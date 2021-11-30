https://arabic.sputniknews.com/20211130/بعد-مراجعة-البنتاغون-لا-يقدم-تفاصيل-تذكر-عن-الوضع-العالمي-للجيش-1053399013.html

بعد مراجعة.. البنتاغون لا يقدم تفاصيل تذكر عن الوضع العالمي للجيش

بعد مراجعة.. البنتاغون لا يقدم تفاصيل تذكر عن الوضع العالمي للجيش

لم تقدم مراجعة أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على مدى عشرة أشهر تقريبا ونشرت يوم الاثنين تفاصيل تذكر حول مستقبل الوضع العالمي للجيش. 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T03:00+0000

2021-11-30T03:00+0000

2021-11-30T03:00+0000

البنتاغون

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لكنها قالت إن إدارة الرئيس جو بايدن ستتخذ قرارات من خلال العمل مع الحلفاء والتطلع إلى أهداف طويلة الأجل.المراجعة محاولة للابتعاد عن الطريقة التي اتخذ بها الرئيس السابق دونالد ترامب قرارات رئيسية أثرت على الجيش والحلفاء.وخلال فترة ولايته، أعلن ترامب أن القوات الأمريكية ستغادر سوريا في عدة مناسبات وأمر في وقت ما بخفض كبير للقوات بألمانيا، وهو ما تبنى بايدن عكسه، وفقا لرويترز.وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير قدم إفادة لصحفيين بشرط عدم ذكر اسمه، "سعينا لإعادة تأسيس عملية صنع قرار متماسكة تسترشد باستراتيجية".وأكد أن المراجعة دعت إلى تحسين البنية التحتية العسكرية الأمريكية في جوام وأستراليا، لكنه رفض التطرق إلى تفاصيل بشأن التحركات المحتملة الأخرى لأن التقرير في معظمه يصنف على أنه سري.تسعى إدارة بايدن، شأنها شأن إدارة ترامب، إلى تركيز الجهود على الابتعاد عن الشرق الأوسط والتركيز على مواجهة الصين.

https://arabic.sputniknews.com/20211129/وزير-دفاع-أمريكا-السابق-إسبر-يقاضي-البنتاغون-بعد-حجب-أجزاء-من-مذكراته-عن-فترة-ترامب-1053378024.html

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