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لوكاشينكو يهدد بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
لوكاشينكو يهدد بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه سيعرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، نشر أسلحة نووية على أراضي بلاده، إذا ما قرر حلف شمال الأطلسي... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T15:59+0000
2021-11-30T16:00+0000
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وقال لوكاشينكو في مقابلة صحفية، رداً على سؤال بهذا الشأن: "[في هذه الحالة] سأقترح على بوتين إعادة الأسلحة النووية إلى بيلاروسيا".وتابع: "نحن مستعدون لذلك (لنشرها) على أراضي بيلاروسيا، وبصفتي رئيس البلاد لم أدمر أي شيء. جميع المنشآت لا تزال قائمة".وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد أعلن في وقت سابق، أنه إذا رفضت ألمانيا نشر أسلحة نووية على أراضيها، فقد ينتهي بها الأمر في دول أوروبية أخرى، بما في ذلك شرق ألمانيا.يذكر أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كانت هناك العشرات من منصات الصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات من طراز "توبول"، وأكثر من ألف رأس حربي نووي تكتيكي على الأراضي البيلاروسية. وجاء سحب الأسلحة النووية نتيجة توقيع مينسك على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/لوكاشينكو-يعتزم-زيارة-القرم-اعترافا-بالسيادة-الروسية-عليها-1053413551.html
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الناتو, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار العالم الآن, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

لوكاشينكو يهدد بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

15:59 GMT 30.11.2021 (تم التحديث: 16:00 GMT 30.11.2021)
© RIA Novosti . Sergei Kazakرأس نووي
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© RIA Novosti . Sergei Kazak
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أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه سيعرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، نشر أسلحة نووية على أراضي بلاده، إذا ما قرر حلف شمال الأطلسي "الناتو" القيام بخطوة مماثلة في بولندا.
وقال لوكاشينكو في مقابلة صحفية، رداً على سؤال بهذا الشأن: "[في هذه الحالة] سأقترح على بوتين إعادة الأسلحة النووية إلى بيلاروسيا".
وتابع: "نحن مستعدون لذلك (لنشرها) على أراضي بيلاروسيا، وبصفتي رئيس البلاد لم أدمر أي شيء. جميع المنشآت لا تزال قائمة".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد أعلن في وقت سابق، أنه إذا رفضت ألمانيا نشر أسلحة نووية على أراضيها، فقد ينتهي بها الأمر في دول أوروبية أخرى، بما في ذلك شرق ألمانيا.
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
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يذكر أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كانت هناك العشرات من منصات الصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات من طراز "توبول"، وأكثر من ألف رأس حربي نووي تكتيكي على الأراضي البيلاروسية.
وجاء سحب الأسلحة النووية نتيجة توقيع مينسك على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
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