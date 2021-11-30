تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211130/هواوي-تقدم-للشرق-الأوسط-نظاما-رقميا-خارقا-لتلبية-طموحات-الوصول-إلى-مستقبل-منخفض-الكربون-1053403839.html
"هواوي" تقدم للشرق الأوسط نظاما رقميا خارقا لتلبية طموحات الوصول إلى مستقبل منخفض الكربون
"هواوي" تقدم للشرق الأوسط نظاما رقميا خارقا لتلبية طموحات الوصول إلى مستقبل منخفض الكربون
يعتبر التصدي لتغير المناخ أولوية متزايدة في جدول أعمال معظم دول الشرق الأوسط، وفي العام الماضي، برزت أهداف جديدة للعمل المناخي في جميع أنحاء المنطقة، وحتى كبار... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T10:15+0000
2021-11-30T10:15+0000
العالم العربي
هواوي
الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103834/62/1038346225_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_afd57aa2e0ac01ddbdf1f9485d721822.jpg
حتى الآن، 137 دولة منضمة لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، مسؤولة بنسبة 80% عن الانبعاثات الكربونية العالمية، بدأت بالالتزام بأهداف واضحة للحد من الانبعاثات.واستضاف الشرق الأوسط أيضًا عددًا متزايدًا من المؤتمرات التي تركز على الطاقة المستدامة في العام الماضي، ما مهد الطريق لمشاريع ضخمة في هذا المجال.تعد القمة العالمية للطاقة الرقمية 2021 الأخيرة أحد هذه المنتديات، حيث تُظهر كيف يساعد تعاون القطاعين العام والخاص على الدخول في مستقبل منخفض الكربون وأكثر اخضرارًا من خلال التقنيات المتقدمة.استضافت القمة شركة "Huawei Digital Power" وهي شركة تجارية جديدة لعملاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "هواوي"، وقد ضمت القمة أكثر من 500 مشارك من 67 دولة لفحص التفاعل بين تقنيات الإلكترونيات الرقمية والطاقة النظيفة، بحسب ما ذكر موقع "saudigazette".بعد الجائحة، من المتوقع أن يكون هناك طلب أكبر من المجتمع على مصادر الطاقة الجديدة والخضراء، بحسب الصحيفة.من جانبها، ترى هواوي فرصة لدمج التقنيات الإلكترونية الرقمية والطاقة بشكل عميق لإنشاء حلول طاقة منخفضة الكربون تغطي تدفق الطاقة بالكامل من توليد الطاقة الخضراء إلى الاستهلاك الفعال للطاقة.يتجسد هذا في فلسفة الشركة "استخدام البتات لإدارة الواطات". في يونيو/حزيران الماضي، اقترحت هواوي مبادرة "Network Carbon Intensity" (NCI)، والتي يتم فيها تعريف انبعاثات الكربون بواحدة قياس "بت" كمقياس جديد للطاقة الخضراء.تأتي هذه المبادرة في وقت تقدر فيه هواوي أن ما يقرب من 40% من انبعاثات الكربون تأتي الآن من الأنظمة الكهربائية، وسلط الخبراء الضوء على كيفية تحول صناعة توليد الطاقة إلى الوضع الخالي من الانبعاثات.تعتبر منطقة الشرق الأوسط والخليج على وجه التحديد ذات أهمية إستراتيجية لشركة هواوي، لاحتوائها على أطول ساعات ضوء الشمس في العالم، التي تقدر بنحو 2500 ساعة في السنة. يؤكد يانغ أن هناك فرصًا كبيرة للنشر على نطاق واسع لأنظمة تخزين الطاقة الكهروضوئية على وجه الخصوص.تتوفر الآن حالات اختبار مختلفة لكيفية تسهيل استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تشغيل وصيانة أنظمة الطاقة بشكل أكثر كفاءة، وبالتالي يمكن للشركات أن توفر للمجتمع طاقة أنظف وأكثر استقرارًا.إن الطاقة الكهروضوئية الذكية، ومرافق مراكز البيانات ذكية، والطاقة النظيفة للسيارات الكهربائية، ولموقع البناء، تشكل شبكة متكاملة أساسية لقيادة ثورة الطاقة النظيفة.وعلق يانغ: "بينما سنتعاون مع الشركات المحلية في جميع هذه المجالات، أعتقد أن مرافق مراكز البيانات الكهروضوئية الذكية لها أهمية خاصة في خططنا".
https://arabic.sputniknews.com/20211026/هونور-تطرح-أول-هواتفها-في-أكثر-من-40-دولة-بعد-الانفصال-عن-هواوي-يضم-كافة-تطبيقات-غوغل-1050541447.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103834/62/1038346225_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_82ac5e831e16f1ae5d0f2c37ddf47731.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, هواوي, الشرق الأوسط

