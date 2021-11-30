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https://arabic.sputniknews.com/20211130/مناقشة-رفع-العقوبات-عن-إيران-هو-حصيلة-اليوم-الثاني-من-جولة-مفاوضات-فيينا-----1053420494.html
مناقشة رفع العقوبات عن إيران هو حصيلة اليوم الثاني من جولة مفاوضات فيينا
مناقشة رفع العقوبات عن إيران هو حصيلة اليوم الثاني من جولة مفاوضات فيينا
قال التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن مفاوضات اليوم الثاني للجولة الحالية من المفاوضات حول الاتفاق النووي انتهت، مشيرة لمناقشة مسألة رفع العقوبات على... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T20:42+0000
2021-11-30T20:42+0000
العالم
النووي الإيراني
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طهران - سبوتنيك. وأشار التلفزيون الإيراني إلى "انتهاء اليوم الثاني من محادثات فيينا بمشاركة مجموعات العمل لأطراف الاتفاق النووي، وناقش المشاركون موضوع إلغاء العقوبات والمضي قدما بالمحادثات".وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قد نقلت عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تصريحات حول مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الجائر، قال فيها، إن "إيران جادة ولديها حسن النية وترى النتيجة الفعلية والملموسة في إلغاء العقوبات".أكد وزير الخارجية الإيراني، أن "جشع الولايات المتحدة كان سبب عدم نجاح الجولات الست من المفاوضات السابقة"، التي جرت في فيينا و أن إيران "تريد استيفاء حقها عبر هذه المفاوضات و إلغاء جميع أنواع الحظر المفروض على إيران".
https://arabic.sputniknews.com/20211129/رئيسي-وماكرون-يبحثان-هاتفيا-لساعة-ونصف-الساعة-تطورات-محادثات-فيينا--1053396293.html
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العالم, النووي الإيراني

مناقشة رفع العقوبات عن إيران هو حصيلة اليوم الثاني من جولة مفاوضات فيينا

20:42 GMT 30.11.2021
© REUTERS / LEONHARD FOEGERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 23 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 23 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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قال التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن مفاوضات اليوم الثاني للجولة الحالية من المفاوضات حول الاتفاق النووي انتهت، مشيرة لمناقشة مسألة رفع العقوبات على إيران.
طهران - سبوتنيك. وأشار التلفزيون الإيراني إلى "انتهاء اليوم الثاني من محادثات فيينا بمشاركة مجموعات العمل لأطراف الاتفاق النووي، وناقش المشاركون موضوع إلغاء العقوبات والمضي قدما بالمحادثات".
الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
رئيسي وماكرون يبحثان هاتفيا لساعة ونصف الساعة تطورات محادثات فيينا
أمس, 19:49 GMT
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قد نقلت عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تصريحات حول مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الجائر، قال فيها، إن "إيران جادة ولديها حسن النية وترى النتيجة الفعلية والملموسة في إلغاء العقوبات".
أكد وزير الخارجية الإيراني، أن "جشع الولايات المتحدة كان سبب عدم نجاح الجولات الست من المفاوضات السابقة"، التي جرت في فيينا و أن إيران "تريد استيفاء حقها عبر هذه المفاوضات و إلغاء جميع أنواع الحظر المفروض على إيران".
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