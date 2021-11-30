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https://arabic.sputniknews.com/20211130/طائرة-30-يونيو-المسيرة-تظهر-في-إيديكس-2021-صور-1053422377.html
طائرة "30 يونيو" المسيرة تظهر في "إيديكس 2021"... صور
طائرة "30 يونيو" المسيرة تظهر في "إيديكس 2021"... صور
عرضت مصر مجموعة ضخمة من الأسلحة في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، بينها طائرة مسيرة تحمل اسم "30 يونيو" يمكنها البقاء أكثر من 24 ساعة في الجو. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T21:24+0000
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ورصد "سبوتنيك" صورا للطائرة المسيرة المصرية المعروضة بأحد مواقع العرض في "إيديكس 2021". وتشير البيانات المنشورة عن الطائرة في وثائق خاصة بها في موقع العرض أن سرعتها القصوى تصل إلى 260 كيلومترا في الساعة وأنها يمكن أن تهبط أثناء تحليقها بسرعة 120 كيلومترا في الساعة. وتصل سرعة الطائرة المسيرة المصرية عند الإقلاع إلى 135 كيلومترا في الساعة، كما يمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 7 آلاف متر. يصل طول الطائرة المصرية إلى 8.9 متر وارتفاعها 2.6 متر والمسافة بين طرفي الجناحين 12 مترا. وتستمر فعاليات معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" في عرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات التسليح حول العالم خلال اليومين القادمين، بمشاركة نحو 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-اليوم-الثاني-لـ-إيديكس-2021-صور-1053419958.html
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أخبار مصر الآن, إيديكس, طائرة مسيرة

طائرة "30 يونيو" المسيرة تظهر في "إيديكس 2021"... صور

21:24 GMT 30.11.2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABالطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
تابعنا عبر
عرضت مصر مجموعة ضخمة من الأسلحة في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، بينها طائرة مسيرة تحمل اسم "30 يونيو" يمكنها البقاء أكثر من 24 ساعة في الجو.
ورصد "سبوتنيك" صورا للطائرة المسيرة المصرية المعروضة بأحد مواقع العرض في "إيديكس 2021".
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABالطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABالطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABالطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABالطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABالطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABالطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
1/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
2/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
3/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
4/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
5/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
6/6
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
الطائرة المسيرة المصرية في إيديكس 2021
وتشير البيانات المنشورة عن الطائرة في وثائق خاصة بها في موقع العرض أن سرعتها القصوى تصل إلى 260 كيلومترا في الساعة وأنها يمكن أن تهبط أثناء تحليقها بسرعة 120 كيلومترا في الساعة.
وتصل سرعة الطائرة المسيرة المصرية عند الإقلاع إلى 135 كيلومترا في الساعة، كما يمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 7 آلاف متر.
مدفع كيه 9 الكوري الجنوبي في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني لـ "إيديكس 2021"... صور
19:40 GMT
يصل طول الطائرة المصرية إلى 8.9 متر وارتفاعها 2.6 متر والمسافة بين طرفي الجناحين 12 مترا.
وتستمر فعاليات معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" في عرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات التسليح حول العالم خلال اليومين القادمين، بمشاركة نحو 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من أكثر من 40 دولة.
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