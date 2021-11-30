رئيس الشركة العربية للبصريات لـ"سبوتنيك": نقدم أجهزة أخف وزنا وأقل حجما لتسهيل المهام القتالية
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABمعروضات مصرية في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
قال اللواء طارق سعد زغلول، رئيس الشركة العربية العالمية للبصريات، في الدورة الثانية لمعرض إيدكس 2021، إن الشركة تقدم أجهزة من شأنها تيسير مهام المقاتلين وتمكنهم من التعامل مع الأهداف في أصعب الظروف.
وأضاف زغلول في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن الشركة تقدم أجهزة أخف وزنا وأقل حجما من أجل مساعدة المقاتل أثناء تنفيذ المشروعات أو في ميادين القتال، حتى يكون خفيف الحركة أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليه.
وأردف: "إننا نقوم بعمل أجهزة ذات مجال رؤية واسع ومدى أكبر، حتى يستطيع العمل ليلا أو نهارا وفي أصعب الظروف الجوية، لأنه يحمل معه أجهزة حرارية تمكنه من رؤية العدو أمامه، ولأن النجاح في أي مهمة تعتمد في المقام الأول على رؤية ميدان المعركة كاملا في أي وقت وفي أي ظروف مناخية".
وحول استخدام تكنولوجيا البصريات في مجال الطائرات بدون طيار قال زغلول: "نعم هناك الأجهزة الكهروبصرية والتي توجد في الجزء الموجودة به الكاميرا، والتي من خلالها يستطيع من يقوم بتوجيه الطائرة رؤية المواقع التي سوف يتعامل معها سواء مواقع إرهابية أو أي مهمات أخرى يتم تكليف الطائرة بتنفيذها".
واستطرد: "تكمن مهمتنا هنا في توفير الكاميرا والجهاز الكهروبصري الحراري، والذي يمكن التحكم الأرضي في الطائرة من رؤية الأهداف على الأرض والتعامل معها، سواء من خلال منظومة مراقبة أو إذا كانت تلك الطائرة مسلحة يتم إعطاء الأمر لها بالتعامل مع تلك الأهداف أو الإرهابيين المطلوب القضاء عليه".
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/AHMED ABDEL WAHABمعرض إيديكس 2021 في مصر
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© Sputnik . ALAA ELMOTARY/AHMED ABDEL WAHAB
معرض إيديكس 2021 في مصر
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABمعرض "إيديكس 2021"
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© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
معرض "إيديكس 2021"
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABوحدة تابعة للمدفع الكوري الجنوبي كيه 9 في إيديكس 2021
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© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
وحدة تابعة للمدفع الكوري الجنوبي كيه 9 في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABوحدات بحرية مصرية تشارك في إيديكس 2021 بالقاهرة
4/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
وحدات بحرية مصرية تشارك في إيديكس 2021 بالقاهرة
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABنموذج لمروحية كا 52 الهجومية الروسية في إيديكس 2021
5/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
نموذج لمروحية كا 52 الهجومية الروسية في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABمنظومة صواريخ إل واي 70 الصينية في إيديكس 2021
6/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
منظومة صواريخ إل واي 70 الصينية في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABمعروضات مصرية في إيديكس 2021
7/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
معروضات مصرية في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABمروحية مي 35 بي في إيديكس 2021
8/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
مروحية مي 35 بي في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABمروحية مي 17 في 5 الروسية في إيديكس 2021
9/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
مروحية مي 17 في 5 الروسية في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABمدفع كيه 9 الكوري الجنوبي في إيديكس 2021
10/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
مدفع كيه 9 الكوري الجنوبي في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABمدرعة مصرية من طراز تمساح في إيديكس 2021
11/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
مدرعة مصرية من طراز تمساح في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABمدرعات مصرية تشارك في إيديكس 2021
12/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
مدرعات مصرية تشارك في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABقذائف مدفعية صينية عيار 155 ملم في معرض إيديكس 2021
13/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
قذائف مدفعية صينية عيار 155 ملم في معرض إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABغواصة هندية للقوات الخاصة في إيديكس 2021
14/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
غواصة هندية للقوات الخاصة في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABصواريخ باكتار شيكان الموجهة المضادة للدبابات التي تصنعها باكستان في إيديكس 2021
15/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ باكتار شيكان الموجهة المضادة للدبابات التي تصنعها باكستان في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABصواريخ الدفاع الجوية الصينية الخفيفة إف بي 10 إيه التي يتم عرضها في إيديكس 2021
16/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ الدفاع الجوية الصينية الخفيفة إف بي 10 إيه التي يتم عرضها في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABشركة مروحيات روسية في إيديكس 2021
17/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
