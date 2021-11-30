https://arabic.sputniknews.com/20211130/حكم-أرجنتيني-يبلغ-الشرطة-ضد-لاعب-هدده-بالقتل-1053416630.html

حكم أرجنتيني يبلغ الشرطة ضد لاعب هدده بالقتل

حكم أرجنتيني يبلغ الشرطة ضد لاعب هدده بالقتل

قدم حكم في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني لكرة القدم شكوى للشرطة ضد لاعب هدده بالقتل. 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T19:34+0000

2021-11-30T19:34+0000

2021-11-30T19:34+0000

كرة القدم

الأرجنتين

منتخب الأرجنتين

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وحسب رويترز قدم أحد حكام دوري الدرجة الأولى، وهو داريو هيريرا، شكوى إلى الشرطة، مساء امس الإثنين، ضد أحد اللاعبين، هدده بالقتل بعد مباراة ساخنة فاز فيها راسينج كلوب 3-1 في اليوم 23 من دوري المحترفين.ووفقا للشكوى فإن اللاعب لاوتارو أكوستا، قال للحكم: "سوف أفسدك، أنت حقير أنت فاسد، سوف أقتلك".ولفتت الشكوى إلى أن الأزمة تمت في منطقة غرفة تبديل الملابس بملعب المباراة، حيث أكد الحكم أن اللاعب "حاول الانقضاض بنية الاعتداء عليه جسديا فتدخل رجال الأمن".وبناءً على ما حدث، طالب اتحاد الحكام الأرجنتيني، عبر مديره فيديريكو بيليجوي، سلطات الدوري المحلي بـ "عقوبة مناسبة" للاعب كرة القدم البالغ من العمر 33 عامًا، والذي لعب سابقا لكل من إشبيلية وراسينج دي سانتاندير وبوكا جونيورز.وقال بيليجوي في التلفزيون المحلي "هذا لا يمكن أن يحدث بعد الآن، ما فعله أكوستا لا يمكن تصوره".

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كرة القدم, الأرجنتين, منتخب الأرجنتين