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https://arabic.sputniknews.com/20211130/نائب-رئيس-الموساد-الأسبق-جاهزون-لمواجهة-إيران-عسكريا-1053403309.html
نائب رئيس الموساد الأسبق: جاهزون لمواجهة إيران عسكريا
نائب رئيس الموساد الأسبق: جاهزون لمواجهة إيران عسكريا
قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، رام بن براك، أن إيران تسعى لاستغلال الوقت من أجل حيازة قنبلة نووية، وليست لديها الرغبة في التوصل إلى اتفاق... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T09:58+0000
2021-11-30T09:58+0000
2021-11-30T09:58+0000
العالم
الاتفاق النووي
إيران
إسرائيل
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وأشار رام بن براك وهو نائب رئيس جهاز الموساد الأسبق، في مقابلة مع تلفزيون إسرائيلي إلى أن وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن إسرائيل تطور قدراتها على توجيه ضربة عسكرية لبرنامج إيران النووي بالتوازي مع جهودها لتحسين شروط اتفاق مستقبلي محتمل بين القوى العالمية وإيران.من جهته قال قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، يوم السبت، إن إسرائيل لا تملك الجرأة على مواجهة بلاده وجهًا لوجه.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/وزيران-بريطانيا-وإسرائيل-ستعملان-ليلا-ونهارا-لمنع-تحول-إيران-إلى-قوة-نووية-1053376810.html
https://arabic.sputniknews.com/20211128/وزيران-بريطانيا-وإسرائيل-ستعملان-ليلا-ونهارا-لمنع-تحول-إيران-إلى-قوة-نووية-1053376810.html
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العالم, الاتفاق النووي, إيران, إسرائيل
نائب رئيس الموساد الأسبق: جاهزون لمواجهة إيران عسكريا
قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، رام بن براك، أن إيران تسعى لاستغلال الوقت من أجل حيازة قنبلة نووية، وليست لديها الرغبة في التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي.
وأشار رام بن براك وهو نائب رئيس جهاز الموساد الأسبق، في
مقابلة مع تلفزيون إسرائيلي
إلى أن
إسرائيل لن تخاطر بأمنها القومي حتى وإن تطلب الأمر الذهاب بمواجهة مع إيران، فهي مستعدة لذلك ولديها خيارات عديدة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن إسرائيل تطور قدراتها على
توجيه ضربة عسكرية لبرنامج إيران
النووي بالتوازي مع جهودها لتحسين شروط اتفاق مستقبلي محتمل بين القوى العالمية وإيران.
من جهته قال قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، يوم السبت، إن إسرائيل لا تملك الجرأة على مواجهة بلاده وجهًا لوجه.