي المصري زاد المعروض النقدي في سبتمبر بنسبة 17.2% على أساس سنوي، وبلغ المعروض النقدي وقتها 5.58 تريليون جنيه، مقارنة مع أكتوبر 2020 إذ بلغ وقتها 4.76 تريليون جنيه.
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الاقتصاد, أخبار مصر الآن
المركزي المصري يعلن ارتفاع المعروض النقدي لمصر في أكتوبر بنسبة 17.58%
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 17.58% على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال البنك المركزي المصري في بيان له اليوم، إن المعروض النقدي لمصر بلغ 5.65 تريليون جنيه (360.79 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة مع 4.8 تريليون قبل عام.
وبحسب بيانات سابقة للبنك المركزي المصري زاد المعروض النقدي في سبتمبر بنسبة 17.2% على أساس سنوي، وبلغ المعروض النقدي وقتها 5.58 تريليون جنيه، مقارنة مع أكتوبر 2020 إذ بلغ وقتها 4.76 تريليون جنيه.