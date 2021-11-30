https://arabic.sputniknews.com/20211130/بعد-فوز-ميسي-رونالدو-يهاجم-رئيس-مجلة-فرانس-فوتبول-ويتهمه-بالكذب-1053399367.html

بعد فوز ميسي.. رونالدو يهاجم رئيس مجلة فرانس فوتبول ويتهمه بالكذب

بعد فوز ميسي.. رونالدو يهاجم رئيس مجلة فرانس فوتبول ويتهمه بالكذب

رد كريستيانو رونالدو على تعليقات من باسكال فيري، منظم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة القدم في العالم، وقال إن رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول "كذب" في حديثه... 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T04:34+0000

2021-11-30T04:34+0000

2021-11-30T04:37+0000

رونالدو

الكرة الذهبية

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وأبلغ فيري صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة، أن الطموح الوحيد لدى رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد هو أن يعتزل بعدد من جوائز الكرة الذهبية يفوق ميسي.ونال الأرجنتيني ميسي، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية من برشلونة هذا الصيف، الكرة الذهبية للمرة السابعة يوم الاثنين، ليعزز رقمه القياسي بعد التفوق على روبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو لاعب وسط تشيلسي وصاحبي المركزين الثاني والثالث.وكتب رونالدو على إنستغرام يوم الاثنين، "باسكال فيري كذب. لقد استغل اسمي للترويج لنفسه وللمكان الذي يعمل فيه".ولم يتسن الحصول على تعليق من فرانس فوتبول على تعليق رونالدو.وأضاف اللاعب البرتغالي، "أنا دائما أفوز من أجل نفسي، ومن أجل الأندية التي ألعب لها. أفوز من أجل نفسي ومن أجل من يحبني. لا أفوز بالتفوق على أي شخص".وتابع الهداف التاريخي للبرتغال، "أكبر طموح في مسيرتي، هو الفوز بالألقاب الوطنية والدولية للأندية التي أمثلها وللمنتخب الوطني في بلدي. أكبر طموح في مسيرتي أن أكون مثالا جيدا لكل من يريد أن يصبح لاعب كرة قدم محترفا. أكبر طموح في مسيرتي هو أن أترك اسمي مكتوبا بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية".

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رونالدو, الكرة الذهبية