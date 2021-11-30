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نائب رئيس الموساد الأسبق: جاهزون لمواجهة إيران عسكريا
نائب رئيس الموساد الأسبق: جاهزون لمواجهة إيران عسكريا
قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، رام بن براك، أن إيران تسعى لاستغلال الوقت من أجل حيازة قنبلة نووية، وليست لديها الرغبة في التوصل إلى اتفاق... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T09:58+0000
2021-11-30T09:58+0000
العالم
الاتفاق النووي
إيران
إسرائيل
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وأشار رام بن براك وهو نائب رئيس جهاز الموساد الأسبق، في مقابلة مع تلفزيون إسرائيلي إلى أن وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن إسرائيل تطور قدراتها على توجيه ضربة عسكرية لبرنامج إيران النووي بالتوازي مع جهودها لتحسين شروط اتفاق مستقبلي محتمل بين القوى العالمية وإيران.من جهته قال قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، يوم السبت، إن إسرائيل لا تملك الجرأة على مواجهة بلاده وجهًا لوجه.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/وزيران-بريطانيا-وإسرائيل-ستعملان-ليلا-ونهارا-لمنع-تحول-إيران-إلى-قوة-نووية-1053376810.html
https://arabic.sputniknews.com/20211128/وزيران-بريطانيا-وإسرائيل-ستعملان-ليلا-ونهارا-لمنع-تحول-إيران-إلى-قوة-نووية-1053376810.html
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العالم, الاتفاق النووي, إيران, إسرائيل

نائب رئيس الموساد الأسبق: جاهزون لمواجهة إيران عسكريا

09:58 GMT 30.11.2021
© AFP 2021 / Jack Guezالقوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية "هاتزيريم"، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017
القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية هاتزيريم، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© AFP 2021 / Jack Guez
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قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، رام بن براك، أن إيران تسعى لاستغلال الوقت من أجل حيازة قنبلة نووية، وليست لديها الرغبة في التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي.
وأشار رام بن براك وهو نائب رئيس جهاز الموساد الأسبق، في مقابلة مع تلفزيون إسرائيلي إلى أن
إسرائيل لن تخاطر بأمنها القومي حتى وإن تطلب الأمر الذهاب بمواجهة مع إيران، فهي مستعدة لذلك ولديها خيارات عديدة.
وزيرة التجارة البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
وزيران: بريطانيا وإسرائيل ستعملان ليلا ونهارا لمنع تحول إيران إلى قوة نووية
28 نوفمبر, 23:40 GMT
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن إسرائيل تطور قدراتها على توجيه ضربة عسكرية لبرنامج إيران النووي بالتوازي مع جهودها لتحسين شروط اتفاق مستقبلي محتمل بين القوى العالمية وإيران.
وزيرة التجارة البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
وزيران: بريطانيا وإسرائيل ستعملان ليلا ونهارا لمنع تحول إيران إلى قوة نووية
28 نوفمبر, 23:40 GMT
من جهته قال قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، يوم السبت، إن إسرائيل لا تملك الجرأة على مواجهة بلاده وجهًا لوجه.
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