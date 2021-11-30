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https://arabic.sputniknews.com/20211130/بمعدلات-غير-مسبوقة-إيطاليا-ترحل-مهاجرين-تونسيين-غير-نظاميين-إلى-بلادهم-1053408104.html
"بمعدلات غير مسبوقة"... إيطاليا ترحل مهاجرين تونسيين غير نظاميين إلى بلادهم
"بمعدلات غير مسبوقة"... إيطاليا ترحل مهاجرين تونسيين غير نظاميين إلى بلادهم
وصف النائب عن دائرة إيطاليا بالبرلمان التونسي، مجدي الكرباعي، عمليات ترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين من إيطاليا إلى تونس في الفترة الأخيرة بأنها "غير... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T12:40+0000
2021-11-30T12:40+0000
تونس
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وقال الكرباعي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 40 مهاجرا تونسيا غير نظامي، تم ترحيلهم أمس الاثنين من باليرمو الإيطالية إلى تونس.وأشار الكرباعي في مداخلة مع إذاعة "موزاييك أف أم"، التونسية إلى "تواتر عمليّات الترحيل خلال شهر نوفمبر بمعدلات غير مسبوقة، لافتا إلى أن هناك من رحلتين إلى ثلاث رحلات في الأسبوع (الاثنين والخميس والجمعة)، ومؤكدا على أن الرحلة الواحدة تنقل ما لا يقل عن 40 مهاجرا غير نظامي.وقال الكرباعي: "هناك اتفاقية ترحيل سريّة بين تونس وإيطاليا، تتقاضى بموجها تونس نحو 8 ملايين يورو مقابل تعاونها في ملفّ الترحيل".وأضاف أن المعلومات التي لديه تؤكد أنه منذ يناير الماضي وحتى سبتمبر رحلت إيطاليا 1150 تونسيا.
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تونس

"بمعدلات غير مسبوقة"... إيطاليا ترحل مهاجرين تونسيين غير نظاميين إلى بلادهم

12:40 GMT 30.11.2021
© REUTERS / Max Rossiطائرة تابعة لشركة أليطاليا إيرباص A320 تقترب من الهبوط في مطار فيوميتشينو في روما
طائرة تابعة لشركة أليطاليا إيرباص A320 تقترب من الهبوط في مطار فيوميتشينو في روما - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Max Rossi
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وصف النائب عن دائرة إيطاليا بالبرلمان التونسي، مجدي الكرباعي، عمليات ترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين من إيطاليا إلى تونس في الفترة الأخيرة بأنها "غير مسبوقة".
وقال الكرباعي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 40 مهاجرا تونسيا غير نظامي، تم ترحيلهم أمس الاثنين من باليرمو الإيطالية إلى تونس.
وأشار الكرباعي في مداخلة مع إذاعة "موزاييك أف أم"، التونسية إلى "تواتر عمليّات الترحيل خلال شهر نوفمبر بمعدلات غير مسبوقة، لافتا إلى أن هناك من رحلتين إلى ثلاث رحلات في الأسبوع (الاثنين والخميس والجمعة)، ومؤكدا على أن الرحلة الواحدة تنقل ما لا يقل عن 40 مهاجرا غير نظامي.
وقال الكرباعي: "هناك اتفاقية ترحيل سريّة بين تونس وإيطاليا، تتقاضى بموجها تونس نحو 8 ملايين يورو مقابل تعاونها في ملفّ الترحيل".
وأضاف أن المعلومات التي لديه تؤكد أنه منذ يناير الماضي وحتى سبتمبر رحلت إيطاليا 1150 تونسيا.
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