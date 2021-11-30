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https://arabic.sputniknews.com/20211130/بدلة-رجالية-فريدة-مصنوعة-من-شعر-الشارب-واللحية-فيديو-1053406829.html
بدلة رجالية فريدة مصنوعة من شعر الشارب واللحية... فيديو
بدلة رجالية فريدة مصنوعة من شعر الشارب واللحية... فيديو
ابتكرت العلامة التجارية الأسترالية للملابس الرجالية "Politix" بالتعاون مع الفنانة باميلا كليمنت بدلة "Mo-Hair" مصنوعة من نسيج فريد من شعر الشارب واللحية. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T11:56+0000
2021-11-30T11:56+0000
2021-11-30T12:34+0000
مجتمع
منوعات
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نسجت كليمنت شعر شارب الرجل في القطن ثم سلمته إلى مصممي شركة "Politix"، الذين قاموا بخياطة بدلة ببطانة من هذا المزيج، بحسب ما ذكر موقع "odditycentral".وقالت كليمنت: "الشعر يبدو جميلًا حقًا. لكن شعر الجسم يعتبر مثيرا للاشمئزاز من قبل الكثيرين، أنا مهتمة جدًا بالأشياء التي تبدو جميلة".ويتألف الزي من شعر الشارب وشعر اللحية، والذي قدمته شركة "Sustainable Salons"، وهي منظمة تعيد تدوير بقايا الشعر من صالونات التجميل.بالإضافة إلى ذلك، أرسل العديد من الأستراليين شواربهم إلى الفنانة بعد انتشار دعاية المشروع.وأكدت كليمنت أن البدلة غير مناسبة للارتداء الدائم، وقد تم تصميمها للعرض في حدث نوفمبر السنوي.
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مجتمع, منوعات
بدلة رجالية فريدة مصنوعة من شعر الشارب واللحية... فيديو 11:56 GMT 30.11.2021 (تم التحديث: 12:34 GMT 30.11.2021)
ابتكرت العلامة التجارية الأسترالية للملابس الرجالية "Politix" بالتعاون مع الفنانة باميلا كليمنت بدلة "Mo-Hair" مصنوعة من نسيج فريد من شعر الشارب واللحية.
نسجت كليمنت شعر شارب الرجل في القطن ثم سلمته إلى مصممي شركة "Politix"، الذين قاموا بخياطة بدلة ببطانة من هذا المزيج، بحسب ما
ذكر موقع "odditycentral"
.
وقالت كليمنت: "الشعر يبدو جميلًا حقًا. لكن شعر الجسم يعتبر مثيرا للاشمئزاز من قبل الكثيرين، أنا مهتمة جدًا بالأشياء التي تبدو جميلة".
ويتألف الزي من شعر الشارب وشعر اللحية، والذي قدمته شركة "Sustainable Salons"، وهي منظمة تعيد تدوير بقايا الشعر من صالونات التجميل.
بالإضافة إلى ذلك، أرسل العديد من الأستراليين شواربهم إلى الفنانة بعد انتشار دعاية المشروع.
وأكدت كليمنت أن البدلة غير مناسبة للارتداء الدائم، وقد تم تصميمها للعرض في حدث نوفمبر السنوي.