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بوتين: لدي الحق في الترشح لولاية جديدة وفقا للدستور
بوتين: لدي الحق في الترشح لولاية جديدة وفقا للدستور
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه وفقًا للدستور، من حقه أن يرشح نفسه لولاية جديدة، لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيفعل ذلك. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T13:27+0000
2021-11-30T13:27+0000
روسيا
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في منتدى "روسيا تدعو للاستثمار "، سُئل بوتين عما إذا كان يعتزم الترشح لفترة رئاسية أخرى وما هي الأهداف الأخرى التي يود تحقيقها لروسيا.وعن الوضع المعيشي قال بوتين: "تسارع ارتفاع الأسعار للمستهلك في بلادنا، مشكلة خطيرة وحساسة للمواطنين، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود".وأوضح: "هنا مرة أخرى أوجه انتباه الحكومة الروسية والزملاء في المناطق، إلى أن المعيار الرئيسي لفعالية العمل هو زيادة حجم الإنتاج وتوافر الغذاء في السوق المحلية".وفي وقت سابق، قال بوتين، خلال لقائه مع أعضاء البرلمان الروسي، بأن التضخم هذا العام سيتجاوز المستوى المتوقع عند 5.8%. التضخم المرتفع يصيب الشرائح الفقيرة من الناس. يجب علينا أن نفهم ذلك ونعيه وأن نتفاعل بالطريقة المناسبة.وأضاف بوتين: "قمنا بدفع مبالغ إجمالية لأصحاب المعاشات والعائلات التي يكبر فيها أطفال المدارس. وأوجه الحكومة لتقديم مقترحات إضافية بشأن تدابير الدعم الاجتماعي لمواطنينا، في غضون شهر. وهذا مطلوب في ظروف التضخم المتزايد. وسننظر في هذه المقترحات خلال اجتماع في المستقبل القريب".
https://arabic.sputniknews.com/20211110/بوتين-يبحث-مع-مجلس-الوزراء-التأثير-السلبي-لأزمة-الطاقة-على-الاقتصاد-الروسي-1050669442.html
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روسيا

بوتين: لدي الحق في الترشح لولاية جديدة وفقا للدستور

13:27 GMT 30.11.2021
© Sputnik . Evgueniy Paulin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 30 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Sputnik . Evgueniy Paulin
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه وفقًا للدستور، من حقه أن يرشح نفسه لولاية جديدة، لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيفعل ذلك.
في منتدى "روسيا تدعو للاستثمار "، سُئل بوتين عما إذا كان يعتزم الترشح لفترة رئاسية أخرى وما هي الأهداف الأخرى التي يود تحقيقها لروسيا.
أجاب بوتين: "وفقًا للدستور، لدي الحق في الترشح لولاية جديدة، لم أقرر إذا ما كنت سأفعل ذلك أم لا".
وعن الوضع المعيشي قال بوتين: "تسارع ارتفاع الأسعار للمستهلك في بلادنا، مشكلة خطيرة وحساسة للمواطنين، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود".
وأوضح: "هنا مرة أخرى أوجه انتباه الحكومة الروسية والزملاء في المناطق، إلى أن المعيار الرئيسي لفعالية العمل هو زيادة حجم الإنتاج وتوافر الغذاء في السوق المحلية".
وفي وقت سابق، قال بوتين، خلال لقائه مع أعضاء البرلمان الروسي، بأن التضخم هذا العام سيتجاوز المستوى المتوقع عند 5.8%. التضخم المرتفع يصيب الشرائح الفقيرة من الناس. يجب علينا أن نفهم ذلك ونعيه وأن نتفاعل بالطريقة المناسبة.
وأضاف بوتين: "قمنا بدفع مبالغ إجمالية لأصحاب المعاشات والعائلات التي يكبر فيها أطفال المدارس. وأوجه الحكومة لتقديم مقترحات إضافية بشأن تدابير الدعم الاجتماعي لمواطنينا، في غضون شهر. وهذا مطلوب في ظروف التضخم المتزايد. وسننظر في هذه المقترحات خلال اجتماع في المستقبل القريب".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2021
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