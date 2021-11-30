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https://arabic.sputniknews.com/20211130/باحث-تسجيل-أول-حالة-إصابة-بمتحور-أوميكرون-بفرنسا-1053400757.html
باحث: تسجيل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" بفرنسا
باحث: تسجيل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" بفرنسا
قال الباحث المحلي باتريك ماونغي، إن أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون"، قد تم تأكيدها في فرنسا بمنطقة ريونيون الواقعة في المحيط الهندي. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T07:35+0000
2021-11-30T07:35+0000
سلالة كورونا الجديدة
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باريس - سبوتنيك. وصرح المتخصص من المجموعة المشتركة للعمليات المعدية في الجزر الإستوائية لقناة "ريونيون لا -1" التلفزيونية: "تبين أن إحدى الحالات الست (التي أمكن تحديدها ) إيجابية ... لا أريد أن أجعل من ذلك سراً ... لذلك أصرح بأن: "الحالة إيجابية".وأشار إلى أن الشخص المصاب هو رجل تجاوز الخمسين من العمر. وكان في إطار رحلة عمل، حيث سافر عبر موزمبيق وجنوب أفريقيا ثم عاد إلى ريونيون.وأضاف الدكتور ماوينغي: "استجابت المديرية الإقليمية للصحة في المنطقة على الفور، وتم عزل هذا الشخص، وكذلك المحيطين به".وكان مركز "غامالي" الروسي للأبحاث أكد أن لقاحيه "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت" فعالان ضد متحور "أوميكرون".وأوضح مركز غامالي أن "العمل بدأ على تعديل بروتوكول اللقاح"، بحسب ما أعلنه صندوق الاستثمارات الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/مركز-أبحاث-غامالي-يؤكد-فعالية-لقاحيه-سبوتنيك-v-ولايت-ضد-متحور-أوميكرون-1053392046.html
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سلالة كورونا الجديدة

باحث: تسجيل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" بفرنسا

07:35 GMT 30.11.2021
© REUTERS / Gonzalo Fuentesامرأة ترتدي قناعا واقيا في باريس، بعد تأكيد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في فرنسا 1 فبراير 2020
امرأة ترتدي قناعا واقيا في باريس، بعد تأكيد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا 1 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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قال الباحث المحلي باتريك ماونغي، إن أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون"، قد تم تأكيدها في فرنسا بمنطقة ريونيون الواقعة في المحيط الهندي.
باريس - سبوتنيك. وصرح المتخصص من المجموعة المشتركة للعمليات المعدية في الجزر الإستوائية لقناة "ريونيون لا -1" التلفزيونية: "تبين أن إحدى الحالات الست (التي أمكن تحديدها ) إيجابية ... لا أريد أن أجعل من ذلك سراً ... لذلك أصرح بأن: "الحالة إيجابية".

وأشار إلى أن الشخص المصاب هو رجل تجاوز الخمسين من العمر. وكان في إطار رحلة عمل، حيث سافر عبر موزمبيق وجنوب أفريقيا ثم عاد إلى ريونيون.

وأضاف الدكتور ماوينغي: "استجابت المديرية الإقليمية للصحة في المنطقة على الفور، وتم عزل هذا الشخص، وكذلك المحيطين به".
التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في تولا، لقاح سبوتنيك V روسيا 19 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
مركز أبحاث "غامالي" يؤكد فعالية لقاحيه "سبوتنيك-V" و"لايت" ضد متحور "أوميكرون"
أمس, 15:13 GMT
وكان مركز "غامالي" الروسي للأبحاث أكد أن لقاحيه "سبوتنيك-V" و"سبوتنيك لايت" فعالان ضد متحور "أوميكرون".
وأوضح مركز غامالي أن "العمل بدأ على تعديل بروتوكول اللقاح"، بحسب ما أعلنه صندوق الاستثمارات الروسي.
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