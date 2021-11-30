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https://arabic.sputniknews.com/20211130/تحطم-طائرة-إف-35-أثناء-إقلاعها-من-على-حاملة-طائرات-بريطانية-في-البحر-المتوسط-فيديو-1053402208.html
تحطم طائرة "إف-35" أثناء إقلاعها من على حاملة طائرات بريطانية في البحر المتوسط... فيديو
تحطم طائرة "إف-35" أثناء إقلاعها من على حاملة طائرات بريطانية في البحر المتوسط... فيديو
انتشر مؤخرًا على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تحطم طائرة "إف-35" عند إقلاعها من على حاملة طائرات بريطانية في البحر الأبيض المتوسط. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T09:14+0000
2021-11-30T09:14+0000
2021-11-30T09:14+0000
العالم
بريطانيا
إف-35
الولايات المتحدة
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ويظهر المقطع أيضا، كيف انطلقت مظلة الطيار،عند إقلاع الطائرة، دون أن يُعرف إن كان ذلك خطأ فنيا أو حركة مقصودة من الطيار.لا يزال التحقيق في هذا الحادث مستمرا، ووفقًا للبيانات الأولية وقع الحادث بسبب مشكلة في صمام مطر في محرك الطائرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريطانيا, إف-35, الولايات المتحدة
تحطم طائرة "إف-35" أثناء إقلاعها من على حاملة طائرات بريطانية في البحر المتوسط... فيديو
انتشر مؤخرًا على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تحطم طائرة "إف-35" عند إقلاعها من على حاملة طائرات بريطانية في البحر الأبيض المتوسط.
ويظهر المقطع أيضا، كيف انطلقت مظلة الطيار،عند إقلاع الطائرة، دون أن يُعرف إن كان ذلك خطأ فنيا أو حركة مقصودة من الطيار.
لا يزال التحقيق في هذا الحادث مستمرا، ووفقًا للبيانات الأولية وقع الحادث بسبب مشكلة في صمام مطر في محرك الطائرة.