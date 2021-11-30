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https://arabic.sputniknews.com/20211130/تونس-توقف-الرحلات-الجوية-إلى-المغرب-1053409144.html
تونس توقف الرحلات الجوية إلى المغرب
تونس توقف الرحلات الجوية إلى المغرب
علقت الخطوط الجوية التونسية، اليوم الثلاثاء، الرحلات الجوية نحو المغرب بداية من اليوم وحتى إشعار آخر. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T13:02+0000
2021-11-30T13:02+0000
أخبار تونس اليوم
أخبار المغرب اليوم
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وأعلنت الخطوط الجوية التونسية في بيان اليوم، نقلته إذاعة "موزاييك إف أم"، التونسية أن هذا الإجراء، بناء على تعليق السلطات المغربية رحلات المسافرين كافة من وإلى المملكة المغربية لمدة أسبوعين، ابتداء من الإثنين 29 نوفمبر.وسبق وأعلنت الخطوط الجوية المغربية تعليق الرحلات من وإلى المملكة بسبب التفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا، "أوميكرون" في أوروبا وفي أفريقيا.وفرضت العديد من الدول قيودا على السفر بعد انتشار المتحور الجديد لكورونا "أوميكرون"، وتتزايد المخاوف حول ما سيفعله المتحور الجديد في العالم بعدما تعالت في الفترة الأخيرة نبرة اطمئنان مع تزايد أعداد الملقحين بمضادات للفيروس.وأعادت دول حول العالم فرض تدابير كانت قد تخلت عنها في محاولة لاحتواء الوباء.
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أخبار تونس اليوم, أخبار المغرب اليوم

تونس توقف الرحلات الجوية إلى المغرب

13:02 GMT 30.11.2021
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علقت الخطوط الجوية التونسية، اليوم الثلاثاء، الرحلات الجوية نحو المغرب بداية من اليوم وحتى إشعار آخر.
وأعلنت الخطوط الجوية التونسية في بيان اليوم، نقلته إذاعة "موزاييك إف أم"، التونسية أن هذا الإجراء، بناء على تعليق السلطات المغربية رحلات المسافرين كافة من وإلى المملكة المغربية لمدة أسبوعين، ابتداء من الإثنين 29 نوفمبر.
وسبق وأعلنت الخطوط الجوية المغربية تعليق الرحلات من وإلى المملكة بسبب التفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا، "أوميكرون" في أوروبا وفي أفريقيا.
وفرضت العديد من الدول قيودا على السفر بعد انتشار المتحور الجديد لكورونا "أوميكرون"، وتتزايد المخاوف حول ما سيفعله المتحور الجديد في العالم بعدما تعالت في الفترة الأخيرة نبرة اطمئنان مع تزايد أعداد الملقحين بمضادات للفيروس.
وأعادت دول حول العالم فرض تدابير كانت قد تخلت عنها في محاولة لاحتواء الوباء.
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