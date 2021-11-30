قصة القضية التي ربحتها ياسمين صبري ضد أحد متابعيها على فيسبوك

ووفقا لموقع شاشة ميديا فقد أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية حكما تضمن حبسا لمدة عام مع الشغل، وغرامة 20 ألف جنيه، بحق المدعو أيمن إبراهيم أحمد، في القضية التي رفعتها ضده الفنانة ياسمين صبري.واشتمل حكم المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية على إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.وبدأت وقائع القضية حينما أقام محامي ياسمين صبري دعوى ضد أيمن إبراهيم أحمد، أحد متابعي ياسمين صبري على فيسبوك، اتهمه فيها بسبّها وقذفها.وبعدها حضر المدعى عليه، أمام النيابة العامة، ومن بعدها المحكمة، فيما طالب محامي ياسمين صبري، "بمبلغ مئة مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت"وعلق محامي ياسمين صبري على الحكم قائلا إنه "قصاص عادل على ما اقترفه المتهم".يشار إلى أن عددا من الفنانيين خاضوا دعاوى قضائية ضد متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم عمرو وهبة الذي أعلن اتخاذ بعض الإجراءات القانونية، عن طريق مباحث الإنترنت ضد أحد متابعيه، قائلا إنه وجّه له السب على أحد منشوراته.
واشتمل حكم المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية على إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.
وبدأت وقائع القضية حينما أقام محامي ياسمين صبري دعوى ضد أيمن إبراهيم أحمد، أحد متابعي ياسمين صبري على فيسبوك، اتهمه فيها بسبّها وقذفها.
وبعدها حضر المدعى عليه، أمام النيابة العامة، ومن بعدها المحكمة، فيما طالب محامي ياسمين صبري، "بمبلغ مئة مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت"
وعلق محامي ياسمين صبري على الحكم قائلا إنه "قصاص عادل على ما اقترفه المتهم".
يشار إلى أن عددا من الفنانيين خاضوا دعاوى قضائية ضد متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم عمرو وهبة الذي أعلن اتخاذ بعض الإجراءات القانونية، عن طريق مباحث الإنترنت ضد أحد متابعيه، قائلا إنه وجّه له السب على أحد منشوراته.