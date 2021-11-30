طائرة "30 يونيو" المسيرة تظهر في "إيديكس 2021"... صور
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABالطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
عرضت مصر مجموعة ضخمة من الأسلحة في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، بينها طائرة مسيرة تحمل اسم "30 يونيو" يمكنها البقاء أكثر من 24 ساعة في الجو.
ورصد "سبوتنيك" صورا للطائرة المسيرة المصرية المعروضة بأحد مواقع العرض في "إيديكس 2021".
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABالطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
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© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABالطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
2/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABالطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
3/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABالطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
4/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABالطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
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© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABالطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
6/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
1/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
2/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
3/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
4/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
5/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
6/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
وتشير البيانات المنشورة عن الطائرة في وثائق خاصة بها في موقع العرض أن سرعتها القصوى تصل إلى 260 كيلومترا في الساعة وأنها يمكن أن تهبط أثناء تحليقها بسرعة 120 كيلومترا في الساعة.
وتصل سرعة الطائرة المسيرة المصرية عند الإقلاع إلى 135 كيلومترا في الساعة، كما يمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 7 آلاف متر.
يصل طول الطائرة المصرية إلى 8.9 متر وارتفاعها 2.6 متر والمسافة بين طرفي الجناحين 12 مترا.
وتستمر فعاليات معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" في عرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات التسليح حول العالم خلال اليومين القادمين، بمشاركة نحو 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من أكثر من 40 دولة.