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https://arabic.sputniknews.com/20211130/وكالة-الأدوية-الأوروبية-قد-نوافق-على-لقاحات-معدلة-لاستهداف-أوميكرون-خلال-3-أشهر-1053404216.html
وكالة الأدوية الأوروبية: قد نوافق على لقاحات معدلة لاستهداف أوميكرون خلال 3 أشهر
وكالة الأدوية الأوروبية: قد نوافق على لقاحات معدلة لاستهداف أوميكرون خلال 3 أشهر
أكدت وكالة الأدوية الأوروبية "إي إم إيه" أنها قد توافق على لقاحات معدلة، لاستهداف متحور كورونا الجديد، "أوميكرون". 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T10:21+0000
2021-11-30T10:21+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وحسب تصريحات للمدير التنفيذي لوكالة الأدوية الأوروبية، إيمير كوك، أمام البرلمان الأوربي، أكد أنه لم يكن معروفًا ما إذا كان صانعو الأدوية سيحتاجون إلى تعديل لقاحاتهم للحماية من أوميكرون، لكن وكالة الأدوية الأوروبية تستعد لهذا الاحتمال.وقال: "إذا كانت هناك حاجة لتغيير اللقاحات الحالية، فقد نكون في وضع يسمح لنا بالموافقة على تلك اللقاحات في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر"، وفقا لرويترز.وأكد أنه "يتعين على الشركات التي تكيفت تركيباتها لتشمل التسلسل الجديد، أن تظهر أن نظام الإنتاج يعمل، ثم يتعين عليهم إجراء بعض التجارب السريرية لتحديد أن هذا اللقاح فعال".وقال كوك: "حتى إذا أصبح البديل الجديد أكثر انتشارًا، فإن اللقاحات التي لدينا ستستمر في توفير الحماية".وكان الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا للأدوية، قد حذر من أن اللقاحات الحالية من غير المرجح أن تكون فعالة ضد متغير أوميكرون، والذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا.تصريحات الرئيس التنفيذي لموديرنا، كان لها آثار سلبية على الأسواق المالية العالمية، وخاصة الأوربية، حيث شهدت تراجعا كبيرا بعد إثارة تلك الشكوك.يشار إلى أن وكالة الأدوية الأوربية كانت قد أصدرت في فبراير/ شباط الماضي، إرشادات جديدة لتسريع عملية الموافقة على شركات الأدوية التي تعدل لقاحات كورونا، للحماية من المتغيرات الجديدة.ويشترك "أوميكرون" في العديد من الطفرات الرئيسية مع المتحورين السابقين، "بيتا" و"غاما"، ما جعلهما أقل عرضة للقاحات، إضافة إلى أن أوميكرون يحتوي على 26 طفرة فريدة، العديد منها في مناطق مستهدفة بأجسام مضادة للقاحات.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/أسواق-الأسهم-الأوروبية-تتراجع-بسبب-أوميكرون-1053402543.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

وكالة الأدوية الأوروبية: قد نوافق على لقاحات معدلة لاستهداف أوميكرون خلال 3 أشهر

10:21 GMT 30.11.2021
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد "كوفيد 19"، فيروس كورونا، روسيا
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© Sputnik . Aleksey Sukhorukov
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أكدت وكالة الأدوية الأوروبية "إي إم إيه" أنها قد توافق على لقاحات معدلة، لاستهداف متحور كورونا الجديد، "أوميكرون".
وحسب تصريحات للمدير التنفيذي لوكالة الأدوية الأوروبية، إيمير كوك، أمام البرلمان الأوربي، أكد أنه لم يكن معروفًا ما إذا كان صانعو الأدوية سيحتاجون إلى تعديل لقاحاتهم للحماية من أوميكرون، لكن وكالة الأدوية الأوروبية تستعد لهذا الاحتمال.
بورصة لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
أسواق الأسهم الأوروبية تتراجع بسبب "أوميكرون"
09:21 GMT
وقال: "إذا كانت هناك حاجة لتغيير اللقاحات الحالية، فقد نكون في وضع يسمح لنا بالموافقة على تلك اللقاحات في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر"، وفقا لرويترز.
وأكد أنه "يتعين على الشركات التي تكيفت تركيباتها لتشمل التسلسل الجديد، أن تظهر أن نظام الإنتاج يعمل، ثم يتعين عليهم إجراء بعض التجارب السريرية لتحديد أن هذا اللقاح فعال".
وقال كوك: "حتى إذا أصبح البديل الجديد أكثر انتشارًا، فإن اللقاحات التي لدينا ستستمر في توفير الحماية".
وكان الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا للأدوية، قد حذر من أن اللقاحات الحالية من غير المرجح أن تكون فعالة ضد متغير أوميكرون، والذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا.
تصريحات الرئيس التنفيذي لموديرنا، كان لها آثار سلبية على الأسواق المالية العالمية، وخاصة الأوربية، حيث شهدت تراجعا كبيرا بعد إثارة تلك الشكوك.
يشار إلى أن وكالة الأدوية الأوربية كانت قد أصدرت في فبراير/ شباط الماضي، إرشادات جديدة لتسريع عملية الموافقة على شركات الأدوية التي تعدل لقاحات كورونا، للحماية من المتغيرات الجديدة.
ويشترك "أوميكرون" في العديد من الطفرات الرئيسية مع المتحورين السابقين، "بيتا" و"غاما"، ما جعلهما أقل عرضة للقاحات، إضافة إلى أن أوميكرون يحتوي على 26 طفرة فريدة، العديد منها في مناطق مستهدفة بأجسام مضادة للقاحات.
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