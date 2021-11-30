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تعليق جميع الرحلات الجوية في إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية
تعليق جميع الرحلات الجوية في إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية
أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات الجوية في مطارات مدينة إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T10:50+0000
2021-11-30T10:50+0000
أخبار تركيا
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أنقرة- سبوتنيك. وأوضح متحدث باسم الشركة لـ"سبوتنيك"، أن عملية تسجيل المسافرين للرحلات المغادرة من إسطنبول تم تعليقه بسبب الرياح الشديدة، كما أضاف أن هناك تقييما لإمكانية تعديل مسار الطائرات التي تحلق حاليا في الأجواء إلى مطارات أخرى.وتسببت الأحوال الجوية السيئة في تركيا بمصرع 5 أشخاص 4 منهم في إسطنبول، وإصابة 46 آخرين.
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أخبار تركيا

تعليق جميع الرحلات الجوية في إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية

10:50 GMT 30.11.2021
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أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات الجوية في مطارات مدينة إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية.
أنقرة- سبوتنيك. وأوضح متحدث باسم الشركة لـ"سبوتنيك"، أن عملية تسجيل المسافرين للرحلات المغادرة من إسطنبول تم تعليقه بسبب الرياح الشديدة، كما أضاف أن هناك تقييما لإمكانية تعديل مسار الطائرات التي تحلق حاليا في الأجواء إلى مطارات أخرى.
وتسببت الأحوال الجوية السيئة في تركيا بمصرع 5 أشخاص 4 منهم في إسطنبول، وإصابة 46 آخرين.
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