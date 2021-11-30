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https://arabic.sputniknews.com/20211130/بريطانيا-تخطط-لإعادة-تطعيم-شعبها-ضد-كورونا-بعد-ظهور-أوميكرون-1053422604.html
بريطانيا تخطط لإعادة تطعيم شعبها ضد كورونا بعد ظهور "أوميكرون"
بريطانيا تخطط لإعادة تطعيم شعبها ضد كورونا بعد ظهور "أوميكرون"
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن حكومته سوف تسرع برنامجها المعزز بهدف بدء إعادة تطعيم السكان بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني بسبب... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T21:32+0000
2021-11-30T21:32+0000
العالم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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لندن- سبوتنيك. أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، أمس الاثنين، قبولها توصية من لجنة التطعيم لتمديد أجل برنامج التعزيز (الجرعة الثالثة) ليشمل جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما.وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "الهدف الذي حددناه لأنفسنا هو تقديم الجرعة المعززة لكل شخص مؤهل بحلول نهاية يناير". وأشار منح قرابة 18 مليون جرعة معززة بالفعل.ومع ذلك، وفي ظل اللوائح الجديدة، أصبح أكثر من 14 مليون بالغ مؤهلين للحصول على جرعة معززة في إنجلترا وحدها، حسبما أشار رئيس الوزراء.وأوضح في الوقت ذاته، أن الحكومة ستمضي قدما في برنامج إعادة التطعيم حسب الفئات العمرية، بدءا من كبار السن.وعلى جانب آخر، ستظل الحكومة ممتنعة عن اتخاذ تدابير تقييدية صارمة، معتبرة أن التطعيم هو الأداة الأكثر فعالية لمكافحة الوباء حتى مع ظهور سلالة أوميكرون.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/جونسون-يستبعد-فرض-إغلاق-كامل-في-بريطانيا-بسبب-متحور-أوميكرون-1053418121.html
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العالم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

بريطانيا تخطط لإعادة تطعيم شعبها ضد كورونا بعد ظهور "أوميكرون"

21:32 GMT 30.11.2021
© REUTERS / HENRY NICHOLLSرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، يحمل علم بلاده قبل نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" لكرة القدم
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، يحمل علم بلاده قبل نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2020 لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن حكومته سوف تسرع برنامجها المعزز بهدف بدء إعادة تطعيم السكان بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.
لندن- سبوتنيك. أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، أمس الاثنين، قبولها توصية من لجنة التطعيم لتمديد أجل برنامج التعزيز (الجرعة الثالثة) ليشمل جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما.
وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "الهدف الذي حددناه لأنفسنا هو تقديم الجرعة المعززة لكل شخص مؤهل بحلول نهاية يناير". وأشار منح قرابة 18 مليون جرعة معززة بالفعل.
قمة المناخ في غلاسكو، اسكتلندا، بريطانيا، 1 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
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ومع ذلك، وفي ظل اللوائح الجديدة، أصبح أكثر من 14 مليون بالغ مؤهلين للحصول على جرعة معززة في إنجلترا وحدها، حسبما أشار رئيس الوزراء.
وأوضح في الوقت ذاته، أن الحكومة ستمضي قدما في برنامج إعادة التطعيم حسب الفئات العمرية، بدءا من كبار السن.
وعلى جانب آخر، ستظل الحكومة ممتنعة عن اتخاذ تدابير تقييدية صارمة، معتبرة أن التطعيم هو الأداة الأكثر فعالية لمكافحة الوباء حتى مع ظهور سلالة أوميكرون.
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