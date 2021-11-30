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رائد فضاء روسي يلتقط مشهدا مذهلا لمصر من الفضاء
رائد فضاء روسي يلتقط مشهدا مذهلا لمصر من الفضاء
دائما ما تكون مصر هى محط أنظار الجميع لموقعها المتميز وسط العالم والكرة الأرضية، ودائما ما كانت أيضا محط أنظار رواد الفضاء. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T15:35+0000
2021-11-30T15:35+0000
العالم العربي
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نشر رائد الفضاء الروسي أنطون شكابلروف، عبر حسابه على "تويتر"، صورة من الفضاء لمصر، صحبها بتعليق: "واحدة من أكثر الدول غموضا، حيث الصحاري اللامتناهية والمعالم المعمارية المهيبة وأساطير الآلهة، مجتمعة مع المنتجعات السياحية والفنادق النابضة بالحياة والشواطئ الرائعة".ولم تكن هذه المرة الأولى، التى يبدى شكابلروف إعجابه بمصر ومعالمها، حيث سبق ونشر رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيمييف، على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو يتضمن لقطات مذهلة لنهر النيل من الفضاء.
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العالم العربي, روسيا, الفضاء

رائد فضاء روسي يلتقط مشهدا مذهلا لمصر من الفضاء

15:35 GMT 30.11.2021
© Photo / NASA / ROSCOSMOSرائد فضاء روسي خلال خروجه إلى الفضاء الخارجي
رائد فضاء روسي خلال خروجه إلى الفضاء الخارجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Photo / NASA / ROSCOSMOS
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دائما ما تكون مصر هى محط أنظار الجميع لموقعها المتميز وسط العالم والكرة الأرضية، ودائما ما كانت أيضا محط أنظار رواد الفضاء.
نشر رائد الفضاء الروسي أنطون شكابلروف، عبر حسابه على "تويتر"، صورة من الفضاء لمصر، صحبها بتعليق: "واحدة من أكثر الدول غموضا، حيث الصحاري اللامتناهية والمعالم المعمارية المهيبة وأساطير الآلهة، مجتمعة مع المنتجعات السياحية والفنادق النابضة بالحياة والشواطئ الرائعة".
ولم تكن هذه المرة الأولى، التى يبدى شكابلروف إعجابه بمصر ومعالمها، حيث سبق ونشر رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيمييف، على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو يتضمن لقطات مذهلة لنهر النيل من الفضاء.
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