تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211130/المركزي-المصري-يعلن-ارتفاع-المعروض-النقدي-لمصر-في-أكتوبر-بنسبة-1758-1053411554.html
المركزي المصري يعلن ارتفاع المعروض النقدي لمصر في أكتوبر بنسبة 17.58%
المركزي المصري يعلن ارتفاع المعروض النقدي لمصر في أكتوبر بنسبة 17.58%
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 17.58% على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T14:30+0000
2021-11-30T14:30+0000
الاقتصاد
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101995/20/1019952099_291:0:2200:1074_1920x0_80_0_0_1d38c3cdfd31e9ee0baea5017914902d.jpg
وقال البنك المركزي المصري في بيان له اليوم، إن المعروض النقدي لمصر بلغ 5.65 تريليون جنيه (360.79 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة مع 4.8 تريليون قبل عام.وبحسب بيانات سابقة للبنك المركزي المصري زاد المعروض النقدي في سبتمبر بنسبة 17.2% على أساس سنوي، وبلغ المعروض النقدي وقتها 5.58 تريليون جنيه، مقارنة مع أكتوبر 2020 إذ بلغ وقتها 4.76 تريليون جنيه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101995/20/1019952099_529:0:1961:1074_1920x0_80_0_0_e6d410d8b3b438a5b0329f6a6599581f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الاقتصاد, أخبار مصر الآن

المركزي المصري يعلن ارتفاع المعروض النقدي لمصر في أكتوبر بنسبة 17.58%

14:30 GMT 30.11.2021
© YouTube.comالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© YouTube.com
تابعنا عبر
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 17.58% على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال البنك المركزي المصري في بيان له اليوم، إن المعروض النقدي لمصر بلغ 5.65 تريليون جنيه (360.79 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة مع 4.8 تريليون قبل عام.
وبحسب بيانات سابقة للبنك المركزي المصري زاد المعروض النقدي في سبتمبر بنسبة 17.2% على أساس سنوي، وبلغ المعروض النقدي وقتها 5.58 تريليون جنيه، مقارنة مع أكتوبر 2020 إذ بلغ وقتها 4.76 تريليون جنيه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:03 GMTالصحة العالمية تدعو الدول للتحلي بـ"العقلانية والهدوء" في مواجهة "أوميكرون"
15:59 GMTلوكاشينكو يهدد بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
15:56 GMTتأجيل البطولة العربية لكرة السلة.. ورئيس اتحاد اللعبة يكشف السبب
15:53 GMTنقيب الصيادلة في لبنان: أكثر الصيدليات لا يوجد فيها دواء
15:44 GMTالبرهان بعد الهجوم الإثيوبي: لن نفرط في شبر من أرضنا وملتزمون بحسن الجوار
15:35 GMTرائد فضاء روسي يلتقط مشهدا مذهلا لمصر من الفضاء
15:33 GMTفيتامين مرتبط بمعدل وفيات 0 من المتحورات الجديدة... دراسات تكشف حقائق متباينة
15:27 GMTتونس تفتتح كأس العرب بخماسية في شباك موريتانيا... صور وفيديو
15:20 GMTكيت ميدلتون تستضيف حفلا لتكريم الملهمين في المجتمع خلال الجائحة
15:19 GMTلوكاشينكو يعتزم زيارة القرم اعترافا بالسيادة الروسية عليها
15:15 GMTخبير: لا يحق للأردن مطالبة سوريا بالمياه والوثائق تثبت ذلك
15:15 GMTرئيس وزراء إثيوبيا يعلن النصر على جبهة تيغراي ويدعو القوات المتحالفة معها للاستسلام
15:12 GMTالسفير الإماراتي لدى روسيا لـ"سبوتنيك": نسعى للسلام وحل أزمات الشرق الأوسط
15:12 GMTقصة القضية التي ربحتها ياسمين صبري ضد أحد متابعيها على فيسبوك
15:08 GMTهل سيتم تعطيل الدراسة في مصر بسبب "أوميكرون"؟
15:03 GMTالقدم الذهبية.. ماذا نعرف عن الجائزة التي حصدها صلاح ولم يتوج بها ميسي
14:51 GMTعمر كمال يغير كلمات "بنت الجيران" أثناء مشاركته في موسم الرياض.. فيديو
14:49 GMTفيديو يوضح طرق تدريب الجنرالات الروس للقوات السورية في حلب
14:44 GMTأمريكا تزيل اسم جماعة مسلحة من قوائم الإرهاب بعد تخليها عن السلاح
14:33 GMTمهرجان القاهرة السينمائي يضيف نجمة جديدة لصناعة السينما في العالم العربي