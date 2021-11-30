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https://arabic.sputniknews.com/20211130/فيتامين-مرتبط-بمعدل-وفيات-0-من-المتحورات-الجديدة-دراسات-تكشف-حقائق-متباينة-1053414023.html
فيتامين مرتبط بمعدل وفيات 0 من المتحورات الجديدة... دراسات تكشف حقائق متباينة
فيتامين مرتبط بمعدل وفيات 0 من المتحورات الجديدة... دراسات تكشف حقائق متباينة
رصدت وسائل الإعلام العالمية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد أن أحد الفيتامينات الشهيرة قادر على الحد من وفيات المتحورات الجديدة والقديمة، الأمر الذي... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T15:33+0000
2021-11-30T15:33+0000
منوعات
علوم
فيتامين
صحة
مجتمع
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وشاركت صفحات شهيرة متخصصة بالإعلان عن المنتجات الصحية في بعض الدول إعلانات تؤكد أن بعض منتجات مكملات فيتامين د قادرة على وقف وفيات فيروس كورونا المستجد، وجاء في أحد الإعلانات، أن "مستويات فيتامين د البالغة 50 نانوغرام / مليلتر ترتبط بمعدل وفيات صفري من فيروس كورونا".ووصف الفيتامين على أنه الدواء الشافي للأمراض منذ أكثر من قرن وحتى خلال فترة الباء، أي منذ ظهور فيروس كورونا المستجد.دراسة تحدثت عن هذه الملومات... "النسب الصفرية"وبحسب المقال المنشور في مجلة "statesman" الأمريكية، تظهر هذه المعلومات بيانات منقوصة ومضللة لأنها تبالغ في تبسيط النتائج، وتتجاهل البيانات المتعلقة بغموض التأثير على مناعة الإنسان.المعدل الحقيقي "قريب من الصفر"يشير عنوان الدراسة الأصلية إلى أن فكرة "معدل الوفيات الصفري" هو مجرد نظرية فقط، وقد استخدم المصطلح الأقل تحديدا وهو "قريب من الصفر".المؤكد أن فيتامين د يلعب دورا مهما في أجسامنا بشكل عام وفي نظام الهيكل العظمي للفرد والصحة العامة، بحسب "هارفارد".الدراسات تؤكد نتائج متباينة... زيادة الشكوك حول الفعاليةنظرت مؤسسة "PolitiFact" إلى الادعاءات التي تشير إلى أن "فيتامين د وفيتامين ج وزيت الحبة السوداء يمكن أن تقتل فيروس كورونا"، ووجدت المؤسسة أن البحث عن الارتباط بين "فيتامين د وفيروس كوفيد -19 أصبح أقل أملًا" من ناحية الكفاءة.وتشير الأبحاث الحديثة إلى وجود شكوك متزايدة بشأن فعالية فيتامين د ضد كوفيد 19 ومتحوراته. وأظهر التحليل التلوي نشر في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2021 في مجلة التغذية أن "نقص فيتامين د أو قصوره لم يكن مرتبطًا بشكل كبير بقابلية الإصابة بعدوى كوفيد 19 أو الوفاة المرتبطة به".وتوصل باحثون أيضا في الجامعة الأمريكية في بيروت إلى نتيجة مماثلة في تحليلهم التلوي المنشور في مجلة "Metabolism Clinical and Experimental" العلمية في مارس/ آذار من العام الجاري 2021.دراسة تؤكد كفاءة فيتامين د لدى المسنيننشر العالم بمشاركة مجموعة باحثين داسة في مارس/ آذار عام 2021، باستخدام نتائج رصدت لدى مرضى فيروس كورونا في المركز الطبي بجامعة بوسطن.وأظهرت النتائج التي توصل إليها وجود صلة واضحة بين وجود نسبة فيتامين د بمستوى 30 نانوجرام لكل مليلتر، وانخفاض خطر الوفاة بين المرضى المسنين غير المصابين بالسمنة.
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منوعات, علوم, فيتامين, صحة, مجتمع

فيتامين مرتبط بمعدل وفيات 0 من المتحورات الجديدة... دراسات تكشف حقائق متباينة

15:33 GMT 30.11.2021
© Photo / pixabay/LaChromeمكملات غذائية متنوعة
مكملات غذائية متنوعة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Photo / pixabay/LaChrome
تابعنا عبر
رصدت وسائل الإعلام العالمية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد أن أحد الفيتامينات الشهيرة قادر على الحد من وفيات المتحورات الجديدة والقديمة، الأمر الذي جعل بعض المصادر العلمية توضح بعض المعلومات والحقائق حول كفاءة وفعالية هذا الفيتامين.
وشاركت صفحات شهيرة متخصصة بالإعلان عن المنتجات الصحية في بعض الدول إعلانات تؤكد أن بعض منتجات مكملات فيتامين د قادرة على وقف وفيات فيروس كورونا المستجد، وجاء في أحد الإعلانات، أن "مستويات فيتامين د البالغة 50 نانوغرام / مليلتر ترتبط بمعدل وفيات صفري من فيروس كورونا".
ووصف الفيتامين على أنه الدواء الشافي للأمراض منذ أكثر من قرن وحتى خلال فترة الباء، أي منذ ظهور فيروس كورونا المستجد.

