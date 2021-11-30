رائد فضاء روسي يلتقط مشهدا مذهلا لمصر من الفضاء

نشر رائد الفضاء الروسي أنطون شكابلروف، عبر حسابه على "تويتر"، صورة من الفضاء لمصر، صحبها بتعليق: "واحدة من أكثر الدول غموضا، حيث الصحاري اللامتناهية والمعالم المعمارية المهيبة وأساطير الآلهة، مجتمعة مع المنتجعات السياحية والفنادق النابضة بالحياة والشواطئ الرائعة".ولم تكن هذه المرة الأولى، التى يبدى شكابلروف إعجابه بمصر ومعالمها، حيث سبق ونشر رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيمييف، على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو يتضمن لقطات مذهلة لنهر النيل من الفضاء.
دائما ما تكون مصر هى محط أنظار الجميع لموقعها المتميز وسط العالم والكرة الأرضية، ودائما ما كانت أيضا محط أنظار رواد الفضاء.
نشر رائد الفضاء الروسي أنطون شكابلروف، عبر حسابه على "تويتر"، صورة من الفضاء لمصر، صحبها بتعليق: "واحدة من أكثر الدول غموضا، حيث الصحاري اللامتناهية والمعالم المعمارية المهيبة وأساطير الآلهة، مجتمعة مع المنتجعات السياحية والفنادق النابضة بالحياة والشواطئ الرائعة".
#Egypt 🇪🇬 is one of the most mysterious countries, where vast deserts, majestic architectural monuments, legends of deities are wonderfully complimented with elite resorts, bright hotels and outstanding beaches. pic.twitter.com/LDLPit3YJo
ولم تكن هذه المرة الأولى، التى يبدى شكابلروف إعجابه بمصر ومعالمها، حيث سبق ونشر رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيمييف، على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو يتضمن لقطات مذهلة لنهر النيل من الفضاء.