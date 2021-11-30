وحسب ما نشر مجلس الوزراء السوداني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال حمدوك: "نتجه إلى مناخ سياسي لا يسمح بضرب المتظاهرين؛ لأن حق التظاهر حق انتزعه السودانيون عبر عشرات السنين من النضال".وتحدث حمدوك عن الاتفاق الطاريء الذي عقده مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قائلا: "أول بند في الاتفاق الاطاري تحدث عن الوثيقة الدستورية، والبند الثاني أتاح إمكانية تعديل تلك الوثيقة"، معتبرا أن هذا الأمر "يفتح الطريق لخارطة طريق لاستكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية".وأكد رئيس الوزراء السوداني أن "للسودان تجارب حية حدثت في أكتوبر وأبريل أدت للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، داعيا لجان المقاومة وكل القوى الحية لممارسة الديمقراطية لأنها الشئ الوحيد الذي لا يمكن تعلمه إلا من خلال الممارسة".وأوضح حمدوك أن السياسة تعني عدم وجود قطعيات، قائلا: "لا أشياء قطعية في السياسة طالما أن الجميع يتحاورون في محيط سياسي متباين، لتقريب وجهات النظر"، مشددا على أن "المواقف الصفرية والحدية تؤدي الى تعقيد المواقف".
أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن المناخ السياسي القادم في السودان لن يسمح بضرب المتظاهرين.
وحسب ما نشر مجلس الوزراء السوداني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال حمدوك: "نتجه إلى مناخ سياسي لا يسمح بضرب المتظاهرين؛ لأن حق التظاهر حق انتزعه السودانيون عبر عشرات السنين من النضال".
وتحدث حمدوك عن الاتفاق الطاريء الذي عقده مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قائلا: "أول بند في الاتفاق الاطاري تحدث عن الوثيقة الدستورية، والبند الثاني أتاح إمكانية تعديل تلك الوثيقة"، معتبرا أن هذا الأمر "يفتح الطريق لخارطة طريق لاستكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية".
وأكد رئيس الوزراء السوداني أن "للسودان تجارب حية حدثت في أكتوبر وأبريل أدت للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، داعيا لجان المقاومة وكل القوى الحية لممارسة الديمقراطية لأنها الشئ الوحيد الذي لا يمكن تعلمه إلا من خلال الممارسة".
وأوضح حمدوك أن السياسة تعني عدم وجود قطعيات، قائلا: "لا أشياء قطعية في السياسة طالما أن الجميع يتحاورون في محيط سياسي متباين، لتقريب وجهات النظر"، مشددا على أن "المواقف الصفرية والحدية تؤدي الى تعقيد المواقف".