"هواوي" تقدم للشرق الأوسط نظاما رقميا خارقا لتلبية طموحات الوصول إلى مستقبل منخفض الكربون

10:15 GMT 30.11.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الذهاب إلى بنك الصورمحطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا
محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يعتبر التصدي لتغير المناخ أولوية متزايدة في جدول أعمال معظم دول الشرق الأوسط، وفي العام الماضي، برزت أهداف جديدة للعمل المناخي في جميع أنحاء المنطقة، وحتى كبار مصدري النفط والغاز مثل المملكة العربية السعودية أعلنوا أنهم سيصلون إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.
حتى الآن، 137 دولة منضمة لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، مسؤولة بنسبة 80% عن الانبعاثات الكربونية العالمية، بدأت بالالتزام بأهداف واضحة للحد من الانبعاثات.
واستضاف الشرق الأوسط أيضًا عددًا متزايدًا من المؤتمرات التي تركز على الطاقة المستدامة في العام الماضي، ما مهد الطريق لمشاريع ضخمة في هذا المجال.
تعد القمة العالمية للطاقة الرقمية 2021 الأخيرة أحد هذه المنتديات، حيث تُظهر كيف يساعد تعاون القطاعين العام والخاص على الدخول في مستقبل منخفض الكربون وأكثر اخضرارًا من خلال التقنيات المتقدمة.
استضافت القمة شركة "Huawei Digital Power" وهي شركة تجارية جديدة لعملاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "هواوي"، وقد ضمت القمة أكثر من 500 مشارك من 67 دولة لفحص التفاعل بين تقنيات الإلكترونيات الرقمية والطاقة النظيفة، بحسب ما ذكر موقع "saudigazette".

قال تشارلز يانغ، نائب الرئيس الأول لشركة "هواوي" ورئيس مبيعات وخدمات التسويق العالمي في "Huawei Digital Power": "لقد أصبح حياد الكربون إجماعًا عالميًا ومهمة كبيرة، ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن يكون إنتاج الطاقة منخفض الكربون، ويجب أن يكون استهلاك الطاقة منظما".

بعد الجائحة، من المتوقع أن يكون هناك طلب أكبر من المجتمع على مصادر الطاقة الجديدة والخضراء، بحسب الصحيفة.
من جانبها، ترى هواوي فرصة لدمج التقنيات الإلكترونية الرقمية والطاقة بشكل عميق لإنشاء حلول طاقة منخفضة الكربون تغطي تدفق الطاقة بالكامل من توليد الطاقة الخضراء إلى الاستهلاك الفعال للطاقة.
يتجسد هذا في فلسفة الشركة "استخدام البتات لإدارة الواطات". في يونيو/حزيران الماضي، اقترحت هواوي مبادرة "Network Carbon Intensity" (NCI)، والتي يتم فيها تعريف انبعاثات الكربون بواحدة قياس "بت" كمقياس جديد للطاقة الخضراء.
تأتي هذه المبادرة في وقت تقدر فيه هواوي أن ما يقرب من 40% من انبعاثات الكربون تأتي الآن من الأنظمة الكهربائية، وسلط الخبراء الضوء على كيفية تحول صناعة توليد الطاقة إلى الوضع الخالي من الانبعاثات.
شركة هونور للهواتف الذكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2021
"هونور" تطرح أول هواتفها في أكثر من 40 دولة بعد الانفصال عن "هواوي".. يضم كافة تطبيقات "غوغل"
26 أكتوبر, 15:00 GMT
تعتبر منطقة الشرق الأوسط والخليج على وجه التحديد ذات أهمية إستراتيجية لشركة هواوي، لاحتوائها على أطول ساعات ضوء الشمس في العالم، التي تقدر بنحو 2500 ساعة في السنة.
يؤكد يانغ أن هناك فرصًا كبيرة للنشر على نطاق واسع لأنظمة تخزين الطاقة الكهروضوئية على وجه الخصوص.
تتوفر الآن حالات اختبار مختلفة لكيفية تسهيل استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تشغيل وصيانة أنظمة الطاقة بشكل أكثر كفاءة، وبالتالي يمكن للشركات أن توفر للمجتمع طاقة أنظف وأكثر استقرارًا.
إن الطاقة الكهروضوئية الذكية، ومرافق مراكز البيانات ذكية، والطاقة النظيفة للسيارات الكهربائية، ولموقع البناء، تشكل شبكة متكاملة أساسية لقيادة ثورة الطاقة النظيفة.
وعلق يانغ: "بينما سنتعاون مع الشركات المحلية في جميع هذه المجالات، أعتقد أن مرافق مراكز البيانات الكهروضوئية الذكية لها أهمية خاصة في خططنا".

