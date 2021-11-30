"بمعدلات غير مسبوقة"... إيطاليا ترحل مهاجرين تونسيين غير نظاميين إلى بلادهم

وقال الكرباعي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 40 مهاجرا تونسيا غير نظامي، تم ترحيلهم أمس الاثنين من باليرمو الإيطالية إلى تونس.وأشار الكرباعي في مداخلة مع إذاعة "موزاييك أف أم"، التونسية إلى "تواتر عمليّات الترحيل خلال شهر نوفمبر بمعدلات غير مسبوقة، لافتا إلى أن هناك من رحلتين إلى ثلاث رحلات في الأسبوع (الاثنين والخميس والجمعة)، ومؤكدا على أن الرحلة الواحدة تنقل ما لا يقل عن 40 مهاجرا غير نظامي.وقال الكرباعي: "هناك اتفاقية ترحيل سريّة بين تونس وإيطاليا، تتقاضى بموجها تونس نحو 8 ملايين يورو مقابل تعاونها في ملفّ الترحيل".وأضاف أن المعلومات التي لديه تؤكد أنه منذ يناير الماضي وحتى سبتمبر رحلت إيطاليا 1150 تونسيا.
وصف النائب عن دائرة إيطاليا بالبرلمان التونسي، مجدي الكرباعي، عمليات ترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين من إيطاليا إلى تونس في الفترة الأخيرة بأنها "غير مسبوقة".
وقال الكرباعي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 40 مهاجرا تونسيا غير نظامي، تم ترحيلهم أمس الاثنين من باليرمو الإيطالية إلى تونس.
وأشار الكرباعي في مداخلة مع إذاعة "موزاييك أف أم"، التونسية إلى "تواتر عمليّات الترحيل خلال شهر نوفمبر بمعدلات غير مسبوقة، لافتا إلى أن هناك من رحلتين إلى ثلاث رحلات في الأسبوع (الاثنين والخميس والجمعة)، ومؤكدا على أن الرحلة الواحدة تنقل ما لا يقل عن 40 مهاجرا غير نظامي.
وقال الكرباعي: "هناك اتفاقية ترحيل سريّة بين تونس وإيطاليا، تتقاضى بموجها تونس نحو 8 ملايين يورو مقابل تعاونها في ملفّ الترحيل".
وأضاف أن المعلومات التي لديه تؤكد أنه منذ يناير الماضي وحتى سبتمبر رحلت إيطاليا 1150 تونسيا.