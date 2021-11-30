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مسؤول إماراتي كبير: لن نمنع اللبنانيين من السفر إلى الإمارات
مسؤول إماراتي كبير: لن نمنع اللبنانيين من السفر إلى الإمارات
أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن بلاده لن تمنع اللبنانيين من السفر إليها. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T17:06+0000
2021-11-30T17:06+0000
الإمارات
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وقال قرقاش، في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء: أبوظبي ستواصل الدعم الإنساني للبنان ولا تريد أن يواجه المواطنون اللبنانيون مزيدا من المعاناة بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة في بلادهم.وسبق في نهاية شهر أكتوبر الماضي، أعلنت الإمارات سحب دبلوماسيها من لبنان، تضامنًا مع السعودية، على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.وقال وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر، وقتها إن "قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة".وأكد "استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الإمارات لدى بيروت خلال الفترة الحالية. كما قررت الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى لبنان".
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الإمارات, لبنان

مسؤول إماراتي كبير: لن نمنع اللبنانيين من السفر إلى الإمارات

17:06 GMT 30.11.2021
© AFP 2021 / MARWAN NAAMANIمطار دبي
مطار دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© AFP 2021 / MARWAN NAAMANI
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أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن بلاده لن تمنع اللبنانيين من السفر إليها.
وقال قرقاش، في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء: أبوظبي ستواصل الدعم الإنساني للبنان ولا تريد أن يواجه المواطنون اللبنانيون مزيدا من المعاناة بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة في بلادهم.
وسبق في نهاية شهر أكتوبر الماضي، أعلنت الإمارات سحب دبلوماسيها من لبنان، تضامنًا مع السعودية، على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.
وقال وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر، وقتها إن "قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة".
وأكد "استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الإمارات لدى بيروت خلال الفترة الحالية. كما قررت الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى لبنان".
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