تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211130/خبير-لا-يحق-للأردن-مطالبة-سوريا-بالمياه-والوثائق-تثبت-ذلك-1053413145.html
خبير: لا يحق للأردن مطالبة سوريا بالمياه والوثائق تثبت ذلك
خبير: لا يحق للأردن مطالبة سوريا بالمياه والوثائق تثبت ذلك
نناقش في حلقة اليوم من "بلا قيود": فرنسا وإيران تبحثان مفاوضات فيينا، السفير الإماراتي يؤكد لـ"سبوتنيك": نتطلع لتوقيع اتفاقات جديدة مع روسيا وبمجالات مختلفة،... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T15:15+0000
2021-11-30T15:15+0000
راديو
فرنسا
أخبار سوريا اليوم
الأردن
إيران
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1053411899_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_8501a4160311acea0cb548cc99224b30.png
خبير: لا يحق للأردن مطالبة سوريا بالمياه والوثائق تثبت ذلك
خبير: لا يحق للأردن مطالبة سوريا بالمياه والوثائق تثبت ذلك
طالب وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، خلال تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك، بين الأردن وسوريا، الموقعة عام 1987 معتبرا أن زيادة عدد السدود والحفائر في الجانب السوري، منذ ذلك العام، يعتبر تجاوزا للاتفاقية.خبير: من مصلحة فرنسا إنجاح مفاوضات فييناأبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عبر الهاتف، أنه ينبغي على إيران المشاركة بشكل بناء في المحادثات التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.التفاصيل في الملف الصوتي...نغم كباس
فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053302403_0:0:1301:1300_100x100_80_0_0_8651dd85a5aef2b34e24899aff9d1c4e.jpg
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053302403_0:0:1301:1300_100x100_80_0_0_8651dd85a5aef2b34e24899aff9d1c4e.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1053411899_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_2bad94c6fb90c85452f5c8d8eb944431.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, فرنسا, أخبار سوريا اليوم, الأردن, إيران, بلا قيود, аудио

خبير: لا يحق للأردن مطالبة سوريا بالمياه والوثائق تثبت ذلك

15:15 GMT 30.11.2021
خبير: لا يحق للأردن مطالبة سوريا بالمياه والوثائق تثبت ذلك
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
نناقش في حلقة اليوم من "بلا قيود": فرنسا وإيران تبحثان مفاوضات فيينا، السفير الإماراتي يؤكد لـ"سبوتنيك": نتطلع لتوقيع اتفاقات جديدة مع روسيا وبمجالات مختلفة، الأردن يطالب سوريا بتفعيل اتفاقية اليرموك بشأن المياه، قطر تستضيف كأس العرب.
طالب وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، خلال تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك، بين الأردن وسوريا، الموقعة عام 1987 معتبرا أن زيادة عدد السدود والحفائر في الجانب السوري، منذ ذلك العام، يعتبر تجاوزا للاتفاقية.

حول هذا الموضوع قال الخبير في الموارد المائية، الأردني، الدكتور سفيان التل لـ "بلا قيود": "أستغرب كيف يمكن للوزير أن يقدم مثل هذا الطرح لأن ذلك يدل على أنه غير مطلع على بنود الاتفاقية، والوثائق تدل على أن الاتفاقية وقعت بين الجانبين قبل 8 سنوات من توقيع الأردن وإسرائيل اتفاقية "وادي عربة"، واتفاقية اليرموك حددت لسوريا حقها في نهر اليرموك بحيث يكون للطرفين حق ري الأراضي ولسوريا الحق الواضح بالاستفادة من مياه الينابيع التي تمر عبر أراضيها باستثناء الينابيع التي على عمق 250 متر تحت سطح الأرض، والتي عندها يجب أن تصب في سد الوحدة حسب الاتفاقية، لتأتي اتفاقية "وادي عربة" وتنسفها بالكامل بحيث تأخذ إسرائيل من مياه سد الوحدة 25 مليون متر مكعب مفصلة على 13 مليون متر مكعب في فصل الشتاء، و12 مليون في فصل الصيف، وبالتالي الأردن خالف الاتفاقية فضلا عن بنود كثيرة أخرى توضح أنه لا يحق لها مطالبة الجانب السوري بأي شيء".

خبير: من مصلحة فرنسا إنجاح مفاوضات فيينا
أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عبر الهاتف، أنه ينبغي على إيران المشاركة بشكل بناء في المحادثات التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الإيراني، سمير شوهاني، لـ" بلا قيود":" إن من مصلحة فرنسا العودة للاتفاق النووي لأن شركات فرنسية كبرى تعمل في إيران وهناك استثمارات فرنسية كثيرة وبمختلف المجالات بما فيها صناعة الطائرات المدنية."
التفاصيل في الملف الصوتي...
نغم كباس
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:03 GMTالصحة العالمية تدعو الدول للتحلي بـ"العقلانية والهدوء" في مواجهة "أوميكرون"
15:59 GMTلوكاشينكو يهدد بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
15:56 GMTتأجيل البطولة العربية لكرة السلة.. ورئيس اتحاد اللعبة يكشف السبب
15:53 GMTنقيب الصيادلة في لبنان: أكثر الصيدليات لا يوجد فيها دواء
15:44 GMTالبرهان بعد الهجوم الإثيوبي: لن نفرط في شبر من أرضنا وملتزمون بحسن الجوار
15:35 GMTرائد فضاء روسي يلتقط مشهدا مذهلا لمصر من الفضاء
15:33 GMTفيتامين مرتبط بمعدل وفيات 0 من المتحورات الجديدة... دراسات تكشف حقائق متباينة
15:27 GMTتونس تفتتح كأس العرب بخماسية في شباك موريتانيا... صور وفيديو
15:20 GMTكيت ميدلتون تستضيف حفلا لتكريم الملهمين في المجتمع خلال الجائحة
15:19 GMTلوكاشينكو يعتزم زيارة القرم اعترافا بالسيادة الروسية عليها
15:15 GMTخبير: لا يحق للأردن مطالبة سوريا بالمياه والوثائق تثبت ذلك
15:15 GMTرئيس وزراء إثيوبيا يعلن النصر على جبهة تيغراي ويدعو القوات المتحالفة معها للاستسلام
15:12 GMTالسفير الإماراتي لدى روسيا لـ"سبوتنيك": نسعى للسلام وحل أزمات الشرق الأوسط
15:12 GMTقصة القضية التي ربحتها ياسمين صبري ضد أحد متابعيها على فيسبوك
15:08 GMTهل سيتم تعطيل الدراسة في مصر بسبب "أوميكرون"؟
15:03 GMTالقدم الذهبية.. ماذا نعرف عن الجائزة التي حصدها صلاح ولم يتوج بها ميسي
14:51 GMTعمر كمال يغير كلمات "بنت الجيران" أثناء مشاركته في موسم الرياض.. فيديو
14:49 GMTفيديو يوضح طرق تدريب الجنرالات الروس للقوات السورية في حلب
14:44 GMTأمريكا تزيل اسم جماعة مسلحة من قوائم الإرهاب بعد تخليها عن السلاح
14:33 GMTمهرجان القاهرة السينمائي يضيف نجمة جديدة لصناعة السينما في العالم العربي