https://arabic.sputniknews.com/20211130/كرم-الضيافة-العربيةاستاد-البيت-يحتضن-افتتاح-كأس-العرب-1053401860.html

"كرم الضيافة العربية"..."استاد البيت" يحتضن افتتاح كأس العرب

"كرم الضيافة العربية"..."استاد البيت" يحتضن افتتاح كأس العرب

بتصميم مستلهم من بيت الشعر أو الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية في قطر ومنطقة الخليج قديما، يقص "استاد البيت" شريط إنطلاق بطولة "كأس العرب" لتعود بعد... 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T08:44+0000

2021-11-30T08:44+0000

2021-11-30T08:44+0000

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وسيحتضن "استاد البيت" الذي يتسع لـ60 ألف مشجع، لقاء المنتخبين القطري والبحريني، ضمن المجموعة الأولى والتي تضم أيضا منتخبي العراق والبحرين.أول استاد في العالم بأغطية خارجيةوتحدث ناصر الهاجري، المدير التنفيذي لـ"استاد البيت"، عن التحديات التي واجهت بناء الملعب، واصفا أن "أكبر التحديات تمثلت في الحجم الهائل للاستاد، مع الأخذ بالاعتبار أنه أول استاد في العالم مجهز بأغطية خارجية".وقال الهاجري "كان على فريق العمل التفكير مليا في عدد من الجوانب، من ضمنها حالة الطقس، وسرعة الرياح، والعواصف المحتملة، وبالطبع الحرارة الناتجة عن أشعة الشمس، والتوصل إلى حلول مجدية لكل هذه التحديات وغيرها".وتابع مضيفا إن "الموقع كان أشبه بمنطقة صحراوية خالية في بداية أعمال التشييد، ليصبح صرحا يتوق الجميع لافتتاحه والترحيب بالمشجعين وانطلاق المباريات على أرضه"، مشيرا إلى الخبرات القيمة التي اكتسبها خلال عمله في المشروع."كرم الضيافة" و"الاستدامة" و"الإرث" في ملعب واحدوقال الهاجري إن "تصميم الاستاد يحمل الكثير من المعاني القيّمة ويعكس أصول الضيافة والترحيب التي يشتهر بها العرب، كما ينسجم مع تاريخهم العريق ويرمز إلى أسلوب حياة الأجداد قبل وقت طويل من اكتشاف النفط".كما أكد على جوانب الاستدامة في الاستاد حيث واستخدمت الطاقة الشمسية لإضاءة مصابيح الإنارة حول الاستاد، وتم إعادة تدوير المخلفات، واستخدام مياه معاد تدويرها لري المساحات الخضراء.وأوضح الهاجري أن استاد البيت يعد واحداً من أكبر استادات كرة القدم في العالم، وستُخفض طاقته الاستيعابية إلى 30 ألف مقعد بعد انتهاء منافسات كأس العالم، بينما ستتحول المنطقة الخالية من المقاعد إلى صالة متعددة الأغراض، لخدمة احتياجات السكان في منطقتي الخور والذخيرة.

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العالم العربي, رياضة, كرة القدم, قطر