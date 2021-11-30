https://arabic.sputniknews.com/20211130/مروحيات-روسيا-تستعرض-خصائص-طائراتها-المشاركة-في-إيديكس-2021-بالقاهرة-1053408800.html

"مروحيات روسيا" تستعرض خصائص طائراتها المشاركة في "إيديكس 2021" بالقاهرة

"مروحيات روسيا" تستعرض خصائص طائراتها المشاركة في "إيديكس 2021" بالقاهرة

تشارك روسيا في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" في القاهرة، الذي بدأ يوم أمس الإثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني، ويمتد حتى 2 ديسمبر/كانون... 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T13:05+0000

2021-11-30T13:05+0000

2021-11-30T13:05+0000

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الخدمة الصحفية لشركة "مروحيات روسيا": "تقدم الشركة القابضة "مروحيات روسيا" مجموعة واسعة من الطائرات المروحية سواء المدنية أو العسكرية للعملاء".وأجابت الخدمة على سؤال بخصوص الطلبات الحالية والمنتجات المحتملة التي قد تجذب انتباه الجيش المصري، حيث قالت: "أعتقد أن زملاءنا المصريين سيجيبون على هذا السؤال، جنبًا إلى جنب مع الشركة الروسية الحكومية لتصدير السلاح "روس أبورون إكسبورت"، نحن على استعداد لتقديم مجموعة كاملة من طائرات الهليكوبتر القتالية المصممة والمصنعة من قبل "مروحيات روسيا"، والتي تلبي جميع المتطلبات الحديثة للطائرات المروحية العسكرية".ونوّهت الخدمة إلى أهم المروحيات الموجودة في المعرض وكشفت خصائصها، وهي "طائرات هليكوبتر نقل من عائلة "مي-8/17" فريدة من نوعها، واعتمادًا على متطلبات العملاء، يمكن تجهيزها بأحدث الأجهزة الإلكترونية المتقدمة، والمحطات الإلكترونية الضوئية، بما في ذلك قمرة القيادة للطيار ودرع مقصورة الشحن".وأضافت: "يمكن أن تحمل مروحيات "مي-8/17"مجموعة متنوعة من الأسلحة، كالصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وصواريخ وجو - جو، والصواريخ غير الموجهة، والمدافع والقنابل وما إلى ذلك، أما طراز "مي-8" وتعديلاته الأخيرة ليس لهما مثيل من حيث "الموثوقية، والقدرة على التحمل، والعمل في المناخات الحارة والمرتفعات".وختمت: "إلى جانب ذلك، تشتمل مجموعة "مروحيات روسيا" على مروحية "مي-28"، بالإضافة إلى مروحيات هجومية من طراز"كا-52" و "مي-35"، وكل من هذه المروحيات لها ميزاتها الخاصة، لكن جميعها تمتلك قدرات متقدمة في البحث عن المعدات القتالية للعدو وتدميرها".

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روسيا, رصد عسكري