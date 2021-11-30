خبير: لا يحق للأردن مطالبة سوريا بالمياه والوثائق تثبت ذلك
خبير: لا يحق للأردن مطالبة سوريا بالمياه والوثائق تثبت ذلك
طالب وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، خلال تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك، بين الأردن وسوريا، الموقعة عام 1987 معتبرا أن زيادة عدد السدود والحفائر في الجانب السوري، منذ ذلك العام، يعتبر تجاوزا للاتفاقية.خبير: من مصلحة فرنسا إنجاح مفاوضات فييناأبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عبر الهاتف، أنه ينبغي على إيران المشاركة بشكل بناء في المحادثات التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.التفاصيل في الملف الصوتي...نغم كباس
نناقش في حلقة اليوم من "بلا قيود": فرنسا وإيران تبحثان مفاوضات فيينا، السفير الإماراتي يؤكد لـ"سبوتنيك": نتطلع لتوقيع اتفاقات جديدة مع روسيا وبمجالات مختلفة، الأردن يطالب سوريا بتفعيل اتفاقية اليرموك بشأن المياه، قطر تستضيف كأس العرب.
طالب وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، خلال تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك، بين الأردن وسوريا، الموقعة عام 1987 معتبرا أن زيادة عدد السدود والحفائر في الجانب السوري، منذ ذلك العام، يعتبر تجاوزا للاتفاقية.
حول هذا الموضوع قال الخبير في الموارد المائية، الأردني، الدكتور سفيان التل لـ "بلا قيود": "أستغرب كيف يمكن للوزير أن يقدم مثل هذا الطرح لأن ذلك يدل على أنه غير مطلع على بنود الاتفاقية، والوثائق تدل على أن الاتفاقية وقعت بين الجانبين قبل 8 سنوات من توقيع الأردن وإسرائيل اتفاقية "وادي عربة"، واتفاقية اليرموك حددت لسوريا حقها في نهر اليرموك بحيث يكون للطرفين حق ري الأراضي ولسوريا الحق الواضح بالاستفادة من مياه الينابيع التي تمر عبر أراضيها باستثناء الينابيع التي على عمق 250 متر تحت سطح الأرض، والتي عندها يجب أن تصب في سد الوحدة حسب الاتفاقية، لتأتي اتفاقية "وادي عربة" وتنسفها بالكامل بحيث تأخذ إسرائيل من مياه سد الوحدة 25 مليون متر مكعب مفصلة على 13 مليون متر مكعب في فصل الشتاء، و12 مليون في فصل الصيف، وبالتالي الأردن خالف الاتفاقية فضلا عن بنود كثيرة أخرى توضح أنه لا يحق لها مطالبة الجانب السوري بأي شيء".
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الإيراني، سمير شوهاني، لـ" بلا قيود":" إن من مصلحة فرنسا العودة للاتفاق النووي لأن شركات فرنسية كبرى تعمل في إيران وهناك استثمارات فرنسية كثيرة وبمختلف المجالات بما فيها صناعة الطائرات المدنية."