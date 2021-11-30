تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211130/زوجة-محمد-صلاح-تثير-تفاعلا-واسعا-في-حفل-إعلان-فوزه-بجائزة-القدم-الذهبية-فيديو-1053410001.html
زوجة محمد صلاح تثير تفاعلا واسعا في حفل إعلان فوزه بجائزة القدم الذهبية... فيديو
زوجة محمد صلاح تثير تفاعلا واسعا في حفل إعلان فوزه بجائزة القدم الذهبية... فيديو
فاز اللاعب المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة القدم الذهبية لعام 2021، ليصبح بذلك أول لاعب عربي يفوز بها وثالث إفريقي بعد الإيفواري ديديه... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T13:35+0000
2021-11-30T14:10+0000
مجتمع
رياضة
محمد صلاح
أهداف محمد صلاح
جائزة الحذاء الذهبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048585238_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_9b8a3bc8e3da2292ada6c9c8d266098e.jpg
وقدم صلاح زوجته ماجي صادق لتتسلم الجائزة في الحفل الذي أقيم مساء الاثنين في إمارة موناكو الفرنسية، في لفتة أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.وانتزع صلاح هذه الجائزة من لاعبين كبار كانوا مرشحين لها، وهم سيرجيو راموس، وسيرجيو أغويرو، وليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، وكريم بنزيما، ونيمار، وجيرارد بيكيه، وروميلو لوكاكو، وجورجيو كيليني.وتُمنح تلك الجائزة للاعبين الذين لا تقل أعمارهم عن 28 عاما، على تفوقهم على المستوى الفردي أو الجماعي، ويتم ترشيحهم من قبل لجنة من الصحفيين الدوليين، ولا يمكن لأي لاعب الفوز بتلك الجائزة سوى مرة واحدة فقط.أول فائز بهذه الجائزة منذ انطلاقها كان النجم الإيطالي روبيرتو باجيو عام 2003، وآخر الفائزين بها كان كريستيانو رونالدو، حين كان لاعبا في يوفنتوس العام الماضي، فيما لم يتوج البرغوث الأرجنتيني ميسي بهذه الجائزة رغم تجاوزه 28 عاما منذ عام 2015.وحل محمد صلاح في الوقت ذاته سابعا في ترتيب أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم، وذلك في الحفل الذي انتهى بتتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية لعام 2021، مساء أمس في العاصمة الفرنسية باريس.واهتمت وسائل الإعلام بظهور زوجة صلاح خلال الحفل وفقدانها كثيرا من وزنها، واعتبروا تقديمه إياها لتسلُّم الجائزة نوعا من التقدير والاعتراف بدورها المؤثر في ظهوره بمستوى رائع خلال الفترة الأخيرة، كما يعد ردا على شائعات انفصاله عنها التي اجتاحت مواقع التواصل قبل عدة أشهر.وبجانب هذه الجائزة، فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2021، من قبل رابطة مشجعي كرة القدم، بحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048585238_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_8b8bb10829e79801f3275c869d0c3fed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, رياضة, محمد صلاح, أهداف محمد صلاح, جائزة الحذاء الذهبي

زوجة محمد صلاح تثير تفاعلا واسعا في حفل إعلان فوزه بجائزة القدم الذهبية... فيديو

13:35 GMT 30.11.2021 (تم التحديث: 14:10 GMT 30.11.2021)
© REUTERS / ADAM DAVYالملك المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
الملك المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / ADAM DAVY
تابعنا عبر
فاز اللاعب المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة القدم الذهبية لعام 2021، ليصبح بذلك أول لاعب عربي يفوز بها وثالث إفريقي بعد الإيفواري ديديه دروغبا والكاميروني صامويل إيتو.
وقدم صلاح زوجته ماجي صادق لتتسلم الجائزة في الحفل الذي أقيم مساء الاثنين في إمارة موناكو الفرنسية، في لفتة أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتزع صلاح هذه الجائزة من لاعبين كبار كانوا مرشحين لها، وهم سيرجيو راموس، وسيرجيو أغويرو، وليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، وكريم بنزيما، ونيمار، وجيرارد بيكيه، وروميلو لوكاكو، وجورجيو كيليني.
