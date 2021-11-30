بوتين: لدي الحق في الترشح لولاية جديدة وفقا للدستور

في منتدى "روسيا تدعو للاستثمار "، سُئل بوتين عما إذا كان يعتزم الترشح لفترة رئاسية أخرى وما هي الأهداف الأخرى التي يود تحقيقها لروسيا.وعن الوضع المعيشي قال بوتين: "تسارع ارتفاع الأسعار للمستهلك في بلادنا، مشكلة خطيرة وحساسة للمواطنين، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود".وأوضح: "هنا مرة أخرى أوجه انتباه الحكومة الروسية والزملاء في المناطق، إلى أن المعيار الرئيسي لفعالية العمل هو زيادة حجم الإنتاج وتوافر الغذاء في السوق المحلية".وفي وقت سابق، قال بوتين، خلال لقائه مع أعضاء البرلمان الروسي، بأن التضخم هذا العام سيتجاوز المستوى المتوقع عند 5.8%. التضخم المرتفع يصيب الشرائح الفقيرة من الناس. يجب علينا أن نفهم ذلك ونعيه وأن نتفاعل بالطريقة المناسبة.وأضاف بوتين: "قمنا بدفع مبالغ إجمالية لأصحاب المعاشات والعائلات التي يكبر فيها أطفال المدارس. وأوجه الحكومة لتقديم مقترحات إضافية بشأن تدابير الدعم الاجتماعي لمواطنينا، في غضون شهر. وهذا مطلوب في ظروف التضخم المتزايد. وسننظر في هذه المقترحات خلال اجتماع في المستقبل القريب".
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه وفقًا للدستور، من حقه أن يرشح نفسه لولاية جديدة، لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيفعل ذلك.
في منتدى "روسيا تدعو للاستثمار "، سُئل بوتين عما إذا كان يعتزم الترشح لفترة رئاسية أخرى وما هي الأهداف الأخرى التي يود تحقيقها لروسيا.
أجاب بوتين: "وفقًا للدستور، لدي الحق في الترشح لولاية جديدة، لم أقرر إذا ما كنت سأفعل ذلك أم لا".
وعن الوضع المعيشي قال بوتين: "تسارع ارتفاع الأسعار للمستهلك في بلادنا، مشكلة خطيرة وحساسة للمواطنين، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود".
وأوضح: "هنا مرة أخرى أوجه انتباه الحكومة الروسية والزملاء في المناطق، إلى أن المعيار الرئيسي لفعالية العمل هو زيادة حجم الإنتاج وتوافر الغذاء في السوق المحلية".
وفي وقت سابق، قال بوتين، خلال لقائه مع أعضاء البرلمان الروسي، بأن التضخم هذا العام سيتجاوز المستوى المتوقع عند 5.8%. التضخم المرتفع يصيب الشرائح الفقيرة من الناس. يجب علينا أن نفهم ذلك ونعيه وأن نتفاعل بالطريقة المناسبة.
وأضاف بوتين: "قمنا بدفع مبالغ إجمالية لأصحاب المعاشات والعائلات التي يكبر فيها أطفال المدارس. وأوجه الحكومة لتقديم مقترحات إضافية بشأن تدابير الدعم الاجتماعي لمواطنينا، في غضون شهر. وهذا مطلوب في ظروف التضخم المتزايد. وسننظر في هذه المقترحات خلال اجتماع في المستقبل القريب".