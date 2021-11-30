تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211130/وفد-أمريكي-يلتقى-مع-ممثلين-من-طالبان-في-قطر-1053423822.html
وفد أمريكي يلتقى مع ممثلين من طالبان في قطر
وفد أمريكي يلتقى مع ممثلين من طالبان في قطر
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن وفدا أمريكيا التقى مع ممثلين من طالبان في قطر، دعوا خلاله الحركة إلى "اتخاذ المزيد من الخطوات نحو تشكيل حكومة تشمل... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T23:55+0000
2021-11-30T23:55+0000
أخبار أفغانستان اليوم
طالبان
قطر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1046534654_0:73:3381:1975_1920x0_80_0_0_86fac4092a629595810cc8f035f0b30b.jpg
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن الوفد الذي ترأسه الممثل الخاص المعني بأفغانستان توماس ويست أجرى محادثات مع ممثلي كبار من حركة طالبان الأفغانية بقطر يومي الاثنين والثلاثاء.وقال بيان الخارجية الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين عبروا عن "قلقهم العميق حيال مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وحثوا طالبان على حماية حقوق جميع الأفغان، والتمسك بسياستها للعفو العام وتنفيذها، واتخاذ المزيد من الخطوات نحو تشكيل حكومة تشمل وتمثل جميع الأطراف"وحث المسؤولون الأمريكيون طالبان على تنفيذ تعهد بتوفير الوصول إلى التعليم في جميع أنحاء البلاد على جميع المستويات للنساء والفتيات.والسبت الماضي، قال محمد حسن أخوند، رئيس حكومة طالبان إن حكومة بلاده انتهجت سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، داعيا باقي الدول للقيام بالأمر نفسه.وأكد رئيس حكومة حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] أن أفغانستان لا تسعى لتهديد جيرانها، مضيفا: "لقد انتهجنا سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وندعو باقي الدول للقيام بالأمر ذاته".وتابع قائلا: "أصبحت النساء في أفغانستان بأمان ولا يمكن لأحد أن ينظر إلى المرأة بشيء من الازدراء.. للمرأة الحق في الدراسة والعمل. النساء سيتمتعن بجميع حقوقهن الأساسية والشرعية"، موضحا أن المشاكل الاقتصادية في بلاده ستُحل إذا تم الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في الخارج.وسيطرت طالبان، في 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/طالبان-تريد-الانتقال-من-النقاش-إلى-التطبيق-العملي-مع-واشنطن-1052825970.html
أخبار أفغانستان اليوم
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1046534654_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_6ae89ebe41dbe14840fe35c8c3483606.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أفغانستان اليوم, طالبان, قطر

وفد أمريكي يلتقى مع ممثلين من طالبان في قطر

23:55 GMT 30.11.2021
© REUTERS / Ibraheem al Omariالجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، المنعقدة في الدوحة، قطر 12سبتمبر 2020
الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، المنعقدة في الدوحة، قطر 12سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Ibraheem al Omari
تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن وفدا أمريكيا التقى مع ممثلين من طالبان في قطر، دعوا خلاله الحركة إلى "اتخاذ المزيد من الخطوات نحو تشكيل حكومة تشمل وتمثل جميع الأطراف".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن الوفد الذي ترأسه الممثل الخاص المعني بأفغانستان توماس ويست أجرى محادثات مع ممثلي كبار من حركة طالبان الأفغانية بقطر يومي الاثنين والثلاثاء.
سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
طالبان تريد الانتقال من "النقاش" إلى "التطبيق العملي" مع واشنطن
24 نوفمبر, 09:52 GMT
وقال بيان الخارجية الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين عبروا عن "قلقهم العميق حيال مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وحثوا طالبان على حماية حقوق جميع الأفغان، والتمسك بسياستها للعفو العام وتنفيذها، واتخاذ المزيد من الخطوات نحو تشكيل حكومة تشمل وتمثل جميع الأطراف"
وحث المسؤولون الأمريكيون طالبان على تنفيذ تعهد بتوفير الوصول إلى التعليم في جميع أنحاء البلاد على جميع المستويات للنساء والفتيات.

وقالت الخارجية الأمريكية "أبدت طالبان انفتاحها على التعامل مع المجتمع الدولي بشأن توفير الوصول الكامل للتعليم ورحبت بالجهود المبذولة للتحقق من التقدم ومتابعته لإلحاق النساء والفتيات بالمدارس على جميع المستويات".

والسبت الماضي، قال محمد حسن أخوند، رئيس حكومة طالبان إن حكومة بلاده انتهجت سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، داعيا باقي الدول للقيام بالأمر نفسه.
وأكد رئيس حكومة حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] أن أفغانستان لا تسعى لتهديد جيرانها، مضيفا: "لقد انتهجنا سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وندعو باقي الدول للقيام بالأمر ذاته".
وتابع قائلا: "أصبحت النساء في أفغانستان بأمان ولا يمكن لأحد أن ينظر إلى المرأة بشيء من الازدراء.. للمرأة الحق في الدراسة والعمل. النساء سيتمتعن بجميع حقوقهن الأساسية والشرعية"، موضحا أن المشاكل الاقتصادية في بلاده ستُحل إذا تم الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في الخارج.
وسيطرت طالبان، في 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
01:04 GMTوزير الخارجية الأمريكي يبحث مع أمين حلف "الناتو" دعم أوكرانيا في مواجهة "التهديد الروسي"
00:28 GMTالتحالف العربي: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك بالبحر الأحمر
أمسوفد أمريكي يلتقى مع ممثلين من طالبان في قطر
أمسالتحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي
أمستحالف من تكتلات سياسية يرفض النتائج المعلنة لانتخابات البرلمان العراقي
أمسهل تلجأ الحكومة اليمنية إلى تغيير عملتها بعد الانهيار غير المسبوق للريال؟
أمسالسعودية تفتتح القسم القنصلي في سفارتها في كابول لخدمة الأفغان والحكومة ترحب
أمسبريطانيا تخطط لإعادة تطعيم شعبها ضد كورونا بعد ظهور "أوميكرون"
أمسطائرة "30 يونيو" المسيرة تظهر في "إيديكس 2021"... صور
أمسكندا تضيف 3 دول جديدة بينها مصر إلي حظر السفر بسبب "أوميكرون"
أمسرئيس الشركة العربية للبصريات لـ"سبوتنيك": نقدم أجهزة أخف وزنا وأقل حجما لتسهيل المهام القتالية
أمس"طعام الجلد"... فيتامينات تشد بشرة الإنسان من الداخل إلى الخارج
أمسمناقشة رفع العقوبات عن إيران هو حصيلة اليوم الثاني من جولة مفاوضات فيينا
أمسالشرطة الأمريكية تعتقل مسلحا بعد سقوط جرحى خلال إطلاق نار في ميشيغان
أمسالليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي متدن جديد
أمسالحكومة اليمنية و"أنصار الله" تتبادلان 22 أسيرا في محافظة مأرب
أمساليمن... دعوات إلى تشكيل "تحالف إنقاذ" بعد وصول الخيار العسكري لطريق مسدود
أمس"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني لـ "إيديكس 2021"... صور
أمسحكم أرجنتيني يبلغ الشرطة ضد لاعب هدده بالقتل
أمسالجزائر... أحزاب الموالاة تحافظ على الصدارة في الانتخابات المحلية