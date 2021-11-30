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صحيفة: رئيس شركة أدوية يستبعد أن تكون اللقاحات الحالية فعالة ضد "أوميكرون"
صحيفة: رئيس شركة أدوية يستبعد أن تكون اللقاحات الحالية فعالة ضد "أوميكرون"
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس إحدى الشركات المنتجة للقاحات فيروس كورونا استبعد فعالية المنتج ضد السلالة الجديدة "أوميكرون". 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T06:35+0000
2021-11-30T06:36+0000
العالم
فيروس كورونا
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وقال رئيس شركة صناعة الأدوية "مودرنا"، ستيفان بانسل، خلال مقابلة مع صحيفة "فاينشال تايمز" إنه يستبعد أن تكون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة ضد السلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا كما كان الأمر بالنسبة للسلالة "دلتا".وأضاف بانسل "على ما أعتقد، لا يوجد عالم تكون الفاعلية فيه بنفس المستوى... الذي كان لدينا مع دلتا".وتابع قائلا: "أعتقد أنه سيكون هناك قصور جوهري. لا أعرف مقدار ذلك لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات. لكن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم... ذهبوا إلى أن ‬هذا لن يكون مناسبا".
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العالم, فيروس كورونا

صحيفة: رئيس شركة أدوية يستبعد أن تكون اللقاحات الحالية فعالة ضد "أوميكرون"

06:35 GMT 30.11.2021 (تم التحديث: 06:36 GMT 30.11.2021)
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أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
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كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس إحدى الشركات المنتجة للقاحات فيروس كورونا استبعد فعالية المنتج ضد السلالة الجديدة "أوميكرون".
وقال رئيس شركة صناعة الأدوية "مودرنا"، ستيفان بانسل، خلال مقابلة مع صحيفة "فاينشال تايمز" إنه يستبعد أن تكون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة ضد السلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا كما كان الأمر بالنسبة للسلالة "دلتا".

وأضاف بانسل "على ما أعتقد، لا يوجد عالم تكون الفاعلية فيه بنفس المستوى... الذي كان لدينا مع دلتا".

وتابع قائلا: "أعتقد أنه سيكون هناك قصور جوهري. لا أعرف مقدار ذلك لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات. لكن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم... ذهبوا إلى أن ‬هذا لن يكون مناسبا".
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
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