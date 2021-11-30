صحيفة: رئيس شركة أدوية يستبعد أن تكون اللقاحات الحالية فعالة ضد "أوميكرون"

وقال رئيس شركة صناعة الأدوية "مودرنا"، ستيفان بانسل، خلال مقابلة مع صحيفة "فاينشال تايمز" إنه يستبعد أن تكون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة ضد السلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا كما كان الأمر بالنسبة للسلالة "دلتا".وأضاف بانسل "على ما أعتقد، لا يوجد عالم تكون الفاعلية فيه بنفس المستوى... الذي كان لدينا مع دلتا".وتابع قائلا: "أعتقد أنه سيكون هناك قصور جوهري. لا أعرف مقدار ذلك لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات. لكن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم... ذهبوا إلى أن هذا لن يكون مناسبا".
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس إحدى الشركات المنتجة للقاحات فيروس كورونا استبعد فعالية المنتج ضد السلالة الجديدة "أوميكرون".
وقال رئيس شركة صناعة الأدوية "مودرنا"، ستيفان بانسل، خلال مقابلة مع صحيفة "فاينشال تايمز" إنه يستبعد أن تكون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة ضد السلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا كما كان الأمر بالنسبة للسلالة "دلتا".
وأضاف بانسل "على ما أعتقد، لا يوجد عالم تكون الفاعلية فيه بنفس المستوى... الذي كان لدينا مع دلتا".
وتابع قائلا: "أعتقد أنه سيكون هناك قصور جوهري. لا أعرف مقدار ذلك لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات. لكن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم... ذهبوا إلى أن هذا لن يكون مناسبا".