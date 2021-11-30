باحث: تسجيل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" بفرنسا

باريس - سبوتنيك. وصرح المتخصص من المجموعة المشتركة للعمليات المعدية في الجزر الإستوائية لقناة "ريونيون لا -1" التلفزيونية: "تبين أن إحدى الحالات الست (التي أمكن تحديدها ) إيجابية ... لا أريد أن أجعل من ذلك سراً ... لذلك أصرح بأن: "الحالة إيجابية".وأشار إلى أن الشخص المصاب هو رجل تجاوز الخمسين من العمر. وكان في إطار رحلة عمل، حيث سافر عبر موزمبيق وجنوب أفريقيا ثم عاد إلى ريونيون.وأضاف الدكتور ماوينغي: "استجابت المديرية الإقليمية للصحة في المنطقة على الفور، وتم عزل هذا الشخص، وكذلك المحيطين به".وكان مركز "غامالي" الروسي للأبحاث أكد أن لقاحيه "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت" فعالان ضد متحور "أوميكرون".وأوضح مركز غامالي أن "العمل بدأ على تعديل بروتوكول اللقاح"، بحسب ما أعلنه صندوق الاستثمارات الروسي.
قال الباحث المحلي باتريك ماونغي، إن أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون"، قد تم تأكيدها في فرنسا بمنطقة ريونيون الواقعة في المحيط الهندي.
باريس - سبوتنيك. وصرح المتخصص من المجموعة المشتركة للعمليات المعدية في الجزر الإستوائية لقناة "ريونيون لا -1" التلفزيونية: "تبين أن إحدى الحالات الست (التي أمكن تحديدها ) إيجابية ... لا أريد أن أجعل من ذلك سراً ... لذلك أصرح بأن: "الحالة إيجابية".
وأشار إلى أن الشخص المصاب هو رجل تجاوز الخمسين من العمر. وكان في إطار رحلة عمل، حيث سافر عبر موزمبيق وجنوب أفريقيا ثم عاد إلى ريونيون.
وأضاف الدكتور ماوينغي: "استجابت المديرية الإقليمية للصحة في المنطقة على الفور، وتم عزل هذا الشخص، وكذلك المحيطين به".