شركة مروحيات روسية في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABشركة روس أوبرون إكسبورت في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
18/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
شركة روس أوبرون إكسبورت في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABبنادق قنص روسية في إيديكس 2021
19/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
بنادق قنص روسية في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABبعض معروضات الجناح الصيني في إيديكس 2021
20/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
بعض معروضات الجناح الصيني في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABأسلحة خفيفة تشمل مسدسات وبنادق آلية في الجناح الصيني بإيديكس 2021
21/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
أسلحة خفيفة تشمل مسدسات وبنادق آلية في الجناح الصيني بإيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABالرشاش المصري متعدد الاغراض يستخدم طلقات عيار 7.62 في 51 ملم
22/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
الرشاش المصري متعدد الاغراض يستخدم طلقات عيار 7.62 في 51 ملم
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABالجناح الروسي في إيديكس 2021
23/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
الجناح الروسي في إيديكس 2021
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABمعرض "إيديكس 2021"
24/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
معرض "إيديكس 2021"
1/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/AHMED ABDEL WAHAB
معرض إيديكس 2021 في مصر
2/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
معرض "إيديكس 2021"
3/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
وحدة تابعة للمدفع الكوري الجنوبي كيه 9 في إيديكس 2021
4/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
وحدات بحرية مصرية تشارك في إيديكس 2021 بالقاهرة
5/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
نموذج لمروحية كا 52 الهجومية الروسية في إيديكس 2021
6/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
منظومة صواريخ إل واي 70 الصينية في إيديكس 2021
7/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
معروضات مصرية في إيديكس 2021
8/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
مروحية مي 35 بي في إيديكس 2021
9/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
مروحية مي 17 في 5 الروسية في إيديكس 2021
10/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
مدفع كيه 9 الكوري الجنوبي في إيديكس 2021
11/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
مدرعة مصرية من طراز تمساح في إيديكس 2021
12/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
مدرعات مصرية تشارك في إيديكس 2021
13/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
قذائف مدفعية صينية عيار 155 ملم في معرض إيديكس 2021
14/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
غواصة هندية للقوات الخاصة في إيديكس 2021
15/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ باكتار شيكان الموجهة المضادة للدبابات التي تصنعها باكستان في إيديكس 2021
16/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ الدفاع الجوية الصينية الخفيفة إف بي 10 إيه التي يتم عرضها في إيديكس 2021
17/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
شركة مروحيات روسية في إيديكس 2021
18/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
شركة روس أوبرون إكسبورت في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021
19/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
بنادق قنص روسية في إيديكس 2021
20/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
بعض معروضات الجناح الصيني في إيديكس 2021
21/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
أسلحة خفيفة تشمل مسدسات وبنادق آلية في الجناح الصيني بإيديكس 2021
22/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
الرشاش المصري متعدد الاغراض يستخدم طلقات عيار 7.62 في 51 ملم
23/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
الجناح الروسي في إيديكس 2021
24/24
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
معرض "إيديكس 2021"
انطلقت النسخة الثانية لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" في القاهرة، أمس الاثنين، بمشاركة أكثر من 40 دولة، وتستمر حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وينظم المعرض الدفاعي والعسكري العالمي بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبدعم كامل من القوات المسلحة المصرية.
وتشارك في المعرض نحو 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية وأنظمة التسليح من مختلف دول العالم، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية.
وأشارت الشركة المنظمة للمعرض "كلاريون" عبر موقعها الرسمي، إلى أن معرض مصر الدولي للدفاع والأمن، يعد أضخم حدث في قطاع الصناعات العسكرية في مصر وفي قارة أفريقيا، لافتة إلى أنه يشمل جميع مجالات الدفاع والتسليح الخاصة بالقوات البرية والبحرية والجوية.
تتخصص الشركات الحاضرة، في مجالات دفاعية متنوعة يزيد عددها على 40 مجالا، والتي تشمل؛ أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الساحلي وتصنيع الطائرات والذخائر والأنظمة المدفعية، علاوة على أنظمة القيادة والسيطرة وأنظمة الصواريخ وأنظمة الرؤية والتصويب وأنظمة الاستخبارات والمراقبة، والأمن السيبراني والحرب الإلكترونية.
ويضاف إلى ذلك أسلحة القتال عن قرب والأسلحة المضادة للدبابات وأجهزة التهديف وتحديد المدى وأنظمة الرادار والسونار.