لوكاشينكو يعتزم زيارة القرم اعترافا بالسيادة الروسية عليها

وأضاف: "إن أكبر صور اعتراف بلادي بسيادة روسيا على القرم هي زيارتي لها ولقائي بالرئيس".وأوضح: "ما هي صور الاعتراف الأخرى التي يمكن تقديمها؟ هذا أكثر من كافي".وفقًا للوكاشينكو، فإن هذا يعني بالطبع الاعتراف بشبه جزيرة القرم كأراضي روسية.وأوضح لوكاشينكو: "إنه ليس سرًا بالنسبة لي أو لبوتين(اعتراف بيلاروسيا بالقرم أرضًا روسية)، فلا يوجد شك بالنسبة لكلينا".وأصبحت القرم منطقة روسية في مارس/ آذار 2014 بعد استفتاء أجري بعد انقلاب في أوكرانيا.وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن سكان شبه الجزيرة قرروا العودة إلى روسيا بطريقة ديمقراطية، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، وكما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا، فإن قضية القرم أُغلقت أخيرًا.واتهم لوكاشينكو في وقت سابق، الولايات المتحدة بالسعي لإشعال فتيل الحرب بأيدي البولنديين ودول البلطيق وأوكرانيا مستخدمة أزمة المهاجرين.وأضاف لوكاشينكو: "الأمريكيون يفضلون الحرب بأيدي الآخرين، سيقفون جانبا يراقبون ويمدون بالسلاح كي نقتل بعضنا وينهار الاقتصاد، وسيأتون مرة أخرى بدولاراتهم التي يطبعونها لمساعدتنا، كي تهيمن أمريكا مرة أخرى".
وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن سكان شبه الجزيرة قرروا العودة إلى روسيا بطريقة ديمقراطية، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، وكما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا، فإن قضية القرم أُغلقت أخيرًا.
وأضاف لوكاشينكو: "الأمريكيون يفضلون الحرب بأيدي الآخرين، سيقفون جانبا يراقبون ويمدون بالسلاح كي نقتل بعضنا وينهار الاقتصاد، وسيأتون مرة أخرى بدولاراتهم التي يطبعونها لمساعدتنا، كي تهيمن أمريكا مرة أخرى".