دراسة تحدثت عن هذه الملومات... "النسب الصفرية"

ويشير كود "PMID" إلى تلك النسبة المحددة في القياس، وتعود إلى دراسة سابقة منشورة على قاعدة بيانات للبحوث الصحية والعلمية الأمريكية "PubMed"، وهو تحليل تلوي، أي تحليل للدراسات السابقة، حيث فحص البحث البيانات المتعلقة بمستويات فيتامين د لدى المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى مع COVID-وجود إصابات بفيروسات كورنا (كوفيد 19).
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وبحسب المقال المنشور في مجلة "statesman" الأمريكية، تظهر هذه المعلومات بيانات منقوصة ومضللة لأنها تبالغ في تبسيط النتائج، وتتجاهل البيانات المتعلقة بغموض التأثير على مناعة الإنسان.

المعدل الحقيقي "قريب من الصفر"

يشير عنوان الدراسة الأصلية إلى أن فكرة "معدل الوفيات الصفري" هو مجرد نظرية فقط، وقد استخدم المصطلح الأقل تحديدا وهو "قريب من الصفر".
أي أن الدراسة ربطت انخفاض مخاطر الوفيات الناجمة عن فيروس كوفيد 19 عكسيا مع ارتفاع نسب فيتامين د 3، واشارت إلى أنه يمكن تحقيق معدل وفيات "قريب من الصفر نظريا عند كمية 50 نانوغرام / مليلتر عند تناول فيتامين د من فئة (25 OH) D3)، بحسب نتائج منهجية للمراجعة والتحليل التلوي.
المؤكد أن فيتامين د يلعب دورا مهما في أجسامنا بشكل عام وفي نظام الهيكل العظمي للفرد والصحة العامة، بحسب "هارفارد".
وكتبت مدرسة "تشان" للصحة العامة على موقعها على الإنترنت أن "الدراسات المختبرية تظهر أن فيتامين د يمكن أن يقلل من نمو الخلايا السرطانية، ويساعد في السيطرة على العدوى، ويقلل الالتهاب".

الدراسات تؤكد نتائج متباينة... زيادة الشكوك حول الفعالية

نظرت مؤسسة "PolitiFact" إلى الادعاءات التي تشير إلى أن "فيتامين د وفيتامين ج وزيت الحبة السوداء يمكن أن تقتل فيروس كورونا"، ووجدت المؤسسة أن البحث عن الارتباط بين "فيتامين د وفيروس كوفيد -19 أصبح أقل أملًا" من ناحية الكفاءة.
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وتشير الأبحاث الحديثة إلى وجود شكوك متزايدة بشأن فعالية فيتامين د ضد كوفيد 19 ومتحوراته. وأظهر التحليل التلوي نشر في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2021 في مجلة التغذية أن "نقص فيتامين د أو قصوره لم يكن مرتبطًا بشكل كبير بقابلية الإصابة بعدوى كوفيد 19 أو الوفاة المرتبطة به".
وتوصل باحثون أيضا في الجامعة الأمريكية في بيروت إلى نتيجة مماثلة في تحليلهم التلوي المنشور في مجلة "Metabolism Clinical and Experimental" العلمية في مارس/ آذار من العام الجاري 2021.

دراسة تؤكد كفاءة فيتامين د لدى المسنين

من ناحية أخرى، توصل باحثون آخرون إلى استنتاجات واعدة جدا، بما في ذلك العالم المعروف بتركيزه على الأبحاث المتعلقة بفيتامين د، الدكتور مايكل هوليك، أستاذ الطب بجامعة بوسطن ومؤلف كتاب "محلول فيتامين د".

نشر العالم بمشاركة مجموعة باحثين داسة في مارس/ آذار عام 2021، باستخدام نتائج رصدت لدى مرضى فيروس كورونا في المركز الطبي بجامعة بوسطن.
وأظهرت النتائج التي توصل إليها وجود صلة واضحة بين وجود نسبة فيتامين د بمستوى 30 نانوجرام لكل مليلتر، وانخفاض خطر الوفاة بين المرضى المسنين غير المصابين بالسمنة.
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