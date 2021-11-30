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تحطم طائرة "إف-35" أثناء إقلاعها من على حاملة طائرات بريطانية في البحر المتوسط... فيديو
تحطم طائرة "إف-35" أثناء إقلاعها من على حاملة طائرات بريطانية في البحر المتوسط... فيديو
انتشر مؤخرًا على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تحطم طائرة "إف-35" عند إقلاعها من على حاملة طائرات بريطانية في البحر الأبيض المتوسط. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T09:14+0000
2021-11-30T09:14+0000
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ويظهر المقطع أيضا، كيف انطلقت مظلة الطيار،عند إقلاع الطائرة، دون أن يُعرف إن كان ذلك خطأ فنيا أو حركة مقصودة من الطيار.لا يزال التحقيق في هذا الحادث مستمرا، ووفقًا للبيانات الأولية وقع الحادث بسبب مشكلة في صمام مطر في محرك الطائرة.
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تحطم طائرة "إف-35" أثناء إقلاعها من على حاملة طائرات بريطانية في البحر المتوسط... فيديو

09:14 GMT 30.11.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZمقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو
مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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انتشر مؤخرًا على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تحطم طائرة "إف-35" عند إقلاعها من على حاملة طائرات بريطانية في البحر الأبيض المتوسط.
ويظهر المقطع أيضا، كيف انطلقت مظلة الطيار،عند إقلاع الطائرة، دون أن يُعرف إن كان ذلك خطأ فنيا أو حركة مقصودة من الطيار.
لا يزال التحقيق في هذا الحادث مستمرا، ووفقًا للبيانات الأولية وقع الحادث بسبب مشكلة في صمام مطر في محرك الطائرة.
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