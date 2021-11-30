https://arabic.sputniknews.com/20211130/رئيس-الشركة-العربية-للبصريات-لـسبوتنيك-نقدم-أجهزة-أخف-وزنا-وأقل-حجما-لتسهيل-المهام-القتالية-1053421586.html

رئيس الشركة العربية للبصريات لـ"سبوتنيك": نقدم أجهزة أخف وزنا وأقل حجما لتسهيل المهام القتالية

رئيس الشركة العربية للبصريات لـ"سبوتنيك": نقدم أجهزة أخف وزنا وأقل حجما لتسهيل المهام القتالية

قال اللواء طارق سعد زغلول، رئيس الشركة العربية العالمية للبصريات، في الدورة الثانية لمعرض إيدكس 2021، إن الشركة تقدم أجهزة من شأنها تيسير مهام المقاتلين... 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T21:01+0000

2021-11-30T21:01+0000

2021-11-30T21:01+0000

العالم العربي

رصد عسكري

العالم

مصر

إيديكس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1053419532_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_23d9636f56f23e4fb659d170d00a53ff.jpg

وأضاف زغلول في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن الشركة تقدم أجهزة أخف وزنا وأقل حجما من أجل مساعدة المقاتل أثناء تنفيذ المشروعات أو في ميادين القتال، حتى يكون خفيف الحركة أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليه.وأردف: "إننا نقوم بعمل أجهزة ذات مجال رؤية واسع ومدى أكبر، حتى يستطيع العمل ليلا أو نهارا وفي أصعب الظروف الجوية، لأنه يحمل معه أجهزة حرارية تمكنه من رؤية العدو أمامه، ولأن النجاح في أي مهمة تعتمد في المقام الأول على رؤية ميدان المعركة كاملا في أي وقت وفي أي ظروف مناخية".وحول استخدام تكنولوجيا البصريات في مجال الطائرات بدون طيار قال زغلول: "نعم هناك الأجهزة الكهروبصرية والتي توجد في الجزء الموجودة به الكاميرا، والتي من خلالها يستطيع من يقوم بتوجيه الطائرة رؤية المواقع التي سوف يتعامل معها سواء مواقع إرهابية أو أي مهمات أخرى يتم تكليف الطائرة بتنفيذها".واستطرد: "تكمن مهمتنا هنا في توفير الكاميرا والجهاز الكهروبصري الحراري، والذي يمكن التحكم الأرضي في الطائرة من رؤية الأهداف على الأرض والتعامل معها، سواء من خلال منظومة مراقبة أو إذا كانت تلك الطائرة مسلحة يتم إعطاء الأمر لها بالتعامل مع تلك الأهداف أو الإرهابيين المطلوب القضاء عليه".انطلقت النسخة الثانية لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" في القاهرة، أمس الاثنين، بمشاركة أكثر من 40 دولة، وتستمر حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وينظم المعرض الدفاعي والعسكري العالمي بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبدعم كامل من القوات المسلحة المصرية.وتشارك في المعرض نحو 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية وأنظمة التسليح من مختلف دول العالم، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية.وأشارت الشركة المنظمة للمعرض "كلاريون" عبر موقعها الرسمي، إلى أن معرض مصر الدولي للدفاع والأمن، يعد أضخم حدث في قطاع الصناعات العسكرية في مصر وفي قارة أفريقيا، لافتة إلى أنه يشمل جميع مجالات الدفاع والتسليح الخاصة بالقوات البرية والبحرية والجوية.تتخصص الشركات الحاضرة، في مجالات دفاعية متنوعة يزيد عددها على 40 مجالا، والتي تشمل؛ أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الساحلي وتصنيع الطائرات والذخائر والأنظمة المدفعية، علاوة على أنظمة القيادة والسيطرة وأنظمة الصواريخ وأنظمة الرؤية والتصويب وأنظمة الاستخبارات والمراقبة، والأمن السيبراني والحرب الإلكترونية.ويضاف إلى ذلك أسلحة القتال عن قرب والأسلحة المضادة للدبابات وأجهزة التهديف وتحديد المدى وأنظمة الرادار والسونار.

https://arabic.sputniknews.com/20211130/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-اليوم-الثاني-لـ-إيديكس-2021-صور-1053419958.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, رصد عسكري, العالم, مصر, إيديكس