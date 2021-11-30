صور حرارية لدبابة روسية "تحت الاختبار" في أمريكا بعد شراء أخرى أوكرانية

واشترت الولايات المتحدة المركبة، المُصنّعة في مصنع هندسة النقل في مدينة خاركوف، لدراستها بعناية.ويقتنص الجيش الأمريكي فرصة التعرف على عينات من المركبات المدرعة المختلفة التي تنتجها الدول التي كانت منافسة ومعارضة للولايات المتحدة وحلفائها حسبما نشرته صحيفة "راسيسكايا غازيتا" اليوم الثلاثاء.وخلال الحرب العالمية الثانية، تم اختبار الدبابات السوفييتية، على سبيل المثال، "تي-34" و"كي في"، في حقول الاختبار الأمريكية، وفي فترة ما بعد الحرب، تم الحصول على "تي-54" و"تي-55" و"تي-62" و"تي-72" بطرق مختلفة.وفي السبعينيات، تم اختبار "ليوبارد 2إس" من ألمانيا الغربية لفترة طويلة، حيث تم النظر بجدية في مسألة إنتاجها المشترك، كما تمت دراسة الطائرة السويدية "إس تي أر في-103" بمخطط التصميم الأصلي.وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي وحلف وارسو، تمكن الأمريكيون من الوصول إلى عينات من الأسلحة السوفييتية وبدأوا في شرائها بشكل مكثف، وكانت أوكرانيا أحد الموردين الرئيسيين، والتي باعت قائمة كبيرة من مركبات الطيران والصواريخ والمركبات الإلكترونية والمدرعات.وبين عامي 2003-2004، تم تسليم أربع دبابات إلى الولايات المتحدة، تم تصنيفها على أنها من طراز "تي-80 أو دي"، لكنها في الواقع كانت "تي-84" حديثة (روسية الصنع) في ذلك الوقت.وتم تثبيت أنظمة الحماية النشطة "دروزد" المحدثة على اثنتين منها، واجتازتا أنواعًا مختلفة من الاختبارات.كما قاموا بفحص خصائص الحماية والقوة النارية وقدرات نظام التحكم في الحرائق والأمن، وبسبب الاختبارات الأخيرة، لم تنجو جميع العينات المباعة حتى يومنا هذا، وفقًا لبعض المصادر، اثنتان، ووفقًا لمصادر أخرى، دبابة واحدة.
سلمت أوكرانيا الولايات المتحدة هذا العام دبابة القتال الأوكرانية "بي إم أوبلوت" بموجب عقد تم توقيعه في عام 2012.
واشترت الولايات المتحدة المركبة، المُصنّعة في مصنع هندسة النقل في مدينة خاركوف، لدراستها بعناية.
ويقتنص الجيش الأمريكي فرصة التعرف على عينات من المركبات المدرعة المختلفة التي تنتجها الدول التي كانت منافسة ومعارضة للولايات المتحدة وحلفائها حسبما نشرته صحيفة "راسيسكايا غازيتا" اليوم الثلاثاء.
وخلال الحرب العالمية الثانية، تم اختبار الدبابات السوفييتية، على سبيل المثال، "تي-34" و"كي في"، في حقول الاختبار الأمريكية، وفي فترة ما بعد الحرب، تم الحصول على "تي-54" و"تي-55" و"تي-62" و"تي-72" بطرق مختلفة.
وفي السبعينيات، تم اختبار "ليوبارد 2إس" من ألمانيا الغربية لفترة طويلة، حيث تم النظر بجدية في مسألة إنتاجها المشترك، كما تمت دراسة الطائرة السويدية "إس تي أر في-103" بمخطط التصميم الأصلي.
وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي وحلف وارسو، تمكن الأمريكيون من الوصول إلى عينات من الأسلحة السوفييتية وبدأوا في شرائها بشكل مكثف، وكانت أوكرانيا أحد الموردين الرئيسيين، والتي باعت قائمة كبيرة من مركبات الطيران والصواريخ والمركبات الإلكترونية والمدرعات.
وبين عامي 2003-2004، تم تسليم أربع دبابات إلى الولايات المتحدة، تم تصنيفها على أنها من طراز "تي-80 أو دي"، لكنها في الواقع كانت "تي-84" حديثة (روسية الصنع) في ذلك الوقت.
وتم تثبيت أنظمة الحماية النشطة "دروزد" المحدثة على اثنتين منها، واجتازتا أنواعًا مختلفة من الاختبارات.
كما قاموا بفحص خصائص الحماية والقوة النارية وقدرات نظام التحكم في الحرائق والأمن، وبسبب الاختبارات الأخيرة، لم تنجو جميع العينات المباعة حتى يومنا هذا، وفقًا لبعض المصادر، اثنتان، ووفقًا لمصادر أخرى، دبابة واحدة.