3 بنادق هجومية روسية تشارك في "إيديكس 2021"

ورغم أن أكثر من 100 جيش يستخدم البندقية الأسطورية كلاشينكوف "إيه كيه 47"، إلا أن روسيا تواصل إنتاج نسخ متطورة من هذه البندقية، ومن المقرر أن تعرض 3 منها في معرض "إيديكس 2021"، الذي ينطلق الاثنين المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.وتشارك روسيا بمجموعة متنوعة من الأسلحة الخفيفة في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي يقام في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
تعد البنادق الهجومية الروسية من أخطر البنادق الهجومية في العالم وأكثرها انتشارا، بفضل كفائتها العالية وتاريخها الطويل في الحروب في مختلف أنحاء العالم.
ورغم أن أكثر من 100 جيش يستخدم البندقية الأسطورية كلاشينكوف "إيه كيه 47"، إلا أن روسيا تواصل إنتاج نسخ متطورة من هذه البندقية، ومن المقرر أن تعرض 3 منها في معرض "إيديكس 2021"، الذي ينطلق الاثنين المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.
وتشارك روسيا بمجموعة متنوعة من الأسلحة الخفيفة في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي يقام في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.