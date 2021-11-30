معرض الدفاع المصري يكشف عن أهم تحديثات دبابة "ت-90" الروسية

ستقوم شركة "Uralvagonzavod" التابعة لشركة "Rostec" الروسية في هذا المنتدى الأكبر للأسلحة في القارة الأفريقية، بتعريف المتخصصين والضيوف بالتطورات الحديثة التي طرأت على دبابة "T-90MS"، جاء ذلك من قبل الخدمة الصحفية للشركة.وقد نجحت "T-90MS" بالفعل في إثبات أفضليتها كمركبة فعالة قادرة على العمل في الجبال والصحاري الرملية، حيث تصل درجات الحرارة في الصيف إلى +50 درجة مئوية، بحسب ما ذكرت صحيفة "rg" الروسية.تتمتع "T-90MS" بفاعلية قتالية عالية، وتتفوق بشكل كبير على الطرز السابقة، حيث يسمح التصميم الهيكلي لها بتحسين الخصائص الحالية في المستقبل.
تم افتتاح المعرض الدولي "Egypt Defense Expo 2021" في العاصمة المصرية القاهرة.
ستقوم شركة "Uralvagonzavod" التابعة لشركة "Rostec" الروسية في هذا المنتدى الأكبر للأسلحة في القارة الأفريقية، بتعريف المتخصصين والضيوف بالتطورات الحديثة التي طرأت على دبابة "T-90MS"، جاء ذلك من قبل الخدمة الصحفية للشركة.
وقد نجحت "T-90MS" بالفعل في إثبات أفضليتها كمركبة فعالة قادرة على العمل في الجبال والصحاري الرملية، حيث تصل درجات الحرارة في الصيف إلى +50 درجة مئوية، بحسب ما ذكرت صحيفة "rg" الروسية.
تتمتع "T-90MS" بفاعلية قتالية عالية، وتتفوق بشكل كبير على الطرز السابقة، حيث يسمح التصميم الهيكلي لها بتحسين الخصائص الحالية في المستقبل.