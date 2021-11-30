https://arabic.sputniknews.com/20211130/بوتين-يكشف-عن-مشكلة-رئيسية-ستواجه-روسيا-خلال-الـ-10-أعوام-المقبلة-1053416118.html

بوتين يكشف عن مشكلة رئيسية ستواجه روسيا خلال الـ 10 أعوام المقبلة

بوتين يكشف عن مشكلة رئيسية ستواجه روسيا خلال الـ 10 أعوام المقبلة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن المشكلة الرئيسية الداخلية بالنسبة لروسيا خلال الأعوام الـ 10 المقبلة. 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T17:02+0000

2021-11-30T17:02+0000

2021-11-30T17:02+0000

أخبار روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وقال بوتين، خلال كلمته في منتدى "روسيا تنادي" الاستثماري، "توجد لدينا في روسيا مشاكل داخلية متأصلة وهذا له علاقة في المقام الأول بالمشاكل المتعلقة بعدد السكان". وردا على سؤال حول الأولوية الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية بالنسبة لروسيا خلال الأعوام العشرة المقبلة، أجاب بوتين: "من هذا المنطلق، سواء لأسباب إنسانية واقتصادية أو من حيث ضرورة تعزيز دولتنا، فإن حل المشكلة السكانية هو إحدى المشاكل الرئيسية".وأضاف "كانت لدينا أزمتان طبيعيتان في تطور بلادنا الديموغرافي، حدث هذا خلال الحرب العالمية الثانية أو الحرب الوطنية العظمى، كما نقول، في الفترة بين عامي 1943و1944، وثم في بداية ومنتصف التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، حيث بلغ انخفاض معدل المواليد مستوى مماثلا. وفي عام 1999 كان قد بلغ المستوى الأدنى وهو، اعتقد، مليون و200 ألف شخص".وتابع "في عام 2006 كان هذا المؤشر في روسيا قد بلغ بالفعل ما يقرب من مليوني ولادة".وأوضح الرئيس الروسي أن "هذه المشكلة أخذت طابعا منهجيا واقتصاديا بسبب النقص في العدد المطلوب من الأيدي العاملة، حيث إن لدينا في سوق العمل حوالي 80 مليون شخص، وخسائرنا حوالي 1.1 أو 1.2 نقطة مئوية سنويا".وفي النهاية، أكد بوتين ثقته بأن روسيا ستتغلب على هذه المشكلة، كما حدث في الماضي القريب.

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أخبار روسيا, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين