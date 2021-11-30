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بوتين يكشف عن مشكلة رئيسية ستواجه روسيا خلال الـ 10 أعوام المقبلة
بوتين يكشف عن مشكلة رئيسية ستواجه روسيا خلال الـ 10 أعوام المقبلة
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن المشكلة الرئيسية الداخلية بالنسبة لروسيا خلال الأعوام الـ 10 المقبلة. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T17:02+0000
2021-11-30T17:02+0000
أخبار روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وقال بوتين، خلال كلمته في منتدى "روسيا تنادي" الاستثماري، "توجد لدينا في روسيا مشاكل داخلية متأصلة وهذا له علاقة في المقام الأول بالمشاكل المتعلقة بعدد السكان". وردا على سؤال حول الأولوية الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية بالنسبة لروسيا خلال الأعوام العشرة المقبلة، أجاب بوتين: "من هذا المنطلق، سواء لأسباب إنسانية واقتصادية أو من حيث ضرورة تعزيز دولتنا، فإن حل المشكلة السكانية هو إحدى المشاكل الرئيسية".وأضاف "كانت لدينا أزمتان طبيعيتان في تطور بلادنا الديموغرافي، حدث هذا خلال الحرب العالمية الثانية أو الحرب الوطنية العظمى، كما نقول، في الفترة بين عامي 1943و1944، وثم في بداية ومنتصف التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، حيث بلغ انخفاض معدل المواليد مستوى مماثلا. وفي عام 1999 كان قد بلغ المستوى الأدنى وهو، اعتقد، مليون و200 ألف شخص".وتابع "في عام 2006 كان هذا المؤشر في روسيا قد بلغ بالفعل ما يقرب من مليوني ولادة".وأوضح الرئيس الروسي أن "هذه المشكلة أخذت طابعا منهجيا واقتصاديا بسبب النقص في العدد المطلوب من الأيدي العاملة، حيث إن لدينا في سوق العمل حوالي 80 مليون شخص، وخسائرنا حوالي 1.1 أو 1.2 نقطة مئوية سنويا".وفي النهاية، أكد بوتين ثقته بأن روسيا ستتغلب على هذه المشكلة، كما حدث في الماضي القريب.
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أخبار روسيا, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين يكشف عن مشكلة رئيسية ستواجه روسيا خلال الـ 10 أعوام المقبلة

17:02 GMT 30.11.2021
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورمشهد يطل على مدينة موسكو - المجمع التجاري "موسكو - سيتي"، برج "فيديراتسيا فوستوك"
مشهد يطل على مدينة موسكو - المجمع التجاري موسكو - سيتي، برج فيديراتسيا فوستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Sputnik . Maxim Blinov
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن المشكلة الرئيسية الداخلية بالنسبة لروسيا خلال الأعوام الـ 10 المقبلة.
وقال بوتين، خلال كلمته في منتدى "روسيا تنادي" الاستثماري، "توجد لدينا في روسيا مشاكل داخلية متأصلة وهذا له علاقة في المقام الأول بالمشاكل المتعلقة بعدد السكان".
وردا على سؤال حول الأولوية الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية بالنسبة لروسيا خلال الأعوام العشرة المقبلة، أجاب بوتين: "من هذا المنطلق، سواء لأسباب إنسانية واقتصادية أو من حيث ضرورة تعزيز دولتنا، فإن حل المشكلة السكانية هو إحدى المشاكل الرئيسية".
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وأضاف "كانت لدينا أزمتان طبيعيتان في تطور بلادنا الديموغرافي، حدث هذا خلال الحرب العالمية الثانية أو الحرب الوطنية العظمى، كما نقول، في الفترة بين عامي 1943و1944، وثم في بداية ومنتصف التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، حيث بلغ انخفاض معدل المواليد مستوى مماثلا. وفي عام 1999 كان قد بلغ المستوى الأدنى وهو، اعتقد، مليون و200 ألف شخص".

وتابع "في عام 2006 كان هذا المؤشر في روسيا قد بلغ بالفعل ما يقرب من مليوني ولادة".
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وأوضح الرئيس الروسي أن "هذه المشكلة أخذت طابعا منهجيا واقتصاديا بسبب النقص في العدد المطلوب من الأيدي العاملة، حيث إن لدينا في سوق العمل حوالي 80 مليون شخص، وخسائرنا حوالي 1.1 أو 1.2 نقطة مئوية سنويا".

وفي النهاية، أكد بوتين ثقته بأن روسيا ستتغلب على هذه المشكلة، كما حدث في الماضي القريب.
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