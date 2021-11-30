https://arabic.sputniknews.com/20211130/زوجة-محمد-صلاح-تثير-تفاعلا-واسعا-في-حفل-إعلان-فوزه-بجائزة-القدم-الذهبية-فيديو-1053410001.html

زوجة محمد صلاح تثير تفاعلا واسعا في حفل إعلان فوزه بجائزة القدم الذهبية... فيديو

زوجة محمد صلاح تثير تفاعلا واسعا في حفل إعلان فوزه بجائزة القدم الذهبية... فيديو

فاز اللاعب المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة القدم الذهبية لعام 2021، ليصبح بذلك أول لاعب عربي يفوز بها وثالث إفريقي بعد الإيفواري ديديه... 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T13:35+0000

2021-11-30T13:35+0000

2021-11-30T14:10+0000

مجتمع

رياضة

محمد صلاح

أهداف محمد صلاح

جائزة الحذاء الذهبي

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وقدم صلاح زوجته ماجي صادق لتتسلم الجائزة في الحفل الذي أقيم مساء الاثنين في إمارة موناكو الفرنسية، في لفتة أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.وانتزع صلاح هذه الجائزة من لاعبين كبار كانوا مرشحين لها، وهم سيرجيو راموس، وسيرجيو أغويرو، وليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، وكريم بنزيما، ونيمار، وجيرارد بيكيه، وروميلو لوكاكو، وجورجيو كيليني.وتُمنح تلك الجائزة للاعبين الذين لا تقل أعمارهم عن 28 عاما، على تفوقهم على المستوى الفردي أو الجماعي، ويتم ترشيحهم من قبل لجنة من الصحفيين الدوليين، ولا يمكن لأي لاعب الفوز بتلك الجائزة سوى مرة واحدة فقط.أول فائز بهذه الجائزة منذ انطلاقها كان النجم الإيطالي روبيرتو باجيو عام 2003، وآخر الفائزين بها كان كريستيانو رونالدو، حين كان لاعبا في يوفنتوس العام الماضي، فيما لم يتوج البرغوث الأرجنتيني ميسي بهذه الجائزة رغم تجاوزه 28 عاما منذ عام 2015.وحل محمد صلاح في الوقت ذاته سابعا في ترتيب أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم، وذلك في الحفل الذي انتهى بتتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية لعام 2021، مساء أمس في العاصمة الفرنسية باريس.واهتمت وسائل الإعلام بظهور زوجة صلاح خلال الحفل وفقدانها كثيرا من وزنها، واعتبروا تقديمه إياها لتسلُّم الجائزة نوعا من التقدير والاعتراف بدورها المؤثر في ظهوره بمستوى رائع خلال الفترة الأخيرة، كما يعد ردا على شائعات انفصاله عنها التي اجتاحت مواقع التواصل قبل عدة أشهر.وبجانب هذه الجائزة، فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2021، من قبل رابطة مشجعي كرة القدم، بحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول.

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مجتمع, رياضة, محمد صلاح, أهداف محمد صلاح, جائزة الحذاء الذهبي