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https://arabic.sputniknews.com/20211130/لوكاشينكو-يعتزم-زيارة-القرم-اعترافا-بالسيادة-الروسية-عليها-1053413551.html
لوكاشينكو يعتزم زيارة القرم اعترافا بالسيادة الروسية عليها
لوكاشينكو يعتزم زيارة القرم اعترافا بالسيادة الروسية عليها
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": " إن رحلته إلى شبه جزيرة القرم ستعني الاعتراف بشبه الجزيرة كجزء من الاتحاد الروسي". 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T15:19+0000
2021-11-30T15:19+0000
روسيا
القرم
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وأضاف: "إن أكبر صور اعتراف بلادي بسيادة روسيا على القرم هي زيارتي لها ولقائي بالرئيس".وأوضح: "ما هي صور الاعتراف الأخرى التي يمكن تقديمها؟ هذا أكثر من كافي".وفقًا للوكاشينكو، فإن هذا يعني بالطبع الاعتراف بشبه جزيرة القرم كأراضي روسية.وأوضح لوكاشينكو: "إنه ليس سرًا بالنسبة لي أو لبوتين(اعتراف بيلاروسيا بالقرم أرضًا روسية)، فلا يوجد شك بالنسبة لكلينا".وأصبحت القرم منطقة روسية في مارس/ آذار 2014 بعد استفتاء أجري بعد انقلاب في أوكرانيا.وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن سكان شبه الجزيرة قرروا العودة إلى روسيا بطريقة ديمقراطية، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، وكما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا، فإن قضية القرم أُغلقت أخيرًا.واتهم لوكاشينكو في وقت سابق، الولايات المتحدة بالسعي لإشعال فتيل الحرب بأيدي البولنديين ودول البلطيق وأوكرانيا مستخدمة أزمة المهاجرين.وأضاف لوكاشينكو: "الأمريكيون يفضلون الحرب بأيدي الآخرين، سيقفون جانبا يراقبون ويمدون بالسلاح كي نقتل بعضنا وينهار الاقتصاد، وسيأتون مرة أخرى بدولاراتهم التي يطبعونها لمساعدتنا، كي تهيمن أمريكا مرة أخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20211124/أوكرانيا-تحشد-قواتها-وتسخر-طائرات-بدون-طيار-لمكافحة-موجات-الهجرة-1052664570.html
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روسيا, القرم

لوكاشينكو يعتزم زيارة القرم اعترافا بالسيادة الروسية عليها

15:19 GMT 30.11.2021
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / SPUTNIK
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قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": " إن رحلته إلى شبه جزيرة القرم ستعني الاعتراف بشبه الجزيرة كجزء من الاتحاد الروسي".
وأضاف: "إن أكبر صور اعتراف بلادي بسيادة روسيا على القرم هي زيارتي لها ولقائي بالرئيس".
وأوضح: "ما هي صور الاعتراف الأخرى التي يمكن تقديمها؟ هذا أكثر من كافي".
وفقًا للوكاشينكو، فإن هذا يعني بالطبع الاعتراف بشبه جزيرة القرم كأراضي روسية.
وأوضح لوكاشينكو: "إنه ليس سرًا بالنسبة لي أو لبوتين(اعتراف بيلاروسيا بالقرم أرضًا روسية)، فلا يوجد شك بالنسبة لكلينا".
وأصبحت القرم منطقة روسية في مارس/ آذار 2014 بعد استفتاء أجري بعد انقلاب في أوكرانيا.
وضع المهاجرين في بروزجي، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
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وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن سكان شبه الجزيرة قرروا العودة إلى روسيا بطريقة ديمقراطية، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، وكما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا، فإن قضية القرم أُغلقت أخيرًا.
واتهم لوكاشينكو في وقت سابق، الولايات المتحدة بالسعي لإشعال فتيل الحرب بأيدي البولنديين ودول البلطيق وأوكرانيا مستخدمة أزمة المهاجرين.
وأضاف لوكاشينكو: "الأمريكيون يفضلون الحرب بأيدي الآخرين، سيقفون جانبا يراقبون ويمدون بالسلاح كي نقتل بعضنا وينهار الاقتصاد، وسيأتون مرة أخرى بدولاراتهم التي يطبعونها لمساعدتنا، كي تهيمن أمريكا مرة أخرى".
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