تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211130/مقاتلات-روسية-وبيلاروسية-تنفذ-دوريات-مشتركة-على-الحدود-الجوية-لبيلاروسيا-فيديو--1053410983.html
مقاتلات روسية وبيلاروسية تنفذ دوريات مشتركة على الحدود الجوية لبيلاروسيا... فيديو
مقاتلات روسية وبيلاروسية تنفذ دوريات مشتركة على الحدود الجوية لبيلاروسيا... فيديو
قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن مقاتلات من نوع "سو 30" روسية وبيلاروسية قامت بتنفيذ رحلة مخططة كجزء من دورية مشتركة للمجال الجوي على طول حدود بيلاروسيا... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T14:09+0000
2021-11-30T14:09+0000
روسيا
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104571/91/1045719143_0:9:3567:2015_1920x0_80_0_0_da66da1204e48d5c3c240d7ebd0b00f7.jpg
وبحسب بيان وزارة الدفاع البيلاروسية على قناتها في "تيلغرام": "يستمر تنفيذ القرار المتعلق بتسيير دوريات مشتركة في المجال الجوي على طول حدود الدولة لجمهورية بيلاروسيا كجزء من تعزيز حالة التأهب القتالي للدفاع الجوي للمجموعة التكتيكية المختلطة من مقاتلات (سو 30 إس إم) متعددة الوظائف في بيلاروس وروسيا".الجدير بالذكر أن هذه الدوريات المنتظمة تتم وفق خطة معتمدة سابقا، وتنفذ بغض النظر عن الأحوال الجوية والتوقيت.واستخدمت سلطات الحدود البولندية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، في وقت سابق، لإبعاد المهاجرين، الذين يحاولون اجتياز السياج الحدودي بين بولندا وبيلاروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/بوتين-اختبرنا-صاروخا-بسرعة-9-ماخ-يصل-إلى-من-يصدر-الأوامر-لأوكرانيا-في-5-دقائق-1053410191.html
https://arabic.sputniknews.com/20211130/رد-بوتين-على-الشائعات-حول-دخول-القوات-الروسية-إلى-أوكرانيا--1053409804.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104571/91/1045719143_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1a34ccfd2c52b141246793fc8277db61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري, العالم

مقاتلات روسية وبيلاروسية تنفذ دوريات مشتركة على الحدود الجوية لبيلاروسيا... فيديو

14:09 GMT 30.11.2021
© Sputnik . Alexander Vilf / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلة "سو-30إس إم" ضمن فريق الاستعراض الجوي "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا
مقاتلة سو-30إس إم ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن مقاتلات من نوع "سو 30" روسية وبيلاروسية قامت بتنفيذ رحلة مخططة كجزء من دورية مشتركة للمجال الجوي على طول حدود بيلاروسيا الجوية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع البيلاروسية على قناتها في "تيلغرام": "يستمر تنفيذ القرار المتعلق بتسيير دوريات مشتركة في المجال الجوي على طول حدود الدولة لجمهورية بيلاروسيا كجزء من تعزيز حالة التأهب القتالي للدفاع الجوي للمجموعة التكتيكية المختلطة من مقاتلات (سو 30 إس إم) متعددة الوظائف في بيلاروس وروسيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
بوتين: اختبرنا صاروخا بسرعة 9 ماخ يصل إلى من يصدر الأوامر لأوكرانيا في 5 دقائق
13:40 GMT
الجدير بالذكر أن هذه الدوريات المنتظمة تتم وفق خطة معتمدة سابقا، وتنفذ بغض النظر عن الأحوال الجوية والتوقيت.

هذا وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، توترات على خلفية تكدس آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع دخول المهاجرين؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
رد بوتين على الشائعات حول دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا
13:30 GMT

من جانبها، نفت سلطات بيلاروسيا هذه الاتهامات، مدعية أن بولندا تطرد المهاجرين قسراً.

واستخدمت سلطات الحدود البولندية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، في وقت سابق، لإبعاد المهاجرين، الذين يحاولون اجتياز السياج الحدودي بين بولندا وبيلاروسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:30 GMTالمركزي المصري يعلن ارتفاع المعروض النقدي لمصر في أكتوبر بنسبة 17.58%
14:26 GMTلغط في اليابان بسبب زواج أميرة.. وولي العهد غاضب من وسائل الإعلام
14:16 GMTسمكة خرجت من الجحيم وحطت على شواطئ أمريكا...صور وفيديو
14:09 GMTمقاتلات روسية وبيلاروسية تنفذ دوريات مشتركة على الحدود الجوية لبيلاروسيا... فيديو
14:08 GMTالأردن يصدر بيانا حادا بعد "انتهاك خطير" من رئيس إسرائيل ويدعو للتوقف عنه فورا
13:52 GMT هل سيؤدي إقصاء القذافي من السباق الانتخابي إلى ازدياد شعبيته؟
13:43 GMTاتهامات إثيوبية رسمية لجبهة تحرير تيغراي بممارسة التطهير العرقي
13:40 GMTبوتين: اختبرنا صاروخا بسرعة 9 ماخ يصل إلى من يصدر الأوامر لأوكرانيا في 5 دقائق
13:35 GMTزوجة محمد صلاح تثير تفاعلا واسعا في حفل إعلان فوزه بجائزة القدم الذهبية... فيديو
13:30 GMTرد بوتين على الشائعات حول دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا
13:27 GMTبوتين: لدي الحق في الترشح لولاية جديدة وفقا للدستور
13:23 GMTالرئيس الروسي يشكك في وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي بسبب أوميكرون
13:17 GMTروسيا تنجز بناء أقوى كاسحة جليد في العالم
13:06 GMT"الإنتاج الحربي" المصرية تعلن عن "تصنيع مشترك قريبا" مع البرتغال
13:05 GMT"مروحيات روسيا" تستعرض خصائص طائراتها المشاركة في "إيديكس 2021" بالقاهرة
13:02 GMTتونس توقف الرحلات الجوية إلى المغرب
13:00 GMTأوكرانيا تجري 10 مناورات كبرى.. ولافروف يعتبر ذلك تهديدا مباشرا لأمن روسيا
12:59 GMTكويكب هائل يدخل مدار الأرض "لا مفر منه"... "سهم البشرية" ينطلق لمنع "كارثة"... صور وفيديو
12:45 GMTوكالة: "صديق روسيا" يدخل السباق الرئاسي في فرنسا
12:40 GMT"بمعدلات غير مسبوقة"... إيطاليا ترحل مهاجرين تونسيين غير نظاميين إلى بلادهم