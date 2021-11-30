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https://arabic.sputniknews.com/20211130/جونسون-يستبعد-فرض-إغلاق-كامل-في-بريطانيا-بسبب-متحور-أوميكرون-1053418121.html
جونسون يستبعد فرض إغلاق كامل في بريطانيا بسبب متحور "أوميكرون"
جونسون يستبعد فرض إغلاق كامل في بريطانيا بسبب متحور "أوميكرون"
استبعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إعادة فرض حالة الغلق التام في البلاد، في أعقاب ظهور متحور جديد من فيروس كورونا. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T18:04+0000
2021-11-30T18:04+0000
العالم
بوريس جونسون
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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القاهرة- سبوتنيك. وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "فرض إغلاق كامل كما كان في السابق أمر غير مرجح، لكن الأمور سوف تراجع دائما".وأضاف أن أعداد الإصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون" متواضعة لكن من المتوقع زيادتها، ومشيرا إلى أن "اللقاحات القوية سوف توفر حماية ضد جميع السلالات إلى درجة ما"، ومشددا على أهمية الحصول على الجرعة المعززة.دعت منظمة الصحة العالمية، البلدان، اليوم، إلى التحلي بالهدوء واتخاذ إجراءات "عقلانية" للاستجابة لمتغير فيروس كورونا الجديد السريع الانتشار "أوميكرون".وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة: "ندعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات عقلانية ومتناسبة للحد من المخاطر. يجب أن تكون الاستجابة العالمية هادئة ومنسقة ومتماسكة".في نفس السياق، أعلن المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيل 44 إصابة بمتحور "أوميكرون" في 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، لكن قال إنها كانت جميعا بلا أعراض أو ذات أعراض خفيفة.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/ماذا-نعرف-عن-متحور-كورونا-الجديد-المثير-للقلق-هل-نقترب-من-إغلاق-عالمي-جديد؟-1053308708.html
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العالم, بوريس جونسون, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

جونسون يستبعد فرض إغلاق كامل في بريطانيا بسبب متحور "أوميكرون"

18:04 GMT 30.11.2021
© REUTERS / Alberto Pezzali/Pool قمة المناخ في غلاسكو، اسكتلندا، بريطانيا، 1 نوفمبر 2021
قمة المناخ في غلاسكو، اسكتلندا، بريطانيا، 1 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Alberto Pezzali/Pool
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استبعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إعادة فرض حالة الغلق التام في البلاد، في أعقاب ظهور متحور جديد من فيروس كورونا.
القاهرة- سبوتنيك. وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "فرض إغلاق كامل كما كان في السابق أمر غير مرجح، لكن الأمور سوف تراجع دائما".
وأضاف أن أعداد الإصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون" متواضعة لكن من المتوقع زيادتها، ومشيرا إلى أن "اللقاحات القوية سوف توفر حماية ضد جميع السلالات إلى درجة ما"، ومشددا على أهمية الحصول على الجرعة المعززة.
رجل يستريح في جناح تم تطويقه كإجراء لتجنب انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في حديقة في سيؤل، كوريا الجنوبية، 27 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
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دعت منظمة الصحة العالمية، البلدان، اليوم، إلى التحلي بالهدوء واتخاذ إجراءات "عقلانية" للاستجابة لمتغير فيروس كورونا الجديد السريع الانتشار "أوميكرون".
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة: "ندعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات عقلانية ومتناسبة للحد من المخاطر. يجب أن تكون الاستجابة العالمية هادئة ومنسقة ومتماسكة".
في نفس السياق، أعلن المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيل 44 إصابة بمتحور "أوميكرون" في 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، لكن قال إنها كانت جميعا بلا أعراض أو ذات أعراض خفيفة.
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