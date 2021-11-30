مقاتلات روسية وبيلاروسية تنفذ دوريات مشتركة على الحدود الجوية لبيلاروسيا... فيديو

وبحسب بيان وزارة الدفاع البيلاروسية على قناتها في "تيلغرام": "يستمر تنفيذ القرار المتعلق بتسيير دوريات مشتركة في المجال الجوي على طول حدود الدولة لجمهورية بيلاروسيا كجزء من تعزيز حالة التأهب القتالي للدفاع الجوي للمجموعة التكتيكية المختلطة من مقاتلات (سو 30 إس إم) متعددة الوظائف في بيلاروس وروسيا".الجدير بالذكر أن هذه الدوريات المنتظمة تتم وفق خطة معتمدة سابقا، وتنفذ بغض النظر عن الأحوال الجوية والتوقيت.واستخدمت سلطات الحدود البولندية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، في وقت سابق، لإبعاد المهاجرين، الذين يحاولون اجتياز السياج الحدودي بين بولندا وبيلاروسيا.
قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن مقاتلات من نوع "سو 30" روسية وبيلاروسية قامت بتنفيذ رحلة مخططة كجزء من دورية مشتركة للمجال الجوي على طول حدود بيلاروسيا الجوية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع البيلاروسية على قناتها في "تيلغرام": "يستمر تنفيذ القرار المتعلق بتسيير دوريات مشتركة في المجال الجوي على طول حدود الدولة لجمهورية بيلاروسيا كجزء من تعزيز حالة التأهب القتالي للدفاع الجوي للمجموعة التكتيكية المختلطة من مقاتلات (سو 30 إس إم) متعددة الوظائف في بيلاروس وروسيا".