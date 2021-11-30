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قصة القضية التي ربحتها ياسمين صبري ضد أحد متابعيها على فيسبوك
قصة القضية التي ربحتها ياسمين صبري ضد أحد متابعيها على فيسبوك
أسدلت محكمة الإسكندرية الاقتصادية الستار على الدعوى التي أقامتها الممثلة المصرية ياسمين صبري، ضد أحد متابعيها على فيسبوك. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T15:12+0000
2021-11-30T15:12+0000
فيسبوك
ياسمين صبري
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ووفقا لموقع شاشة ميديا فقد أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية حكما تضمن حبسا لمدة عام مع الشغل، وغرامة 20 ألف جنيه، بحق المدعو أيمن إبراهيم أحمد، في القضية التي رفعتها ضده الفنانة ياسمين صبري.واشتمل حكم المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية على إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.وبدأت وقائع القضية حينما أقام محامي ياسمين صبري دعوى ضد أيمن إبراهيم أحمد، أحد متابعي ياسمين صبري على فيسبوك، اتهمه فيها بسبّها وقذفها.وبعدها حضر المدعى عليه، أمام النيابة العامة، ومن بعدها المحكمة، فيما طالب محامي ياسمين صبري، "بمبلغ مئة مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت"وعلق محامي ياسمين صبري على الحكم قائلا إنه "قصاص عادل على ما اقترفه المتهم".يشار إلى أن عددا من الفنانيين خاضوا دعاوى قضائية ضد متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم عمرو وهبة الذي أعلن اتخاذ بعض الإجراءات القانونية، عن طريق مباحث الإنترنت ضد أحد متابعيه، قائلا إنه وجّه له السب على أحد منشوراته.
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فيسبوك, ياسمين صبري

قصة القضية التي ربحتها ياسمين صبري ضد أحد متابعيها على فيسبوك

15:12 GMT 30.11.2021
© AFP 2021 / Patrick Bazالفنانة المصرية ياسمين صبري
الفنانة المصرية ياسمين صبري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© AFP 2021 / Patrick Baz
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أسدلت محكمة الإسكندرية الاقتصادية الستار على الدعوى التي أقامتها الممثلة المصرية ياسمين صبري، ضد أحد متابعيها على فيسبوك.
ووفقا لموقع شاشة ميديا فقد أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية حكما تضمن حبسا لمدة عام مع الشغل، وغرامة 20 ألف جنيه، بحق المدعو أيمن إبراهيم أحمد، في القضية التي رفعتها ضده الفنانة ياسمين صبري.
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واشتمل حكم المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية على إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.
وبدأت وقائع القضية حينما أقام محامي ياسمين صبري دعوى ضد أيمن إبراهيم أحمد، أحد متابعي ياسمين صبري على فيسبوك، اتهمه فيها بسبّها وقذفها.
وبعدها حضر المدعى عليه، أمام النيابة العامة، ومن بعدها المحكمة، فيما طالب محامي ياسمين صبري، "بمبلغ مئة مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت"
وعلق محامي ياسمين صبري على الحكم قائلا إنه "قصاص عادل على ما اقترفه المتهم".
يشار إلى أن عددا من الفنانيين خاضوا دعاوى قضائية ضد متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم عمرو وهبة الذي أعلن اتخاذ بعض الإجراءات القانونية، عن طريق مباحث الإنترنت ضد أحد متابعيه، قائلا إنه وجّه له السب على أحد منشوراته.
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