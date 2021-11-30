تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211130/معرض-الدفاع-المصري-يكشف-عن-أهم-تحديثات-دبابة-ت-90-الروسية-1053405155.html
معرض الدفاع المصري يكشف عن أهم تحديثات دبابة "ت-90" الروسية
معرض الدفاع المصري يكشف عن أهم تحديثات دبابة "ت-90" الروسية
تم افتتاح المعرض الدولي "Egypt Defense Expo 2021" في العاصمة المصرية القاهرة. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T10:45+0000
2021-11-30T10:45+0000
روسيا
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104192/84/1041928442_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_99591de2c0a716e2738d1304be5d3920.jpg
ستقوم شركة "Uralvagonzavod" التابعة لشركة "Rostec" الروسية في هذا المنتدى الأكبر للأسلحة في القارة الأفريقية، بتعريف المتخصصين والضيوف بالتطورات الحديثة التي طرأت على دبابة "T-90MS"، جاء ذلك من قبل الخدمة الصحفية للشركة.وقد نجحت "T-90MS" بالفعل في إثبات أفضليتها كمركبة فعالة قادرة على العمل في الجبال والصحاري الرملية، حيث تصل درجات الحرارة في الصيف إلى +50 درجة مئوية، بحسب ما ذكرت صحيفة "rg" الروسية.تتمتع "T-90MS" بفاعلية قتالية عالية، وتتفوق بشكل كبير على الطرز السابقة، حيث يسمح التصميم الهيكلي لها بتحسين الخصائص الحالية في المستقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/دبابة-تي-90-إم-إس-الروسية-تظهر-في-إيديكس-2021-1053354983.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104192/84/1041928442_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_469bf4b93a18ac436c44cc657a640e0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مصر

معرض الدفاع المصري يكشف عن أهم تحديثات دبابة "ت-90" الروسية

10:45 GMT 30.11.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov  / الذهاب إلى بنك الصورافتتاح المنتدى التقني العسكري "أرميا 2019" في الحديقة العسكرية الوطنية "باتريوت"
افتتاح المنتدى التقني العسكري أرميا 2019 في الحديقة العسكرية الوطنية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تم افتتاح المعرض الدولي "Egypt Defense Expo 2021" في العاصمة المصرية القاهرة.
ستقوم شركة "Uralvagonzavod" التابعة لشركة "Rostec" الروسية في هذا المنتدى الأكبر للأسلحة في القارة الأفريقية، بتعريف المتخصصين والضيوف بالتطورات الحديثة التي طرأت على دبابة "T-90MS"، جاء ذلك من قبل الخدمة الصحفية للشركة.
وقد نجحت "T-90MS" بالفعل في إثبات أفضليتها كمركبة فعالة قادرة على العمل في الجبال والصحاري الرملية، حيث تصل درجات الحرارة في الصيف إلى +50 درجة مئوية، بحسب ما ذكرت صحيفة "rg" الروسية.
تتمتع "T-90MS" بفاعلية قتالية عالية، وتتفوق بشكل كبير على الطرز السابقة، حيث يسمح التصميم الهيكلي لها بتحسين الخصائص الحالية في المستقبل.
دبابة تي-90إم إس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
دبابة "تي 90 إم إس" الروسية تظهر في "إيديكس 2021"
28 نوفمبر, 12:12 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:19 GMTخبيرة تكشف عن سبب تساقط الشعر بعد التعافي من فيروس كورونا
11:10 GMTالخارجية الروسية: الدفاع الجماعي للناتو يتمركز على الجناح الشرقي للحلف قرب حدودنا
11:03 GMTاعتصام لسائقي السيارات العامة أمام وزارة الداخلية اللبنانية يؤدي إلى زحام شديد
10:58 GMTرئيس لبنان يثير ضجة بتصريح عن السعودية خلال زيارة قطر... أميران يعلقان
10:50 GMTتعليق جميع الرحلات الجوية في إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية
10:47 GMTمصنع روسي يبتكر جهازا للبندقية يضمن إصابة الهدف بدقة متناهية
10:45 GMTمعرض الدفاع المصري يكشف عن أهم تحديثات دبابة "ت-90" الروسية
10:40 GMTالكونغو الديمقراطية: لا وجود لقوات أوغندية على أراضينا
10:31 GMTالسلطات السورية تضبط 525 كيلوغراما من حبوب كبتاغون المخدرة كانت في طريقها إلى السعودية
10:31 GMTالخطوط الجوية العراقية تعلن تأجيل رحلة لإجلاء مهاجرين من بيلاروس
10:27 GMTالإمارات تعطي الضوء الأخضر لاستخدام "سبوتنيك لايت"
10:21 GMTوكالة الأدوية الأوروبية: قد نوافق على لقاحات معدلة لاستهداف أوميكرون خلال 3 أشهر
10:20 GMTمعارك جوية... إسرائيل تتابع حدثا عسكريا في سماء سوريا هو الأول من نوعه منذ سنوات
10:15 GMT"هواوي" تقدم للشرق الأوسط نظاما رقميا خارقا لتلبية طموحات الوصول إلى مستقبل منخفض الكربون
10:15 GMTالسفير اللبناني لـ"سبوتنيك": نقدر دعم الإمارات للاقتصاد اللبناني
10:09 GMTصور حرارية لدبابة روسية "تحت الاختبار" في أمريكا بعد شراء أخرى أوكرانية
09:58 GMTنائب رئيس الموساد الأسبق: جاهزون لمواجهة إيران عسكريا
09:52 GMTلبنان... الدراجات الهوائية عوضا عن السيارات في رحلة البحث عن بدائل
09:39 GMTوزير الطاقة الأردني: نشاط قوي في العامين القادمين لاكتشاف النفط والغاز في المملكة
09:35 GMTالسفير الروسي في واشنطن: الخارجية الأمريكية "ماكرة" وتشوه الحقائق