https://arabic.sputniknews.com/20211130/لغط-في-اليابان-بسبب-زواج-أميرة-وولي-العهد-غاضب-من-وسائل-الإعلام-1053411394.html

لغط في اليابان بسبب زواج أميرة.. وولي العهد غاضب من وسائل الإعلام

لغط في اليابان بسبب زواج أميرة.. وولي العهد غاضب من وسائل الإعلام

تثور الآن في اليابان حالة من اللغط، بسبب زواج إحدى الأميرات من شخص عادي، بعد ما نشرت وسائل الإعلام معلومات عن هذا الشخص. 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T14:26+0000

2021-11-30T14:26+0000

2021-11-30T14:26+0000

اليابان

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ووفقا لرويترز فقد انتقد ولي العهد الياباني اليوم الثلاثاء وسائل الإعلام بسبب ما قال إنها "الأكاذيب" و "الأشياء الفظيعة" التي حدثت من تلك الوسائل الإعلامية أثناء تغطيتها لخطوبة ابنته الأميرة السابقة ماكو.وكانت ماكو البالغة من العمر 30 عامًا، قد أجلت زواجها من كي كومورو 30 عامًا، بسبب معارضة ناشئة عن فضيحة تتعلق بوالدة العريس، وما قيل من أن ماكو تم تشخيص حالتها بأنها مصابة باضطراب ما بعد الصدمة خلال هذه الفترة.وقد أدلى ولي العهد أكيشينو، شقيق الإمبراطور الياباني، بهذه التصريحات، بصراحة غير معتادة لأحد أفراد العائلة المالكة اليابانية، في مؤتمر صحفي بمناسبة عيد ميلاده الـ 56.وقال أكيشينو عندما سئل: "إذا قرأت صحافة التابلويد، حسنًا - لا أعرف كيف أضعها بالضبط - ولكن هناك العديد من الأشياء المختلقة، على الرغم من أن هناك أيضًا بعض الآراء التي يجب أن نستمع إليها".وأضاف ولي العهد الياباني: "بالنسبة للمقالات على الإنترنت، هناك أيضًا الكثير من التعليقات، وبعضها يقول أشياء مروعة حقًا"، لافتا إلى أن "هناك أناس أصيبوا بجروح عميقة من هذا الافتراء".ووفقًا للقانون الياباني، تخلت ماكو عن وضعها الملكي عندما تزوج الاثنان عن طريق إيداع الأوراق في مكتب محلي، وبعدها انتقل الزوجان إلى نيويورك هذا الشهر.وعلى الرغم من أن اليابانيين أبدوا سعادة عندما أعلن ماكو وكومورو، الذي يعمل في شركة محاماة في نيويورك، عن مشاركتهما في عام 2017، إلا أن ما تم الكشف عنه في الفضيحة أثار انتقادات وتدقيقًا شديدًا في وسائل الإعلام.يأتي ذلك فيما قال بعض مراقبي العائلة المالكة إن الغضب بشأن زواج ماكو، الذي أثار احتجاجات ضد الزفاف، كان من الممكن أن يخفف من خلال التعامل الأكثر حرفية من قبل وكالة القصر الإمبراطوري، التي تدير حياة الأسرة، مشيرة إلى طرق التعامل مع حوادث ملكية مماثلة في الخارج.

https://arabic.sputniknews.com/20191115/إمبراطور-اليابان-يقضي-الليل-مع-إلهة-الشمس-بتكلفة-25-مليون-دولار-1043419200.html

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اليابان