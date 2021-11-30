تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211130/حكم-أرجنتيني-يبلغ-الشرطة-ضد-لاعب-هدده-بالقتل-1053416630.html
حكم أرجنتيني يبلغ الشرطة ضد لاعب هدده بالقتل
حكم أرجنتيني يبلغ الشرطة ضد لاعب هدده بالقتل
قدم حكم في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني لكرة القدم شكوى للشرطة ضد لاعب هدده بالقتل. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T19:34+0000
2021-11-30T19:34+0000
كرة القدم
الأرجنتين
منتخب الأرجنتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102084/44/1020844487_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_19867502e64c47c0bb228253c6e8dc83.jpg
وحسب رويترز قدم أحد حكام دوري الدرجة الأولى، وهو داريو هيريرا، شكوى إلى الشرطة، مساء امس الإثنين، ضد أحد اللاعبين، هدده بالقتل بعد مباراة ساخنة فاز فيها راسينج كلوب 3-1 في اليوم 23 من دوري المحترفين.ووفقا للشكوى فإن اللاعب لاوتارو أكوستا، قال للحكم: "سوف أفسدك، أنت حقير أنت فاسد، سوف أقتلك".ولفتت الشكوى إلى أن الأزمة تمت في منطقة غرفة تبديل الملابس بملعب المباراة، حيث أكد الحكم أن اللاعب "حاول الانقضاض بنية الاعتداء عليه جسديا فتدخل رجال الأمن".وبناءً على ما حدث، طالب اتحاد الحكام الأرجنتيني، عبر مديره فيديريكو بيليجوي، سلطات الدوري المحلي بـ "عقوبة مناسبة" للاعب كرة القدم البالغ من العمر 33 عامًا، والذي لعب سابقا لكل من إشبيلية وراسينج دي سانتاندير وبوكا جونيورز.وقال بيليجوي في التلفزيون المحلي "هذا لا يمكن أن يحدث بعد الآن، ما فعله أكوستا لا يمكن تصوره".
https://arabic.sputniknews.com/20201015/بعد-سبعة-أشهر-من-التوقف-الكشف-عن-موعد-استئناف-الدوري-الأرجنتيني-1046842381.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102084/44/1020844487_0:10:1000:760_1920x0_80_0_0_343907e8a1e07498a7c19e20dff0afa6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كرة القدم, الأرجنتين, منتخب الأرجنتين

حكم أرجنتيني يبلغ الشرطة ضد لاعب هدده بالقتل

19:34 GMT 30.11.2021
© cdn.elheddaf.comمنتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© cdn.elheddaf.com
تابعنا عبر
قدم حكم في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني لكرة القدم شكوى للشرطة ضد لاعب هدده بالقتل.
وحسب رويترز قدم أحد حكام دوري الدرجة الأولى، وهو داريو هيريرا، شكوى إلى الشرطة، مساء امس الإثنين، ضد أحد اللاعبين، هدده بالقتل بعد مباراة ساخنة فاز فيها راسينج كلوب 3-1 في اليوم 23 من دوري المحترفين.
اللاعبون يتدربون في استاد أليانز الفارغ ، قبل مباراة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بين يوفنتوس وإنتر ميلان في تورينو بإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2020
بعد 7 أشهر من التوقف… الكشف عن موعد استئناف الدوري الأرجنتيني
15 أكتوبر 2020, 03:00 GMT
ووفقا للشكوى فإن اللاعب لاوتارو أكوستا، قال للحكم: "سوف أفسدك، أنت حقير أنت فاسد، سوف أقتلك".
ولفتت الشكوى إلى أن الأزمة تمت في منطقة غرفة تبديل الملابس بملعب المباراة، حيث أكد الحكم أن اللاعب "حاول الانقضاض بنية الاعتداء عليه جسديا فتدخل رجال الأمن".
وبناءً على ما حدث، طالب اتحاد الحكام الأرجنتيني، عبر مديره فيديريكو بيليجوي، سلطات الدوري المحلي بـ "عقوبة مناسبة" للاعب كرة القدم البالغ من العمر 33 عامًا، والذي لعب سابقا لكل من إشبيلية وراسينج دي سانتاندير وبوكا جونيورز.
وقال بيليجوي في التلفزيون المحلي "هذا لا يمكن أن يحدث بعد الآن، ما فعله أكوستا لا يمكن تصوره".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:21 GMTالشرطة الأمريكية تعتقل مسلحا بعد سقوط جرحى خلال إطلاق نار في ميشيغان
20:12 GMTالليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي متدن جديد
20:03 GMTالحكومة اليمنية و"أنصار الله" تتبادلان 22 أسيرا في محافظة مأرب
19:59 GMTاليمن... دعوات إلى تشكيل "تحالف إنقاذ" بعد وصول الخيار العسكري لطريق مسدود
19:40 GMT"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني لـ "إيديكس 2021"... صور
19:34 GMTحكم أرجنتيني يبلغ الشرطة ضد لاعب هدده بالقتل
19:32 GMTالجزائر... أحزاب الموالاة تحافظ على الصدارة في الانتخابات المحلية
19:28 GMTالملياردير جاك دورسي يرحل عن "تويتر" للمرة الثانية منذ تأسيسه لها
19:26 GMTهل يمكن إيقاف تطبيقات تداول دولار السوق السوداء في لبنان؟
19:21 GMTاكتشاف وحش بحري بـ"ترسانة من الأسنان" وفم غريب سبب رعبا في الأعماق... صور وفيديو
18:38 GMTروسيا وفيتنام تؤيدان تشكيل نظام ديمقراطي أكثر عدلا للعلاقات الدولية
18:04 GMTجونسون يستبعد فرض إغلاق كامل في بريطانيا بسبب متحور "أوميكرون"
18:00 GMTتريزيجيه يعلق على عدم فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية... فيديو
17:45 GMTأول تهديد مباشر للانتخابات الليبية بعد منع القضاة في سبها... المتظاهرون في لبنان يصعدون من جديد
17:37 GMTفي اليوم الثاني لـ"إيديكس 2021"... روسيا تعرض قدرات صواريخ "كورنيت إي إم"... صور
17:32 GMTالاتحاد الأوروبي: سجلنا 44 إصابة بمتحور "أوميكرون" كلها خفيفة أو بلا أعراض
17:26 GMTالخزانة الأمريكية تؤيد ضغوط مالية على روسيا بعد مزاعم حشد قوات على الحدود مع أوكرانيا
17:13 GMTالناتو: قواتنا العسكرية في بحر البلطيق تهدف إلى ردع روسيا من القيام بأي اعتداء ضد أوكرانيا
17:06 GMTمسؤول إماراتي كبير: لن نمنع اللبنانيين من السفر إلى الإمارات
17:02 GMTبوتين يكشف عن مشكلة رئيسية ستواجه روسيا خلال الـ 10 أعوام المقبلة