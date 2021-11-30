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https://arabic.sputniknews.com/20211130/صور-حرارية-لدبابة-روسية-تحت-الاختبار-في-أمريكا-بعد-شراء-أخرى-أوكرانية-1053403530.html
صور حرارية لدبابة روسية "تحت الاختبار" في أمريكا بعد شراء أخرى أوكرانية
صور حرارية لدبابة روسية "تحت الاختبار" في أمريكا بعد شراء أخرى أوكرانية
سلمت أوكرانيا الولايات المتحدة هذا العام دبابة القتال الأوكرانية "بي إم أوبلوت" بموجب عقد تم توقيعه في عام 2012. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T10:09+0000
2021-11-30T10:09+0000
روسيا
سلاح روسيا
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واشترت الولايات المتحدة المركبة، المُصنّعة في مصنع هندسة النقل في مدينة خاركوف، لدراستها بعناية.ويقتنص الجيش الأمريكي فرصة التعرف على عينات من المركبات المدرعة المختلفة التي تنتجها الدول التي كانت منافسة ومعارضة للولايات المتحدة وحلفائها حسبما نشرته صحيفة "راسيسكايا غازيتا" اليوم الثلاثاء.وخلال الحرب العالمية الثانية، تم اختبار الدبابات السوفييتية، على سبيل المثال، "تي-34" و"كي في"، في حقول الاختبار الأمريكية، وفي فترة ما بعد الحرب، تم الحصول على "تي-54" و"تي-55" و"تي-62" و"تي-72" بطرق مختلفة.وفي السبعينيات، تم اختبار "ليوبارد 2إس" من ألمانيا الغربية لفترة طويلة، حيث تم النظر بجدية في مسألة إنتاجها المشترك، كما تمت دراسة الطائرة السويدية "إس تي أر في-103" بمخطط التصميم الأصلي.وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي وحلف وارسو، تمكن الأمريكيون من الوصول إلى عينات من الأسلحة السوفييتية وبدأوا في شرائها بشكل مكثف، وكانت أوكرانيا أحد الموردين الرئيسيين، والتي باعت قائمة كبيرة من مركبات الطيران والصواريخ والمركبات الإلكترونية والمدرعات.وبين عامي 2003-2004، تم تسليم أربع دبابات إلى الولايات المتحدة، تم تصنيفها على أنها من طراز "تي-80 أو دي"، لكنها في الواقع كانت "تي-84" حديثة (روسية الصنع) في ذلك الوقت.وتم تثبيت أنظمة الحماية النشطة "دروزد" المحدثة على اثنتين منها، واجتازتا أنواعًا مختلفة من الاختبارات.كما قاموا بفحص خصائص الحماية والقوة النارية وقدرات نظام التحكم في الحرائق والأمن، وبسبب الاختبارات الأخيرة، لم تنجو جميع العينات المباعة حتى يومنا هذا، وفقًا لبعض المصادر، اثنتان، ووفقًا لمصادر أخرى، دبابة واحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/دول-عربية-تحول-دبابة-تي-62-الأيقونية-إلى-قاذفة-لهب-رهيبة-1052425644.html
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روسيا, سلاح روسيا

صور حرارية لدبابة روسية "تحت الاختبار" في أمريكا بعد شراء أخرى أوكرانية

10:09 GMT 30.11.2021
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورمنتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة "تي-80أو"
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-80أو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
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تابعنا عبر
سلمت أوكرانيا الولايات المتحدة هذا العام دبابة القتال الأوكرانية "بي إم أوبلوت" بموجب عقد تم توقيعه في عام 2012.
واشترت الولايات المتحدة المركبة، المُصنّعة في مصنع هندسة النقل في مدينة خاركوف، لدراستها بعناية.
ويقتنص الجيش الأمريكي فرصة التعرف على عينات من المركبات المدرعة المختلفة التي تنتجها الدول التي كانت منافسة ومعارضة للولايات المتحدة وحلفائها حسبما نشرته صحيفة "راسيسكايا غازيتا" اليوم الثلاثاء.
وخلال الحرب العالمية الثانية، تم اختبار الدبابات السوفييتية، على سبيل المثال، "تي-34" و"كي في"، في حقول الاختبار الأمريكية، وفي فترة ما بعد الحرب، تم الحصول على "تي-54" و"تي-55" و"تي-62" و"تي-72" بطرق مختلفة.
وفي السبعينيات، تم اختبار "ليوبارد 2إس" من ألمانيا الغربية لفترة طويلة، حيث تم النظر بجدية في مسألة إنتاجها المشترك، كما تمت دراسة الطائرة السويدية "إس تي أر في-103" بمخطط التصميم الأصلي.
وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي وحلف وارسو، تمكن الأمريكيون من الوصول إلى عينات من الأسلحة السوفييتية وبدأوا في شرائها بشكل مكثف، وكانت أوكرانيا أحد الموردين الرئيسيين، والتي باعت قائمة كبيرة من مركبات الطيران والصواريخ والمركبات الإلكترونية والمدرعات.
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-72 التابعة للفريق العسكري من كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
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وبين عامي 2003-2004، تم تسليم أربع دبابات إلى الولايات المتحدة، تم تصنيفها على أنها من طراز "تي-80 أو دي"، لكنها في الواقع كانت "تي-84" حديثة (روسية الصنع) في ذلك الوقت.
وتم تثبيت أنظمة الحماية النشطة "دروزد" المحدثة على اثنتين منها، واجتازتا أنواعًا مختلفة من الاختبارات.
كما قاموا بفحص خصائص الحماية والقوة النارية وقدرات نظام التحكم في الحرائق والأمن، وبسبب الاختبارات الأخيرة، لم تنجو جميع العينات المباعة حتى يومنا هذا، وفقًا لبعض المصادر، اثنتان، ووفقًا لمصادر أخرى، دبابة واحدة.
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