وتُمنح تلك الجائزة للاعبين الذين لا تقل أعمارهم عن 28 عاما، على تفوقهم على المستوى الفردي أو الجماعي، ويتم ترشيحهم من قبل لجنة من الصحفيين الدوليين، ولا يمكن لأي لاعب الفوز بتلك الجائزة سوى مرة واحدة فقط.
أول فائز بهذه الجائزة منذ انطلاقها كان النجم الإيطالي روبيرتو باجيو عام 2003، وآخر الفائزين بها كان كريستيانو رونالدو، حين كان لاعبا في يوفنتوس العام الماضي، فيما لم يتوج البرغوث الأرجنتيني ميسي بهذه الجائزة رغم تجاوزه 28 عاما منذ عام 2015.
وحل محمد صلاح في الوقت ذاته سابعا في ترتيب أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم، وذلك في الحفل الذي انتهى بتتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية لعام 2021، مساء أمس في العاصمة الفرنسية باريس.
واهتمت وسائل الإعلام بظهور زوجة صلاح خلال الحفل وفقدانها كثيرا من وزنها، واعتبروا تقديمه إياها لتسلُّم الجائزة نوعا من التقدير والاعتراف بدورها المؤثر في ظهوره بمستوى رائع خلال الفترة الأخيرة، كما يعد ردا على شائعات انفصاله عنها التي اجتاحت مواقع التواصل قبل عدة أشهر.
وبجانب هذه الجائزة، فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2021، من قبل رابطة مشجعي كرة القدم، بحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:30 GMTالمركزي المصري يعلن ارتفاع المعروض النقدي لمصر في أكتوبر بنسبة 17.58%
14:26 GMTلغط في اليابان بسبب زواج أميرة.. وولي العهد غاضب من وسائل الإعلام
14:16 GMTسمكة خرجت من الجحيم وحطت على شواطئ أمريكا...صور وفيديو
14:09 GMTمقاتلات روسية وبيلاروسية تنفذ دوريات مشتركة على الحدود الجوية لبيلاروسيا... فيديو
14:08 GMTالأردن يصدر بيانا حادا بعد "انتهاك خطير" من رئيس إسرائيل ويدعو للتوقف عنه فورا
13:52 GMT هل سيؤدي إقصاء القذافي من السباق الانتخابي إلى ازدياد شعبيته؟
13:43 GMTاتهامات إثيوبية رسمية لجبهة تحرير تيغراي بممارسة التطهير العرقي
13:40 GMTبوتين: اختبرنا صاروخا بسرعة 9 ماخ يصل إلى من يصدر الأوامر لأوكرانيا في 5 دقائق
13:35 GMTزوجة محمد صلاح تثير تفاعلا واسعا في حفل إعلان فوزه بجائزة القدم الذهبية... فيديو
13:30 GMTرد بوتين على الشائعات حول دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا
13:27 GMTبوتين: لدي الحق في الترشح لولاية جديدة وفقا للدستور
13:23 GMTالرئيس الروسي يشكك في وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي بسبب أوميكرون
13:17 GMTروسيا تنجز بناء أقوى كاسحة جليد في العالم
13:06 GMT"الإنتاج الحربي" المصرية تعلن عن "تصنيع مشترك قريبا" مع البرتغال
13:05 GMT"مروحيات روسيا" تستعرض خصائص طائراتها المشاركة في "إيديكس 2021" بالقاهرة
13:02 GMTتونس توقف الرحلات الجوية إلى المغرب
13:00 GMTأوكرانيا تجري 10 مناورات كبرى.. ولافروف يعتبر ذلك تهديدا مباشرا لأمن روسيا
12:59 GMTكويكب هائل يدخل مدار الأرض "لا مفر منه"... "سهم البشرية" ينطلق لمنع "كارثة"... صور وفيديو
12:45 GMTوكالة: "صديق روسيا" يدخل السباق الرئاسي في فرنسا
12:40 GMT"بمعدلات غير مسبوقة"... إيطاليا ترحل مهاجرين تونسيين غير نظاميين إلى بلادهم