وختم يانغ: "لقد شاركنا مع مئات الشركات والاستشاريين والمنظمات غير الحكومية والحكومات في جميع أنحاء العالم للنظر فرص استخدام نظام الطاقة النظيف، والحقيقة هي أن الشرق الأوسط هو منتج رئيسي للطاقة ورائد عالمي في استكشاف أنظمة الطاقة البديلة، وبالتالي نرى إمكانات هائلة للقوة الرقمية لدعم أجندات التحول في الشرق الأوسط في بناء مستقبل أفضل وأكثر اخضرارًا".

العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:19 GMTخبيرة تكشف عن سبب تساقط الشعر بعد التعافي من فيروس كورونا
11:10 GMTالخارجية الروسية: الدفاع الجماعي للناتو يتمركز على الجناح الشرقي للحلف قرب حدودنا
11:03 GMTاعتصام لسائقي السيارات العامة أمام وزارة الداخلية اللبنانية يؤدي إلى زحام شديد
10:58 GMTرئيس لبنان يثير ضجة بتصريح عن السعودية خلال زيارة قطر... أميران يعلقان
10:50 GMTتعليق جميع الرحلات الجوية في إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية
10:47 GMTمصنع روسي يبتكر جهازا للبندقية يضمن إصابة الهدف بدقة متناهية
10:45 GMTمعرض الدفاع المصري يكشف عن أهم تحديثات دبابة "ت-90" الروسية
10:40 GMTالكونغو الديمقراطية: لا وجود لقوات أوغندية على أراضينا
10:31 GMTالسلطات السورية تضبط 525 كيلوغراما من حبوب كبتاغون المخدرة كانت في طريقها إلى السعودية
10:31 GMTالخطوط الجوية العراقية تعلن تأجيل رحلة لإجلاء مهاجرين من بيلاروس
10:27 GMTالإمارات تعطي الضوء الأخضر لاستخدام "سبوتنيك لايت"
10:21 GMTوكالة الأدوية الأوروبية: قد نوافق على لقاحات معدلة لاستهداف أوميكرون خلال 3 أشهر
10:20 GMTمعارك جوية... إسرائيل تتابع حدثا عسكريا في سماء سوريا هو الأول من نوعه منذ سنوات
10:15 GMT"هواوي" تقدم للشرق الأوسط نظاما رقميا خارقا لتلبية طموحات الوصول إلى مستقبل منخفض الكربون
10:15 GMTالسفير اللبناني لـ"سبوتنيك": نقدر دعم الإمارات للاقتصاد اللبناني
10:09 GMTصور حرارية لدبابة روسية "تحت الاختبار" في أمريكا بعد شراء أخرى أوكرانية
09:58 GMTنائب رئيس الموساد الأسبق: جاهزون لمواجهة إيران عسكريا
09:52 GMTلبنان... الدراجات الهوائية عوضا عن السيارات في رحلة البحث عن بدائل
09:39 GMTوزير الطاقة الأردني: نشاط قوي في العامين القادمين لاكتشاف النفط والغاز في المملكة
09:35 GMTالسفير الروسي في واشنطن: الخارجية الأمريكية "ماكرة" وتشوه الحقائق