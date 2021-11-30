تونس توقف الرحلات الجوية إلى المغرب

وأعلنت الخطوط الجوية التونسية في بيان اليوم، نقلته إذاعة "موزاييك إف أم"، التونسية أن هذا الإجراء، بناء على تعليق السلطات المغربية رحلات المسافرين كافة من وإلى المملكة المغربية لمدة أسبوعين، ابتداء من الإثنين 29 نوفمبر.وسبق وأعلنت الخطوط الجوية المغربية تعليق الرحلات من وإلى المملكة بسبب التفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا، "أوميكرون" في أوروبا وفي أفريقيا.وفرضت العديد من الدول قيودا على السفر بعد انتشار المتحور الجديد لكورونا "أوميكرون"، وتتزايد المخاوف حول ما سيفعله المتحور الجديد في العالم بعدما تعالت في الفترة الأخيرة نبرة اطمئنان مع تزايد أعداد الملقحين بمضادات للفيروس.وأعادت دول حول العالم فرض تدابير كانت قد تخلت عنها في محاولة لاحتواء الوباء.
علقت الخطوط الجوية التونسية، اليوم الثلاثاء، الرحلات الجوية نحو المغرب بداية من اليوم وحتى إشعار آخر.
وأعلنت الخطوط الجوية التونسية في بيان اليوم، نقلته إذاعة "موزاييك إف أم"، التونسية أن هذا الإجراء، بناء على تعليق السلطات المغربية رحلات المسافرين كافة من وإلى المملكة المغربية لمدة أسبوعين، ابتداء من الإثنين 29 نوفمبر.
وسبق وأعلنت الخطوط الجوية المغربية تعليق الرحلات من وإلى المملكة بسبب التفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا، "أوميكرون" في أوروبا وفي أفريقيا.
🔴En raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus de la Covid-19 – Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique, et afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens⬇️ pic.twitter.com/eM7najn86m
وفرضت العديد من الدول قيودا على السفر بعد انتشار المتحور الجديد لكورونا "أوميكرون"، وتتزايد المخاوف حول ما سيفعله المتحور الجديد في العالم بعدما تعالت في الفترة الأخيرة نبرة اطمئنان مع تزايد أعداد الملقحين بمضادات للفيروس.
وأعادت دول حول العالم فرض تدابير كانت قد تخلت عنها في محاولة لاحتواء الوباء.