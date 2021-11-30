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https://arabic.sputniknews.com/20211130/تونس-تفتتح-كأس-العرب-بخماسية-في-شباك-موريتانيا-صور-وفيديو-1053413827.html
تونس تفتتح كأس العرب بخماسية في شباك موريتانيا... صور وفيديو
تونس تفتتح كأس العرب بخماسية في شباك موريتانيا... صور وفيديو
حقق منتخب تونس فوزا عريضا على نظيره الموريتاني بنتيجة (5-1)، اليوم الثلاثاء، في افتتاح بطولة كأس العرب بقطر، ضمن المجموعة الثانية. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T15:27+0000
2021-11-30T15:27+0000
2021-11-30T15:34+0000
رياضة
منتخب تونس
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سجل الهدف الأول لمنتخب "نسور قرطاج" سيف الدين الجزيري في الدقيقة 39، فيما أضاف محمد بلعربي الهدف الثاني للمنتخب التونسي في الدقيقة 42.وأضاف الجزيري الهدف الثالث لتونس في الدقيقة 45+2.وسجل مولاي أحمد خليل هدف موريتانيا الأول من ركلة جزاء، بعد مرور 12 دقيقة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.وفي الدقيقة 50 أضاف بلعربي الهدف الرابع، فيما تكفل يوسف مساكني بإضافة الهدف الخامس في الدقيقة 90+1.وبتلك النتيجة، يتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وذلك مؤقتا لحين انتهاء المباراة الأخرى في المجموعة بين الإمارات وسوريا.
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رياضة, منتخب تونس
تونس تفتتح كأس العرب بخماسية في شباك موريتانيا... صور وفيديو 15:27 GMT 30.11.2021 (تم التحديث: 15:34 GMT 30.11.2021)
حقق منتخب تونس فوزا عريضا على نظيره الموريتاني بنتيجة (5-1)، اليوم الثلاثاء، في افتتاح بطولة كأس العرب بقطر، ضمن المجموعة الثانية.
سجل الهدف الأول لمنتخب "نسور قرطاج" سيف الدين الجزيري في الدقيقة 39، فيما أضاف محمد بلعربي الهدف الثاني للمنتخب التونسي في الدقيقة 42.
وأضاف الجزيري الهدف الثالث لتونس في الدقيقة 45+2.
وسجل مولاي أحمد خليل هدف موريتانيا الأول من ركلة جزاء، بعد مرور 12 دقيقة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وفي الدقيقة 50 أضاف بلعربي الهدف الرابع، فيما تكفل يوسف مساكني بإضافة الهدف الخامس في الدقيقة 90+1.
وبتلك النتيجة، يتصدر
منتخب تونس
ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وذلك مؤقتا لحين انتهاء المباراة الأخرى في المجموعة بين الإمارات وسوريا.