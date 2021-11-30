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https://arabic.sputniknews.com/20211130/معارك-جوية-إسرائيل-تتابع-حدثا-عسكريا-في-سماء-سوريا-هو-الأول-من-نوعه-منذ-سنوات-1053404403.html
معارك جوية... إسرائيل تتابع حدثا عسكريا في سماء سوريا هو الأول من نوعه منذ سنوات
معارك جوية... إسرائيل تتابع حدثا عسكريا في سماء سوريا هو الأول من نوعه منذ سنوات
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن سلاح الجو الإسرائيلي على دراية بنشاط عسكري جوي هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات في سوريا. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T10:20+0000
2021-11-30T10:20+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
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وفقا للإعلام العبري، يتدرب طيارو المقاتلات من طراز ميغ-29 لسلاح الجو السوري على خوض معارك جوية، تحت إشراف مستشارين تابعين لسلاح الجو الروسي في قاعدة "التيفور" العسكرية.وأطلق الطيارون لأول مرة بحسب ما رصده الجيش الإسرائيلي صواريخ جو-جو موجهة من طراز R-73، وحيث لا تمتلك المعارضة السورية أي طائرات حربية، فإن الحديث يدور عن إعادة تأهيل لسلاح الجو السوري بهدف التعامل مع الاختراقات التي تنفذها طائرات إسرائيلية أمريكية في سماء سوريا، وفقا للإعلام العبري.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، غير مرة، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره، فيما لم تصرح إسرائيل علنا بمسؤوليتها عن الهجمات داخل الأراضي السورية.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لاهداف-معادية-بمحيط-مدينة-حمص-1052661063.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل

معارك جوية... إسرائيل تتابع حدثا عسكريا في سماء سوريا هو الأول من نوعه منذ سنوات

10:20 GMT 30.11.2021
© Sputnik . Aleksandr Astafyev / الذهاب إلى بنك الصورطائرات عسكرية روسية في سماء سوريا
طائرات عسكرية روسية في سماء سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Sputnik . Aleksandr Astafyev
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن سلاح الجو الإسرائيلي على دراية بنشاط عسكري جوي هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات في سوريا.
وفقا للإعلام العبري، يتدرب طيارو المقاتلات من طراز ميغ-29 لسلاح الجو السوري على خوض معارك جوية، تحت إشراف مستشارين تابعين لسلاح الجو الروسي في قاعدة "التيفور" العسكرية.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية بمحيط مدينة حمص
23 نوفمبر, 23:53 GMT
وأطلق الطيارون لأول مرة بحسب ما رصده الجيش الإسرائيلي صواريخ جو-جو موجهة من طراز R-73، وحيث لا تمتلك المعارضة السورية أي طائرات حربية، فإن الحديث يدور عن إعادة تأهيل لسلاح الجو السوري بهدف التعامل مع الاختراقات التي تنفذها طائرات إسرائيلية أمريكية في سماء سوريا، وفقا للإعلام العبري.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، غير مرة، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره، فيما لم تصرح إسرائيل علنا بمسؤوليتها عن الهجمات داخل الأراضي السورية.
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