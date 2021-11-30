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https://arabic.sputniknews.com/20211130/--هل-سيؤدي-إقصاء-القذافي-من-السباق-الانتخابي-إلى-ازدياد-شعبيته؟-1053410605.html
هل سيؤدي إقصاء القذافي من السباق الانتخابي إلى ازدياد شعبيته؟
هل سيؤدي إقصاء القذافي من السباق الانتخابي إلى ازدياد شعبيته؟
تناقش الحلقة السيناريوهات المتوقعة في المشهد الليبي، بعد قيام قوة عسكرية بتطويق مبنى محكمة ‎سبها لليوم الثاني على التوالي، ومنع القضاة والموظفين من ممارسة... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T13:52+0000
2021-11-30T13:52+0000
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هل سيؤدي إقصاء القذافي من السباق الانتخابي إلى ازدياد شعبيته؟
هل سيؤدي إقصاء القذافي من السباق الانتخابي إلى ازدياد شعبيته؟
وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا أعربت عن انزعاجها إزاء ما وصفته بـ "الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي"، بينما يؤكد أنصار القذافي، أن حفتر (الذي قدم أوراق ترشحه هو الآخر للانتخابات الرئاسية) يسعى لاستبعاد سيف الإسلام القذافي من سباق الانتخابات الرئاسية لضمان عدم منافسته على كرسي الرئاسة في البلاد.كما أشار معتوق، في حوار معه عبر برنامج "بانوراما" إلى أن استبعاد القذافي من قبل خصومه سيؤدي لزيادة شعبيته، وأن عدم مشاركته في الانتخابات، لا يعني انتهاء دوره السياسي.التفاصيل في الملف الصوتي...أجرى الحوار: فهيم الصوراني
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فهيم الصوراني
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راديو, بانوراما, аудио

هل سيؤدي إقصاء القذافي من السباق الانتخابي إلى ازدياد شعبيته؟

13:52 GMT 30.11.2021
هل سيؤدي إقصاء القذافي من السباق الانتخابي إلى ازدياد شعبيته؟
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة السيناريوهات المتوقعة في المشهد الليبي، بعد قيام قوة عسكرية بتطويق مبنى محكمة ‎سبها لليوم الثاني على التوالي، ومنع القضاة والموظفين من ممارسة أعمالهم، ما أدى لتأجيل النظر في الطعن المقدم من قبل سيف الإسلام القذافي على استبعاده من الترشُّح للرئاسة.
وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا أعربت عن انزعاجها إزاء ما وصفته بـ "الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي"، بينما يؤكد أنصار القذافي، أن حفتر (الذي قدم أوراق ترشحه هو الآخر للانتخابات الرئاسية) يسعى لاستبعاد سيف الإسلام القذافي من سباق الانتخابات الرئاسية لضمان عدم منافسته على كرسي الرئاسة في البلاد.

وتعليقاً على الموضوع، قال الإعلامي المختص في الشأن الليبي، عبد الحكيم معتوق، إن إقصاء القذافي، جاء بخلفيات سياسية وليسن قضائية، لأن البنود التي استبعد بسبها لا تنطبق عليه.

كما أشار معتوق، في حوار معه عبر برنامج "بانوراما" إلى أن استبعاد القذافي من قبل خصومه سيؤدي لزيادة شعبيته، وأن عدم مشاركته في الانتخابات، لا يعني انتهاء دوره السياسي.
التفاصيل في الملف الصوتي...
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
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