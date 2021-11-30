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https://arabic.sputniknews.com/20211130/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يعلن-النصر-على-جبهة-تيغراي-ويدعو-القوات-المتحالفة-معها-للاستسلام-1053413443.html
رئيس وزراء إثيوبيا يعلن النصر على جبهة تيغراي ويدعو القوات المتحالفة معها للاستسلام
رئيس وزراء إثيوبيا يعلن النصر على جبهة تيغراي ويدعو القوات المتحالفة معها للاستسلام
دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، المجموعات المسلحة المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي، إلى الاستسلام فورا، مؤكدا أن "الحرب قد انتهت". 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T15:15+0000
2021-11-30T15:43+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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وأكد أحمد، بعد لقاء مع كبار الضباط العسكريين، أن "جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية هُزمت تماما، واكتمال النضال أصبح مسألة وقت قصير"، وفقا لما نقله موقع تلفزيون "فانا" الإثيوبي.وأوضح آبي أحمد أن الجيش حقق انتصارا ملحوظا في القيادة الشرقية بعملية عسكرية استغرقت يوما ونصفا، مضيفا أن الجيش سينفذ عملية عسكرية مشابهة في مدينة غاشينا بإقليم أمهرة.ووجهت الحكومة الإثيوبية اتهامات رسمية إلى جبهة تحرير تيغراي، مؤكدة أنها تقوم بعمليات تطهير عرقي، خلال المعارك بين الجانبين.وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإثيوبية، بيلين سيوم، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أديس أبابا: "الاتهامات الموجهة للحكومة بتنفيذ عمليات تطهير عرقي في المعارك مع جبهة تحرير تيغراي مرفوضة".وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أنه يعتزم التوجه إلى ساحة المعركة لقيادة الجيش في مواجهة جبهة تحرير تيغراي، بعد التقدم العسكري الذي أحرزته الأخيرة في عدة جبهات.ودعا آبي أحمد الدول الأفريقية للوقوف إلى جانب إثيوبيا في محنتها بروح الوحدة الأفريقية، مؤكدا أن إثيوبيا حافظت على استقلالها بشجاعة أبنائها وبتضحياتهم.واندلعت الحرب شمالي إثيوبيا في نوفمبر 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات سبتمبر/أيلول 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.
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العالم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن النصر على جبهة تيغراي ويدعو القوات المتحالفة معها للاستسلام

15:15 GMT 30.11.2021 (تم التحديث: 15:43 GMT 30.11.2021)
© AP Photo / Mulugeta Ayeneرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Mulugeta Ayene
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دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، المجموعات المسلحة المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي، إلى الاستسلام فورا، مؤكدا أن "الحرب قد انتهت".
وأكد أحمد، بعد لقاء مع كبار الضباط العسكريين، أن "جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية هُزمت تماما، واكتمال النضال أصبح مسألة وقت قصير"، وفقا لما نقله موقع تلفزيون "فانا" الإثيوبي.

وأوضح آبي أحمد أن الجيش حقق انتصارا ملحوظا في القيادة الشرقية بعملية عسكرية استغرقت يوما ونصفا، مضيفا أن الجيش سينفذ عملية عسكرية مشابهة في مدينة غاشينا بإقليم أمهرة.
منطقة تيغراي، إثيوبيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
إعلام: سلاح الجو الإثيوبي يشن هجوما على عاصمة إقليم تيغراي
27 نوفمبر, 10:40 GMT
ووجهت الحكومة الإثيوبية اتهامات رسمية إلى جبهة تحرير تيغراي، مؤكدة أنها تقوم بعمليات تطهير عرقي، خلال المعارك بين الجانبين.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإثيوبية، بيلين سيوم، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أديس أبابا: "الاتهامات الموجهة للحكومة بتنفيذ عمليات تطهير عرقي في المعارك مع جبهة تحرير تيغراي مرفوضة".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أنه يعتزم التوجه إلى ساحة المعركة لقيادة الجيش في مواجهة جبهة تحرير تيغراي، بعد التقدم العسكري الذي أحرزته الأخيرة في عدة جبهات.
ودعا آبي أحمد الدول الأفريقية للوقوف إلى جانب إثيوبيا في محنتها بروح الوحدة الأفريقية، مؤكدا أن إثيوبيا حافظت على استقلالها بشجاعة أبنائها وبتضحياتهم.
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
أول تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا بالزي العسكري على جبهة القتال... فيديو
26 نوفمبر, 12:38 GMT
واندلعت الحرب شمالي إثيوبيا في نوفمبر 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات سبتمبر/أيلول 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.
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