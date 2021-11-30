أنقرة- سبوتنيك. وأوضح متحدث باسم الشركة لـ"سبوتنيك"، أن عملية تسجيل المسافرين للرحلات المغادرة من إسطنبول تم تعليقه بسبب الرياح الشديدة، كما أضاف أن هناك تقييما لإمكانية تعديل مسار الطائرات التي تحلق حاليا في الأجواء إلى مطارات أخرى.وتسببت الأحوال الجوية السيئة في تركيا بمصرع 5 أشخاص 4 منهم في إسطنبول، وإصابة 46 آخرين.
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أخبار تركيا
تعليق جميع الرحلات الجوية في إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية
أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات الجوية في مطارات مدينة إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية.
أنقرة- سبوتنيك. وأوضح متحدث باسم الشركة لـ"سبوتنيك"، أن عملية تسجيل المسافرين للرحلات المغادرة من إسطنبول تم تعليقه بسبب الرياح الشديدة، كما أضاف أن هناك تقييما لإمكانية تعديل مسار الطائرات التي تحلق حاليا في الأجواء إلى مطارات أخرى.
İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz.