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https://arabic.sputniknews.com/20211130/قتلى-وجرحى-بتحطم-مروحية-عسكرية-في-ساحة-تدريب-بأذربيجان-1053401627.html
قتلى وجرحى بتحطم مروحية عسكرية في ساحة تدريب بأذربيجان
قتلى وجرحى بتحطم مروحية عسكرية في ساحة تدريب بأذربيجان
أعلنت دائرة الحدود ومكتب المدعي العام الأذربيجاني، اليوم الثلاثاء، عن تحطم مروحية عسكرية في ساحة تدريب في أذربيجان، ما أسفر عن قتلى وجرحى. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T08:30+0000
2021-11-30T08:30+0000
2021-11-30T08:45+0000
العالم
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وجاء في بيان دائرة الحدود: "تحطمت مروحية عسكرية تابعة لدائرة الحدود الأذربيجانية، اليوم في حوالي الساعة 10:40 صباحًا، أثناء رحلات تدريبية في ميدان غراغيبات الجوي في منطقة خيزي".وأسفر الحادث عن سقوط قتلى وجرحى بين طاقم المروحية.وتواجدت قيادة دائرة حدود الدولة ومكتب المدعي العام في مكان الحادث، وبدأت السلطات إجراءات تحقيقات مشتركة.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/الأمم-المتحدة-تثمن-دور-روسيا-في-تسهيل-الاتصالات-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1053335763.html
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قتلى وجرحى بتحطم مروحية عسكرية في ساحة تدريب بأذربيجان 08:30 GMT 30.11.2021 (تم التحديث: 08:45 GMT 30.11.2021)
أعلنت دائرة الحدود ومكتب المدعي العام الأذربيجاني، اليوم الثلاثاء، عن تحطم مروحية عسكرية في ساحة تدريب في أذربيجان، ما أسفر عن قتلى وجرحى.
وجاء في بيان دائرة الحدود: "تحطمت مروحية عسكرية تابعة لدائرة الحدود الأذربيجانية، اليوم في حوالي الساعة 10:40 صباحًا، أثناء رحلات تدريبية في ميدان غراغيبات الجوي في منطقة خيزي".
وأسفر الحادث عن سقوط قتلى وجرحى بين طاقم المروحية.
وتواجدت قيادة دائرة حدود الدولة ومكتب المدعي العام في مكان الحادث، وبدأت السلطات إجراءات تحقيقات مشتركة.