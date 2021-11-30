تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الناتو: قواتنا العسكرية في بحر البلطيق تهدف إلى ردع روسيا عن القيام بأي اعتداء ضد أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20211130/وزير-الخارجية-اليمني-يتهم-أنصار-الله-مجددا-برفض-مساعي-إحلال-السلام-1053415221.html
وزير الخارجية اليمني يتهم "أنصار الله" مجددا برفض مساعي إحلال السلام
وزير الخارجية اليمني يتهم "أنصار الله" مجددا برفض مساعي إحلال السلام
جدد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، دعم حكومته لجهود الأمم المتحدة الرامية لإيقاف الحرب في البلد العربي الفقير الذي يمزقه الصراع منذ... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T16:05+0000
2021-11-30T16:05+0000
اليمن
أخبار اليمن الأن
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616085_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f5e90e8342ff0a0c5f6e632e5adb92b3.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وقال ابن مبارك، خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إن "الحكومة اليمنية تدعم الجهود التي يقودها المبعوث الخاص الرامية لوضع حدٍ للأزمة الإنسانية الراهنة وإيقاف الحرب".واتهم وزير الخارجية اليمني، جماعة أنصار الله، مجددا بـ "رفض تلك الجهود ونقض اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة [توصلت إليه الحكومة والجماعة أواخر 2018] واستكمالها السيطرة على مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة [غربي اليمن]، ومواصلة التحشيد والعدوان على مأرب [شرق العاصمة] والتصعيد في بقية المحافظات اليمنية".من جانبه، أكد المبعوث الأممي، بحسب الوكالة، "مواصلة جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة"، منوهاً بـ "تعاون جميع الأطراف لإنجاح تلك الجهود".ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
اليمن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616085_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_25c342100b58961f546c7a74a3eb380c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم

وزير الخارجية اليمني يتهم "أنصار الله" مجددا برفض مساعي إحلال السلام

16:05 GMT 30.11.2021
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / HANDOUT
تابعنا عبر
جدد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، دعم حكومته لجهود الأمم المتحدة الرامية لإيقاف الحرب في البلد العربي الفقير الذي يمزقه الصراع منذ نحو 7 أعوام.
القاهرة – سبوتنيك. وقال ابن مبارك، خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إن "الحكومة اليمنية تدعم الجهود التي يقودها المبعوث الخاص الرامية لوضع حدٍ للأزمة الإنسانية الراهنة وإيقاف الحرب".
واتهم وزير الخارجية اليمني، جماعة أنصار الله، مجددا بـ "رفض تلك الجهود ونقض اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة [توصلت إليه الحكومة والجماعة أواخر 2018] واستكمالها السيطرة على مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة [غربي اليمن]، ومواصلة التحشيد والعدوان على مأرب [شرق العاصمة] والتصعيد في بقية المحافظات اليمنية".

وقال إن "السلام سيظل خياراً مهماً للحكومة والشعب اليمني الذي يدافع عن هويته لاسقاط وهم سيطرة المليشيات الحوثية وطموحات داعمها الإقليمي".

من جانبه، أكد المبعوث الأممي، بحسب الوكالة، "مواصلة جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة"، منوهاً بـ "تعاون جميع الأطراف لإنجاح تلك الجهود".
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:37 GMTفي اليوم الثاني لـ"إيديكس 2021"... روسيا تعرض قدرات صواريخ "كورنيت إي إم"... صور
17:32 GMTالاتحاد الأوروبي: سجلنا 44 إصابة بمتحور "أوميكرون" كلها خفيفة أو بلا أعراض
17:26 GMTالخزانة الأمريكية تؤيد ضغوط مالية على روسيا بعد مزاعم حشد قوات على الحدود مع أوكرانيا
17:13 GMTالناتو: قواتنا العسكرية في بحر البلطيق تهدف إلى ردع روسيا عن القيام بأي اعتداء ضد أوكرانيا
17:06 GMTمسؤول إماراتي كبير: لن نمنع اللبنانيين من السفر إلى الإمارات
17:02 GMTبوتين يكشف عن مشكلة رئيسية ستواجه روسيا خلال الـ 10 أعوام المقبلة
17:00 GMTأحزاب تونسية تستنكر التعيينات الرئاسية الأخيرة وتعتبرها قائمة على الولاءات
16:55 GMT"الأرض العائمة"... عندما يسقط كوكبنا الأزرق من السماء إلى محيط... فيديو
16:47 GMTأبو ظبي تتقارب مع طهران… ومسؤول كبير يكشف عن خطوة إماراتية قريبة نحو إيران
16:29 GMTسجن رجل أمريكي لإنفاقه قروضا بالملايين على "اللامبورغيني" و"الرولكس"
16:28 GMTجبهة تيغراي: الجيش الإثيوبي قصف سد تيكيزي شمالي البلاد
16:05 GMTوزير الخارجية اليمني يتهم "أنصار الله" مجددا برفض مساعي إحلال السلام
16:03 GMTالصحة العالمية تدعو الدول للتحلي بـ"العقلانية والهدوء" في مواجهة "أوميكرون"
15:59 GMTلوكاشينكو يهدد بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
15:56 GMTتأجيل البطولة العربية لكرة السلة.. ورئيس اتحاد اللعبة يكشف السبب
15:53 GMTنقيب الصيادلة في لبنان: أكثر الصيدليات لا يوجد فيها دواء
15:44 GMTالبرهان بعد الهجوم الإثيوبي: لن نفرط في شبر من أرضنا وملتزمون بحسن الجوار
15:35 GMTرائد فضاء روسي يلتقط مشهدا مذهلا لمصر من الفضاء
15:33 GMTفيتامين مرتبط بمعدل وفيات 0 من المتحورات الجديدة... دراسات تكشف حقائق متباينة
15:27 GMTتونس تفتتح كأس العرب بخماسية في شباك موريتانيا... صور وفيديو