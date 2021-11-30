جمهورية جديدة تعلن استغناءها عن التاج البريطاني... فيديو
11:28 GMT 30.11.2021 (تم التحديث: 11:45 GMT 30.11.2021)
© AP Photo / Alastair Grantالملكة إليزابيث الثانية
© AP Photo / Alastair Grant
تتخلى بربادوس المستعمرة البريطانية السابقة عن التاج البريطاني وعن الملكة إليزابيث كرمز لرأس الدولة لتنفصم بذلك آخر عرى الملكية التي ربطتها ببريطانيا على مدى حوالي 400 عام منذ وصول أول سفينة إنجليزية إلى الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي.
وتعتبر بربادوس التخلي عن الملكة إليزابيث الثانية، وهي ملكة على بربادوس و15 دولة، علامة على الثقة وسبيلا للتخلص من آثار تاريخها في عهد الاستعمار.
وأصبحت ساندرا ماسون، التي تم انتخابها رئيسة للبلاد في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رئيسة لباربادوس. والتي شغلت سابقا منصب الحاكم العام لبربادوس، وفقا لموقع "زفيزدا".
وتمنت إليزابيث الثانية السلام والازدهار لبربادوس. كما حضر ابنها ووريث العرش البريطاني، الأمير تشارلز حفل تنصيب رئيسة بربادوس.
#BIMRepublic: HER-STORY: Dame Sandra Prunella Mason has been sworn in as the first President of Barbados.— Kevz Politics 🇧🇧 (@KevzPolitics) November 30, 2021
Presidential Standard rises for the first time. #MadamPresident pic.twitter.com/oFEmbWMJ7P
وهذه هي المرة الأولى التي تتخلى فيها مستعمرة سابقة عن تبعيتها للتاج البريطاني منذ قرابة 30 عاما عندما أعلنت جزيرة موريشيوس في المحيط الهندي قيام الجمهورية وإن ظلت عضوا في رابطة الكومنولث التي تجمع في أغلبها المستعمرات البريطانية السابقة ويبلغ عدد سكانها 2.5 مليار نسمة.
#WATCH: Barbados Prime Minister @miaamormottley names Barbadian songstress Robyn @Rihanna Fenty - the 11th National Hero of Barbados - the first one named since 1998.— Kevz Politics 🇧🇧 (@KevzPolitics) November 30, 2021
She will be conferred her title later today during National Independence Awards Ceremony. pic.twitter.com/D0BNhauooL
ويقول قصر بكنغهام إن مسألة إعلان الجمهورية أمر يخص شعب بربادوس.